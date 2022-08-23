創作者時代來臨 你能跟上爆紅又長紅的機會嗎？

目前全世界超過五千萬名創作者，以影音、聲音、文字等不同形式進行內容創作，且人數持續成長中，YouTube 也在近年開啟會員付費機制，讓網紅除了點擊率外，也可透過會員費增加額外收入；二○二一年臉書正名為Meta，元宇宙計畫向「創作者」和「開發者」招手； Instagram 則是在二○二二年宣布要開啟創作者付費訂閱功能，更別說快速發展的NFT，為藝術創作者開啟新的一條路，下一世代的中、小學生早已將成為創作者、自媒體當作未來人生志向。

根據數據顯示，創作者一年內的全球商機高達五十億美金(約新台幣一千四百二十億元)，在全球市場上，「創作者經營」是未來趨勢，且充滿無限可能。

除國際市場現象外， 在台灣， 本土社群及使用者自製內容平台如「Dcard」、「PopDaily 波波黛莉」皆發起創作者計畫，並提供創作者分潤或將其平台之網紅包裝為廣告產品，為品牌撰寫開箱文、體驗文，藉以增加平台價值及收入，無處不是商機，人人都有專屬自己的「成名十五分鐘」。

在社群時代，創作者類型多元、機會大過以往，然而也有其門檻，如：影音創作者需要攝影、燈光、收音、剪輯、腳本、企劃及場景等配置；圖文創作者則需要繪畫、排版、創意、色彩敏銳度、繪畫工具等配套，想以之成名需要些許門檻及專業技能。

備妥電腦和鍵盤，開啟門檻最低的自媒體之路

除專業技能外，影音企劃需要寫作力、圖文需要以文字敘述故事內容，「寫作力」幾乎可說是各種媒介創作的基礎。

無論是何種類型的創作，都需要寫作力、文字力的襯托；又，如想以寫作經營自媒體，僅需要一台電腦、開設免費平台、發布文章，隨時隨地都能開啟你的創作之路。

想以寫作達到知識變現、經營自媒體、發揮影響力，可靠後天努力、練習，補足先天劣勢，可說是在所有自媒體經營當中，最簡單的方法與策略，這也是為何我推崇以「寫作」積累個人品牌的原因，因為每個人都有機會，任何時間加入，永遠不嫌晚，還能為自己留下長遠的影響力、逐步累積社會地位。

但看似龐大商機的市場，並非人人都能長遠且永續發展，所有的核心終究要回歸創作者本身是否具備專業、特色及無可取代性，此外，還有個人在此發展洪流中，是否能找到自身立足點、是否能持續為自己開創獲利方法、是否有長遠眼光，將創作看待為一份事業，並隨著自媒體工具、平台發展，調整腳步，不斷推陳出新、持續學習，若想成為具備話語權的創作者，無非是一場耐力與智力的考驗。

（本文摘自少女凱倫（花芸曦）著《15分鐘寫出爆紅千字文：拆解文章高點閱、高轉發的吸睛原理，讓寫作興趣成功變現的自我實踐專書》，幸福文化提供）

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