粉專、社團、LINE@、IG、 Google 個人品牌該如何經營？

在此的「管道」，指的是較以「宣傳」性質為主的社群平台，可以幫助個人品牌、內容加乘、導流、曝光導流為主。雖然性質本身也是平台，但本質上是以曝光個人聲量為主及增加流量為策略的地方。

(一)臉書粉專：流量紅利已盡，鎖定鐵粉精準行銷

近年社群興起，開粉絲專頁不再是名人限定，每個人都可以透過粉專經營社群，將個人專業與私人領域分開，也能夠觸及陌生客戶，加上現行用戶大多都仰賴社群接收資訊，因此將內容發佈在粉專已經成為主流。

但現今流量紅利已過，「成立粉專」已難以再成為突破百萬追蹤的網紅，大多個人品牌經營者，要追求的反而不該是高人氣，而應該要鎖定精準受眾、鐵粉，讓鐵粉離不開你。

既然流量紅利已過，該如何增加觸及？又該如何增加追蹤？在考慮提高人氣前，應先具備穩定產製內容的能力，你可以一週發一篇文或兩篇文，且固定時間發文，養成粉絲收看你的文章的習慣。

除此外你也可以將內容「產品化」，也就是維持發布的格式，且自創特殊規則，像是在標題第一行後有特殊的符號、發文附上一張正方形的圖(且採用固定的顏色與字體)、發文結尾有字數標記、採用懶人包方式敘述故事，當你將內容產品化，長期下來就會開始養成一套個人的風格。

有了內容後，要如何增加觸及呢？

臉書粉專的觸及率，分為付費觸及率及自然觸及率。付費觸及率，也就是投放臉書廣告，大多用以要宣傳商品、導流進入平台購買商品，或者使消費者有「消費動作」，才會使用到付費功能。若你已經是成熟的個人品牌經營者，有自己的作品、商品，那麼自己下廣告或委外下廣告，只要預算足夠都可以有很好的觸及率。

自然觸及率也就是代表以內容吸引讀者，由於演算法常年的滾動式調整，每一年的不同時期經營方法也會有所不同，有時候是長篇文章觸及高，有時候是短篇文章觸及高，有時候是圖片搭文字觸及高，有時則是直播、影片觸及特別高，沒有一定的準則，也代表經營粉專需要特別有彈性、對社群反應需要有敏感度。

自然觸及率的增加關鍵，也與讀者和粉專互動有關，所謂互動行為包含了留言、按讚、分享，針對單篇貼文，若用戶採取相關行動，臉書會自動判定這篇貼文是受眾有興趣的內容，就會自動向外推廣，所以我們可以舉辦免費抽獎、抽書活動，制定公開分享貼文、參加活動的規則，藉以增加自然觸及率。

運用座標之力：影響有影響力的人，互相拉抬聲量

所謂的「座標之力」，是出自《進擊的巨人》當中「始祖之力巨人」的能力，可藉此控制其他巨人行為，例如進行大規摸攻擊或搬運物品，甚至可以命令巨人自相殘殺，發動時可以吸引其他巨人靠攏。

用以在社群媒體上，座標之力就是標記名人，讓名人來留言，藉以單篇貼文觸及提高曝光，吸引對方的粉絲關注自己或者在社群上建立良好互動，讓雙方的粉絲知道兩個名人之間的感情要好。

或者，有名人發布重大喜訊時，許多「藍勾勾」也會互相留言，掀起一股社群風潮，讓社群產生正向的影響力，也是在社群非常常見且有趣的事情。

以二○二二年五月十九日，藝人黃子佼與孟耿如順利迎接新生兒「黃玉米」，許多藝人、政治人物，紛紛到粉專下方留言，貼文一共累積十六萬個讚，六千多則留言。

連黃子佼本人也提到自己平常不涉入政治，但喜事不分顏色，掀起破圈型互動很意外。

除此外，常活躍於各大社群、有八十一萬追蹤者的「聞氫哥」，因為觸及特別好，所以有一段時間，各大粉絲專頁都會試著tag 聞氫哥來增加自己粉專的人氣與流量，對方也會到貼文下留言，互相增加曝光度，形成了特殊的社群現象。

當然上述例子較為極端，畢竟藝人屬於公眾人物，與一般的內容創作者規模有極大差距，大型創作者也已經自帶流量，因此大家都會自然想要爭取互動增加曝光，但從上述例子更可以反思，當知名人物也仍以社群互動經營粉專，那麼小型創作者、自媒體，更不能鬆懈。

主動出擊！從引發興趣到分享互動的曝光策略

「AISAS法則」是由二○○四年日本電通所提出的新型態消費者行為模式，其基礎則由認知心理學的AIDA變化而來。先談談認知心理學中的ADA，是在一八七○年代首次被提出；

A｜代表注意(Attention)

I｜引發興趣(Interest)

D｜慾望(Desire)

A｜行動(Action)

消費者在決定是否要購買一個品牌時，會先注意(Ａ)到這項產品(人)，也許是因為品牌、各種行銷管道，在注意階段會是認知到有這項產品(人)的存在，但進一步，若購買者正好需要就會進一步引發興趣(Ｉ)，多次在各種感管道看到時引起購買慾(Ｄ)，接著你的慾望引起想要購買，那麼就會讓你採取下單的行為(Ａ)，就達成品牌(想認識人的人)的目的了。

那AISAS法則和AIDA差異又在哪？AISAS 是從AIDA延伸而來，整體流程包含了：

Attention(注意)↓ Interest(興趣) ↓ Search 或Social (搜尋及社群)↓ Action ( 行動) ↓ Share ( 分享)

因為時代不同，學術理論也會轉型，在現代消費者除了被動的接受、注意資訊(Attention) 外， 有興趣、想了解(Interest) 還可以主動搜尋資訊(Search)，並且購買(Action)，最後認同後分享(Share)產生社群口碑。

雖然此理論被廣泛應用在討論「消費者購買決策」過程，但和我們想認識、想接觸新的人，並且與他有社群上的互動，讓雙方彼此可以達到社群分享的友好狀態，是同樣的過程。

沒有往來過的名人，如何引起對方的興趣？

有一回我想認識一位從未接觸過的知名講師來到我所舉辦的活動，因此我先在個人的臉書公開貼文，發布了一篇讀書心得，接著隔幾天私訊對方，向他完整地自我介紹。

此刻引起了對方的注意(Attention)。

試想，當你收到一個陌生人訊息時，你第一件會做什麼事？

絕大部分都是點開對方的個人資料，看看他的公開發文對吧？

沒錯！掌握這點心理因素，對方看到我個人資料時，第一篇就是我分享閱讀完他書籍的心得。此刻為止，引發了對方的興趣(Interest)。

進到下一階段，因為我在訊息上附上了自己的粉專跟個人網站，也發布了他會有興趣的內容，因此對方也在我的貼文上按了讚，此刻我也確定，他有搜尋過我的個人資料， 這時候已經讓對方進入了搜尋(Search)及Social 的階段。

後來對方回覆我訊息，在一來一回的談天中，他確信我提供的資訊是對他有幫助，且他也喜歡的事情，因此他確定會出席我們的活動，也就是達到行動(Action)，大概只花了兩天的時間。後來相隔幾週，那位人物參加活動後，他發布了參與心得(Share)，並且從我標記他，到他標記我，後續則維持了更深厚的互動連結與幫忙。

這就是一套完整運用AISAS法則，串起座標之力的方法，我們也可以說座標之力是一種表面的現象、最後的成果，反而在前期醞釀需要花一些時間，但是一旦成功，就能夠維持長期關係，就算繞一點遠路也沒有關係。

(二)臉書社團：

受眾集中、互動高，增加人氣機率高如果說粉專是要吸引陌生大眾，那麼臉書社團則是將互動更高的粉絲凝聚在一起的方式。

由於粉專受到演算法限制，有時你發再多文也沒人看見，但臉書社團就不同了，社團有許多管理功能、社規、導師制度、徽章等，由於社團可以設定為私密或公開，不少用戶也會感到放心，只要經營得宜，互動也會提高，藉以增加社員之間的情感。

文字工作者常見在每出版一本書籍時，將讀者拉進同個社團中進行互動，由於大家都有相同喜好，因此留言互動特別高。除此外，文字工作者若開始有線上課程產品，也會將購買的學員加入同個群組，藉以拉近個人品牌經營者的距離，讓鐵粉更加黏著。

利用臉書社團的性質，主動推廣、發文，為自己增加社群知名度，像是當你每發布一篇文章時，你就可以找類似主題的社團，主動推廣自己的內容，藉以讓社團中的人可以知道你的作品，慢慢積累增加自己的人氣。

不過，在發文前必須要特別注意每個社團的板規及性質，不要像罐頭訊息一樣到每個社團複製貼上訊息，而是要因地制宜地改變文字宣傳的敘述，才不會有發錯版、跑錯場的感覺，導致被封鎖或踢出社群。

除此之外，也要注意如果這個社團言明不歡迎工商，或是不能在正文貼上連結、要先經過管理員許可等規定，請務必要遵守這些規範。

以下是臉書上知識性的社團列表，大家可以觀察看看哪個社團接近自己的文章屬性，嘗試和團友互動。

(三)官方帳號「Line@」：

最好搭配其他管道一起使用想讓自己的訊息主動被受眾接收的話，成立Line@ 是一個很好的方法，且申請開通Line Business 帳號是免費的，不一定要是公司行號，個人也可以。

另一方面，Line@ 基礎功能對小型創作者也已經很實用，是屬於素人創作者與粉絲維繫情感的好方法。

大多未接觸Line@ 的人，可能會以為後台設定相當困難，但其實官方都有教學步驟，即使是個人也可以設定關鍵字機器人訊息、多頁訊息、圖文訊息，甚至也可更改選單圖片，只要用心經營，也可以透過此工具建立個人形象。

但建議在經營Line@ 之前，搭配個人的官方網站或粉專一起宣傳會比較好，因為Line@ 是需要用戶主動搜尋加入好友，才會開始推播訊息，這和粉專會有機會觸及到陌生客的方式又不同，所以建議要搭配其他管道一起使用，才能增加追蹤者。

(四)Instagram ：

鎖定年輕族群，貼文風格和限動是經營重點許多年輕族群已經不再使用臉書了，甚至臉書只是純粹滑影音的地方，因此針對九五後、○○後的族群，經營Instagram 才是較合適的管道。 Instagram 分為個人檔案、貼文、限時動態及二○ 二二年才剛推出的Reels，且同時也可以投放廣告，增加陌生觸及。 (1)個人網站 在個人檔案增加網址，是將用戶導流到個人網站的第一解方，若有多樣的網站、課程，可以使用整合管道，例如國外的Linktree、台灣新創的「傳送門」工具，將所有網址整合到一個網站，讓IG用戶點擊一個網站，可以快速看到你所有的內容。

(2)貼文

呈現形式以「方形圖片」為主，一次最多可以放到十張，張數限制也有可能調整，大部分經營者會以圖片搭配文字的方式經營，且圖片之間風格、色調、取景連貫、統一，養成個人特色及版面風格。

依照使用者習慣，並不會因為更新頻率影響一般人對創作者的觀感，因此著重在版面設計反而是此平台的特性。

(3)限時動態

前幾年Instagram 用戶較習慣更新貼文，但自二○一六年限時動態功能上線後，由於其二十四小時自動下架，具備了窺探性，激發大眾好奇心，又每個片段僅有十五秒長度，快速抓住眼球及注意力，讓大部分人使用行為已經大大改變。

透過限時動態的發布，有兩個優點可以大幅地增加觸及率。

限時動態增加連結導流：

在限動可以增加小工具，透過增加「連結」，便可以將用戶導流到外部網站，提高網站觸及。 限時動態的座標之力：

前面提到的座標之力，是粉專公開標記，而限時動態則是在限時動態當中tag 名人，名人被標記後，可以再直接透過限時動態轉發，此功能較為順暢，而因社群使用習慣已成趨勢，所以大多品牌、名人都可以接受被單方面的標記。

(五)Google ：

關鍵字優化，讓網站登上搜尋結果第一位針對個人網站的曝光法，若不仰賴其他管道，便需要回歸到最核心的關鍵，也就是「內容經營」。在Wordpress 的編輯器後台，有關鍵字優化的數值評估，除此外大部分陌生用戶在搜尋一件事情，會傾向點擊第一個或第一頁出現的搜尋結果，SEO的優化跟經營，目的就是為了讓自身的內容、網站可以擠進Google 搜尋第一頁，讓人直接導流進你的網站，長期在你所處的專業領域，建立聲量口碑。

在經營SEO時，必須為自己設置關鍵字，你希望其他人會如何看待你，就為自己設定幾個文字標籤，像是斜槓、產品經理、設計師等不同的主題，只要是你想傳達的都可以。

在撰寫內容時，可以刻意將你所設置的關鍵字置入文字當中， 久而久之，當其他人因為搜尋相關主題而進入到你的網站時，SEO排名順序也會逐步往前。

（本文摘自少女凱倫（花芸曦）著《15分鐘寫出爆紅千字文：拆解文章高點閱、高轉發的吸睛原理，讓寫作興趣成功變現的自我實踐專書》，幸福文化提供）

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