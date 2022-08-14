腦科學瘦身術 佛系但有效

「試過好多種減肥方法，但都沒有用……」

「總是忍不住破戒，沒辦法堅持節食計畫。」

「忍著不吃東西，真的好痛苦。」

「減肥一直失敗，我好討厭自己啊……」

相信許多人對於坊間流傳的減重術，都抱有以上煩惱。

但仔細一想，各位不覺得很不可思議嗎？明明減重的方法這麼多，人們的煩惱卻那麼相似。

其實理由很簡單。那就是這些減重術都告誡我們「不可以吃這個，不可以吃那個」，卻從來沒教我們「該怎麼做才能忍住不吃」。

一回過神才發現，東西已經吞下肚；一遇上壓力就忍不住暴飲暴食……這些「習性」早已深植我們的大腦。

坊間常見的減重術會告訴我們如何「調整飲食內容」，卻沒辦法讓我們改變「進食」這項行為與欲望。

「拿出你的決心與毅力！」至今為止的減重術不斷重複類似說詞，所以每個想減重的人都會在相同的地方失敗。

相對之下，本書提供的是「正確飲食行為」的祕訣，幫助各位大幅改變飲食時的「大腦習慣」。

因此，本書不需要你「忍耐」與「自律」。

就算你自認為是個意志力薄弱的人，只要扭轉大腦的認知，就能自然而然地瘦下來，完全不需要任何努力。

改變飲食前，先改造大腦

飲食是一項可透過大腦來調整的行為，因為進食習慣及想進食的欲望，都是經過大腦學習而來。這意味著之所以會禁不起食物的誘惑，全是因為你的大腦已經成為「難瘦的大腦」，那些仰賴自律的減重術有項致命缺點，即在於忽略了大腦的影響力。

容我進行遲來的自我介紹：我是久賀谷亮，是美國洛杉磯一家身心診所的院長，也是於耶魯大學及其他頂尖大學研究尖端腦科學的學者。

不分種族，眾多患者都是為了求得「內心與大腦」的安定而來到診所，我也從每天的看診過程中發現，許多人都有飲食方面的問題，其中最典型的症狀莫過於壓力導致的暴飲暴食。對於經常承受壓力的現代人而言，這已是切身的問題，沒有人是局外人。此外，飲食習慣不當也是造成慢性病的凶手，影響的不只是內心而已。

在我還是實習醫師的時候，曾有前輩告訴我：「看診的時候，至少要問患者兩個問題：食欲和睡眠情況。」

飲食與睡眠會受到大腦影響而產生變化，就像是一面反映大腦狀況的「鏡子」。飲食生活有問題、甚至進而導致體態走樣的人，大腦很有可能已陷入不良循環。如果真想有效地減肥，就絕對不能忽略大腦這項最根本的因素。

為什麼努力了還是瘦不下來？

難以按捺的進食欲望，源自對食物的「依賴」。

進食很快樂，所以才讓人欲罷不能。大腦中有一處稱為快樂中樞的神經迴路，主要是由腹側被蓋區（ventral tegmental area，VTA）與依核（nucleus accumbens）所組成。

當肚子裡面的食物轉換成醣質，這塊神經迴路就會接受刺激，我們會因此感到快樂，也會變得更想進食，這情況與吸毒、酒精、賭博等成癮症相同，暴走的快樂中樞也沒那麼容易回復平靜。

我們經常聽到「努力再努力，忍耐再忍耐」這種建議，但我只能說，這種完全忽略大腦機制的建議，其實一點用也沒有。就算想藉由意志力壓抑欲望，但在撐起這股意志力的大腦之中，一直都有個「唱反調」的機制。這種建議可說毫無建設性可言，因為我們不可能只憑自律瘦下來。

那麼到底該怎麼辦？

世界各地的學者在進行各種研究後發現，只要透過「某個方法」持續刺激大腦，就能讓暴走的快樂中樞恢復冷靜。

有效抑制食欲的科學方法

那個方法就是「正念」（mindfulness）。

正念在歐美造成轟動，許多企業與教育現場視其為基本課程的其中一環，想必不少讀者都已有耳聞。

本書將以正念為基礎，搭配各種調整飲食的方法，為各位讀者設計出一套綜合減重課程。

「再也不相信任何講究毅力的減重術了！」如果你也有這樣的想法，何不嘗試透過腦科學瘦身術來「駕馭」食欲，而非一味壓抑自己呢？

正念對大腦的影響已有眾多科學佐證，也已經實際應用於改善現代人飲食行為。

本書會適時援引科學數據，證實這套減重術的效果；書末也整理了相關參考文獻，有興趣的讀者不妨參考。

從「難瘦腦」變成「易瘦腦」

透過腦科學改造你的大腦，讓你「無痛激瘦」──這正是本書的目的。

當你的大腦進入「無須忍耐也吃不胖」的狀態後，減重的效果就會一直持續下去，就此揮別坊間減重術常有的復胖問題。除此之外，還能得到許多其他減重術所沒有的效果（詳情還請各位繼續讀下去）。

為了方便各位閱讀，內文將以「故事」的方式進行。

本書也為各位設計了減重時程表，請大家從今天開始，依照自己的步調親身嘗試看看。

閱讀與實踐本書內容的過程中，各位的大腦與內心一定會產生若干變化。願各位能好好享受從「飲食習慣」到「內心深處」皆一步步獲得改善的美好過程。

（本文摘自久賀谷亮著《無痛激瘦：耶魯醫學博士實證！5周打造易瘦體質》，今周刊提供）

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