你的善良必須更有力量 品格比個性更重要

在這場文化角力賽中，善良敗下陣來。大家不再關注於行善及創造核心價值，而只想著要製造笑話和鬧劇，內容越無腦越好。

坎恩(Susan Cain)在其著作《安靜，就是力量》提到這個小實驗。她查閱一百年前的心靈成長叢書，並找出最常見的標題和字詞，包括「榮譽」、「謙遜」、「勇氣」和「品格」等。

相對地，現代心理勵志書籍中最常見的詞彙有「風采」、「魅力」、「風趣」和「受歡迎」等。為什麼有這種變化？坎恩指出是生活模式改變了，一百年前的人從事農業耕作，而現代人大多是上班族；以前的工作夥伴會攜手合作一輩子，現代人得到大城市工作，並設法讓陌生人留下深刻印象。

她寫道：「以往的文化注重品格，現在注重個性。」

兩者差異乍看不明顯，其實影響深遠，且徹底翻轉了社會的形態。以前的人注重品格，心裡總想著：「如何成長，才能幫助身邊的群體和世界？」因此，他們重視道德和人格的完整性。坎恩認為，這種文化能同時包容內向和外向的人。

現代人則標榜個性，所以我們總在想：「要如何改造自己，才能提升名氣、創造個人品牌、讓粉絲變多？」大家都設法要提升地位、創造聲量，讓自己成為眾人的焦點。以前我們的偶像大多是電影明星，現在則是網路名人和網紅。為了吸引大家的眼球，我們每天都在煩惱，該做什麼才能得到關注？

在這場文化角力賽中，善良敗下陣來。大家不再關注於行善及創造核心價値，而只想著要製造笑話和鬧劇，內容越無腦越好。

「個性和品格」，這兩個概念的差別很重要。想想看，民權領袖金恩博士和希特勒一起去做個性評量的話，得分一定很接近。他們都是出色的演說家，有遠大的理想，想改變社會制度，也會設法擬定策略。但兩人最重要的內涵差異就在於品格。

研究指出，個性在七歲前多半已經定型，可說是與生俱來；但品格取決於我們每天所做的選擇。

希特勒寧願用他的天賦去傷害他人，金恩博士則為希望而戰，

讓美國社會更加開放而進步。一般人每天做出三萬五千個大大小小的選擇，每一個都有其影響力。靠著它們，我們就能成為善良、有耐心和認眞的人。簡單來說，品格是由習慣養成的。

在日常生活中，若有人說：「我只是實話實說，這就是我的個性！」那我應該會回覆：「不，你的個性是獨斷，但從品格來看你是個討厭鬼。」

不過，獨斷的人也可以善良又有愛心。妥善運用你的個性去幫助他人，但不要濫用自己的才華去傷害對方；這就是品格。

再次以健身房為例：個性是穿去健身房的衣服，品格是努力鍛煉出來的肌肉。

在健身房裡，有些人穿得很帥氣，卻沒流什麼汗。某些人在團體中很受歡迎，但私下相處卻不太親切。有些人自以為幽默，其實是靠揶揄別人(尤其是比他們低階的人)為樂。有些人頗具領導者的風範，有機會擔任主管，但工作時卻很懶散。

這些人都很有個性，但稱不上有品格。兩者的區別很重要；若眾人太強調個性、但看輕品格，那這個社會就會有很多問題。

世界所需要的善良 責任與擔當

為了實現共好的社會，我願意奉獻自己的心力，就算汗如雨下也無妨。為了培養同理心和良好的品格，我會養成習慣，扛起必要的苦差事。

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（本文摘自休士頓．克拉夫特著《你的善良必須更有力量：勇氣、耐性、同理心，深度善意是助人的王道》，時報出版提供）

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