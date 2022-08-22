美食NFT！米其林與東坡肉的長尾分潤模式

1949年7月，19歲的傅培梅從大陸逃難來到台灣。

她本來是個打字員，後來成了台灣很多烹飪老師的老師，一直到今天，「傅培梅」這三個字仍然和中華美食畫上等號。

40多年前的台灣，許多名廚和媽媽，都是邊看她的電視節目邊學做菜。大家每天定時打開電視收看「傅培梅時間」，下午學的菜當天晚上就端上桌。傅培梅在台視的烹飪節目，一播就是39年，在電視裡，她示範過4000多道佳餚，沒有一道菜重複。這樣的成績，連美國祖師級的美食節目主持人Julia Child都望塵莫及。

傅培梅之所以開始學做菜，是為了讓家人享受美食，她主動寫信給知名餐廳大廚，每個星期教三道菜，學費800元，相當於半兩黃金的價值。當時一個公務人員的薪水也只不過1000元，她為了籌學費，連結婚首飾都拿去當了。這樣辛苦學來的好手藝，她卻不藏私，每天公開在電視上大方的免費和千萬人分享。

美食是文化資產，歷經一代又一代的傳承與創新一直發展到今天。對每個廚師而言，如何煮出好菜其實都是珍貴的智慧財，但是在人類的歷史上卻沒有出現過對美食智慧財產的保護方式。從另一個角度看來，也因為沒辦法被保護，美食也沒辦法有效的延續和傳播。

2021年8月，香港美食作家謝嫣薇和科技公司Noiz Chain合作，為世界各地的名廚推出NFT發行平台，讓大廚能把自己的獨門美食祕方和配方有效的保護並且長期持續獲利。

這個NFT平台名為FAT Lab，FAT是Food、Art和Technology三個英字的字首縮寫，意思是把名廚定位為藝術家，並為他們的美食作品量身訂作NFT。透過區塊鏈加密科技，名廚的菜單可以被妥善的得到智財權保障，NFT裡的智能合約也可以讓菜單在流傳時自動提撥利潤抽成。

「這個概念是革命性的，它將讓全球美食產業發展更上一層樓，大廚通過以NFT的形式發布他們的美食或食譜來獲得版權分潤。只要想學的人就必須付費，這會提高大眾對廚師的尊重和對知識產權的重視。」謝嫣薇說，一直以來，廚師的創作從來沒有受到智財權保護。辛苦的創作經常被抄襲模仿，一道菜如果在市場上受到歡迎，卻往往沒有人知道這道菜的發明人是誰。現在，可以利用NFT來處理這些問題了。

這個名為「全球首發米其林名廚美食NFT系列」的產品，結合了餐飲、區塊鏈科技和法務與資本市場的多方專業人才，將陸續公布與來自世界各地米其林名廚們合作的美食NFT系列作品。

放眼未來，NFT可望在三個方向上加速餐飲業進步，並且創造出各種新的商業模式：

一、獲利模式：過去的廚師只能從做出的菜裡面辛苦獲利，不做菜就沒有收入。有了NFT之後，食譜和授權都可以賣，這些收入和分潤甚至可以贈予後人，有了更多的誘因之後，廚師們自然會更用心的研發創新，為餐飲業發展帶來更強大的能量和更多獲利的點子和方法。

二、定位模式：創造出多樣的獲利模式之後，廚師和餐飲業的定位也可以大幅提升，因為要把產業價值拉高不能只專注在菜色的研發和製作，更需要跨界整合各種資源。這樣的方向會促進餐飲業的知識化，廚師也會成一個全方位的經驗提供者，除了把菜煮好，也要從環境的視覺、聽覺來創造更深刻美好的飲食經驗。

三、價值模式：餐飲業本來就是火車頭產業，直接拉動農業和物流產業與整條價值鏈。在獲利和定位模式有了突破性的改變之後，也能更進一步的發展到過去沒有的產業結構甚至扮演核心角色。像過去在旅遊市場，餐飲只是配角，未來，可望會出現越來越多以美食核心的旅遊產品，遊客們之所以旅遊是為了吃。

民以食為天、食色性也、飽暖思淫慾，這些流傳千古的名言都說明了吃這件事是人的慾望首要，也是創造生命和推動世界的力量。讓人類吃得更好，需要發揮更多的創意，相信這也同時是公益和好生意。

試著想想，如果有一天東坡肉也出了NFT，並且指定每一道菜要提撥一塊美元給蘇東坡的後人，這會激勵出多少個未來的蘇東坡啊。

（本文摘自吳仁麟著《元宇宙大冒險：破解元宇宙世界迷思與商業模式》，時報出版提供）

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