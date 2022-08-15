糖與古柯鹼哪個讓人更快樂？讓我們一窺大腦中樞運作的秘密

一走進飯廳，映入眼簾的是杉田為大家精心準備的料理，松代小姐也一起就座用餐。早餐與茶室的正念體驗課程結束後，我們足足上了兩個多小時的課，所以時間已接近下午兩點。肚子餓得咕咕作響的大家一臉喜滋滋地吃著飯。

席間，松代小姐開口說道：「杉田的料理真的太棒了！話說回來，睦子你覺得吃東西時的心情怎麼樣？」

「超棒的啊！」睦子總是一副開心的模樣。

「對吧？那如果一直不吃東西會怎麼樣？」

「會很煩，覺得內心空虛，嘴巴很癢！」

松代小姐對睦子的回答用力點了點頭。

「對，應該每個人都有類似的經驗吧。請大家務必記得，大腦會認定飲食是一種很『快樂』、很『爽』的感覺喲。在賭博時中大獎、去水療中心按摩，或是在做愛的時候，大腦都會有類似的感覺。其實在進食的時候，大腦的快樂中樞也會被刺激喔。」

「快樂中樞？」

「就是大腦覺得『很爽』的部位。吃進肚子的食物會轉換成醣質，也就是所謂的砂糖，而這種醣質很賊，會一直針對大腦的快樂中樞給予刺激。說得專業一點，就是大腦的腹側被蓋區會不斷受到刺激，與這個區塊相連的依核會因此大量釋放『多巴胺』這種腦內物質，這種物質也被稱為快樂的泉源喲。」

回過神來，松代小姐又開始講課了。才剛吃完午餐，就直接坐在原位上減肥課，還真是不可思議的體驗啊。

「可以刺激快樂中樞的東西有很多種喔，例如香菸、酒精、古柯鹼、毒品。除了這些物質之外，購物、社群網站、電動都有類似的效果。」

「哎喲，毒品好可怕喔！」阿卓嬌滴滴地嚷嚷。

「那我要問問大家，」聽完阿卓的意見後，松代小姐問道：「大家覺得砂糖與古柯鹼，哪一樣的快樂度比較高？」

聖子率先搶答：「當然是古柯鹼！」發現大家的視線突然落在自己身上後，她慌慌張張地澄清：「啊，話先說在前頭，我沒吸過毒喔！」

「聖子，正確解答是砂糖喲。某個白老鼠實驗指出，砂糖比古柯鹼更能迅速創造快樂。

「這答案或許讓人意外，但請大家仔細想想，飲食對我們與其他生物而言，是最重要的事情對吧？所以大腦為了避免我們忘記進食，才會將飲食這件事與『很爽』的感覺緊緊扣在一起！」

松代小姐越說越激動，簡直像一發不可收拾的洪水。

「即便如此，傳統的瘦身術卻忽略這一點，一會兒限制卡路里的攝取，一會兒不准我們攝取醣質，這等於忽略了『飲食＝很爽』的大腦基本機制。當然，減少攝取卡路里的話就會變瘦，這道理連小朋友都懂。可是，卻沒人告訴我們，該怎麼平息飲食的欲望。

「傳統的瘦身術只會告誡『要靠意志力撐下去』或是『只要夠自律，就一定會成功』而已。這簡直就是在『拷問』大腦。就是因為這種四不像的瘦身術到處橫行，肥胖才會成為美國的社會問題。」

（本文摘自久賀谷亮著《無痛激瘦：耶魯醫學博士實證！5周打造易瘦體質》，今周刊提供）

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