NFT神秘俱樂部？菁英社群三招經營祕技

我有位朋友從小就是學霸，出身台灣五大家族，但是父親卻希望他大學能去讀醫學院。

父親希望他學醫的原因，竟然是家族裡沒人當過醫師。而且，他家實在太有錢，有錢到不需要做任何事，只管盡情行善天下就好。

有一天，某位政府官員來拜訪他爸，希望他家能捐塊地蓋學校。他爸聽了就馬上簽字捐地，同時還問那官員一塊地夠不夠？不夠的話他還可以再捐一塊，反正他們家什麼都沒有就是土地很多。

這位好友最後還是沒有去學醫，反而成了國際知名的投資家，參與的都是美元億來億去的投資案。他說，之所以選擇金融投資這個行業，完全是受了父親的影響，但是他父親可能不知道是怎麼一回事。

朋友說，很久很久前的某一天，他還在讀小學的時候，和父親坐在客廳的落地窗前聊天。看著窗外的大雨，他問父親，什麼是全世界最好的工作？

「世界上最好的工作，就是不需要工作的工作。」他父親笑著說，就像在雨天的時候，很多人還是要很辛苦的工作，他們卻可以坐在家裡看雨聊天，即使睡大覺的時候也能賺大錢。

這位朋友當時就在心裡立定志向，要成為一位靠錢賺錢的投資家。之後，他讀名校，也進國際一流金融企業歷練，又自己創業成功，很順利的完成了當年的夢想。

有一天，這位朋友要我幫他成立一個菁英社群並擔任祕書長，同時教我如何經營這樣的社群。這個社群由來自產官學界的頂尖朋友組成，大家定期聚餐聽演講，邀請到的講者包括副總統和各部會首長。

社群剛成立的時候，我很好奇這樣40多人的菁英組合能經營多久？每個人都是又忙又難請得動的頭面人物，怎麼會願意來參與聚會活動？

結果，這個社群一直順利經營到今天，轉眼就是7年。回想起來，完全是因為那位好友教我的那三招「菁英社群經營祕技」，至於是哪三招？這留到最後再說，先來看看以下幾個NFT上知名的社群經營故事。

無聊猿遊艇俱樂部：簡稱BAYC（Bored Ape Yacht Club），知名的NFT收藏家社群，從2021年3月創辦，半年內人數就已經超過5000人，成員包括黃立成、余文樂、柯震東等藝人。BAYC只流通一種猿猴頭像的NFT，這種頭像根據不同的喜好設計，擁有不同的毛色和服飾道具和造型，讓收藏家根據自己的喜好選購。這個社群也是目前公認經營得最成功的NFT藏家社群之一，在上線兩小時內就創造了280萬美元的產值。之後，在二級市場的經營成績更是驚人，除了每分鐘都有人在交易自己的猿NFT，平均每個NFT一個月的行情漲幅是9倍，也就是上個月用1萬元買的猿，這個月就能賣9萬。

胖企鵝俱樂部：2021年的8月，「胖企鵝（Pudgy Penguins）」的NFT一發行就在24小時內創造了1100萬美元的驚人業績。胖企鵝總共有8888隻，每隻都長得不一樣，這些長相都是用電腦隨機運算而生成，其中一隻看來最樸實無華的綠色背景企鵝竟然要價300萬美元。這個俱樂部一上線就引發媒體關注，紐約時報還做了專題報導。

迷戀貓俱樂部：2017年11月，「迷戀貓（CryptoKitties）」社群正式上線，這些養在區塊鏈上的貓目前已經在全世界超過100萬隻，每一隻也都長得不一樣，這些NFT貓還可以在主人的允許（或要求下）去談戀愛、交往和交配，然後生出下一代。有收藏家還一口氣養了3萬隻貓，賺得油洗洗的。

以上這三個俱樂部只是眾多NFT俱樂部裡的冰山一角，未來一定會出現更多驚人的後進者，人是喜歡群居的動物，也是經濟動物，更是不滿現實的動物。要經營好NFT社群的原理，其實和經營菁英社群的道理一模一樣。

就像當年那位要我幫忙成立和經營社群的朋友，他只教我做好三件事：

一、收會費（建立門檻和參與感）。

二、保護品牌（慎選名人會員）。

三、強化向心力（規劃別人辦不出來的活動）。

這些經驗也讓我更明白NFT社群的成功之道。

一個NFT社群如果能做到「投資有利可圖」、「與名人菁英為伍」、「不斷創造話題」，就能建構很成功的經營模式。不管是養猿還是養銀子，NFT的根源價值，還是掌握了人性最深層的需要。

（本文摘自吳仁麟著《元宇宙大冒險：破解元宇宙世界迷思與商業模式》，時報出版提供）

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