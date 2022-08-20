營養成分、耗油標章 資訊揭露方式五花八門

要求提供資訊，是尊重消費者選擇的自由。

相較於較積極的監督管理方式，要求資訊揭露的一大優點在於較為靈活，也尊重自由市場運作的機制。政府監理法規往往會大刀一舉砍下，忽略異質性可能造成嚴重的不良效果。舉例來說，強制規定電器必須達到一定的能效標準，就可能導致後續生產的產品性能變差，或提供消費者不想要的性能。

相較之下，要求提供資訊，是尊重消費者選擇的自由。要求汽車製造商測量並公布汽車安全規格，想買車的人可以在安全與其他考量（例如價格和樣式）上做出權衡；要是餐廳顧客都能知道餐點熱量，想減肥的人可以善用這項資訊，不擔心熱量的人也不受影響。單純揭露資訊，並不會干擾消費者自主，甚至有助於個人做決定時的自主權（以及決定的品質）。而且如果設計得當，還能提升決策時的效率。

怎樣才叫設計得當？美國芝加哥大學法學院講座教授歐姆瑞．班夏哈（Omri Ben-Shahar）和密西根大學醫學院教授卡爾．施奈德（Carl Schneider）的一篇文章凸顯這個問題，篇名耐人尋味：〈強制資訊揭露的失敗〉（e Failure of Mandated Disclosure）。兩位作者足足花了12頁列出美國聯邦與各州法律、行政規則，以及法院裁決中卷帙浩繁、有時荒謬無比的資訊揭露要求。這些要求涵蓋幾乎所有類型的貸款、銀行帳戶、共同基金、信用卡、證券經紀人、信用報告機構、投資顧問、自動提款機、當鋪、發薪日貸款（payday loan）、先租後買（rent-to-own）合約、分期付款銷售、各類保險合約、汽車租賃、自助倉儲設施、汽車拖吊廠、汽車維修行，包山包海不一而足。其中或許最有趣（可能也略顯驚悚）的例子，是要求加州殯葬業者告知棺材買家：「並無任何科學或其他證據顯示，具有密封裝置的棺材能夠保存人類遺體。」

對於資訊揭露的各項規定，班夏哈與施奈德深表懷疑。部分原因出於揭露方式通常設計不佳，部分原因則出於他們認為最後注定會失敗。不論他們的論點是否正確，只要仔細讀過文中列出的清單就會發現，政府通常在特定情況下才會強制要求揭露資訊：其一是買方手中的資訊較少、賣方手中的資訊較多；其二是買賣雙方的交易誘因在一定程度上不對等（請注意，在許多重要案例中，所謂買賣雙方指的可能是提供與接受建議的人）。例如以下情況：

•汽車經銷商與汽車買主的互動。賣方比較了解自己販售汽車的安全性，但汽車安全性對於買方更重要。

•連鎖餐廳與用餐者的互動。賣方比較了解自己販售餐點的營養成分，但餐點的營養成分對於買方更重要。

•醫師和患者的互動。賣方比較了解不同的醫療檢測與療法，但可能會出於個人誘因，向患者推薦不符合患者最佳利益的特定檢測、藥物或服務（例如手術）。

•製造商與消費者的互動。製造商將生產工作外包給不當對待勞工或破壞環境的承包商，而消費者雖然喜歡低價，卻也想購買「綠色環保」或符合社會責任的產品。

資訊揭露除了想解決傳統資訊不對稱（asymmetric information）或誘因不一致（misaligned incentives）所形成的市場失靈；有時也是為了保護消費者不受傷害。現在除了傳統的經濟理論，也能從心理學與行為經濟學得到支持強制資訊揭露的論點。這套新的論點，處理的是所謂「行為市場失靈」（behavioral market failure）。行為經濟學參考一般經濟學的外部性（externality）概念，帶入內部性（internality）概念，也就是消費者替自己製造成本，但在決定當下並未意識到這件事。舉例來說，吸菸者可能很享受吞雲吐霧，卻不想得肺癌；暴飲暴食造成肥胖問題的人，享受美食時很開心，卻仍苦惱於伴隨而生的健康問題；今天揮金如土快樂花錢的人，等明天發現口袋空空，可能也高興不起來。

請注意，光憑內部性這一點，還不足以構成充分理由要求強制揭露資訊；至少還要證明雙方的誘因有一定程度的不對等。假設買方在第一時間做出的決定，將在下一個時間點造成長期的成本，而且程度超過第一時間得到的短期效益。這時，如果賣方的誘因與買方的長期利益一致，所提供的資訊或產品應該會努力減少或消除買方的內部性。

但很顯然，情況多半不是如此。舉例來說，當速食店顧客並未加以考量餐點熱量對於健康的影響時，業者反而可能利用這一點，提供生產成本低、卻不利於健康的餐點。同樣的，買車的顧客沒注意油耗表現時，車商也可能大推生產成本低、更符合顧客其他需求的吃油怪物車款。

資訊揭露的形式十分多元，但究竟哪一種形式最合適，則視市場失靈的狀況而定；而根據能否驗證資訊真偽（資訊錯誤會受罰），決定會完全不同。舉例來說，速食店的熱量標示與車商的油耗標章都能夠透過科學驗證；但在醫師針對患者是否適合進行臨床實驗的判斷上，我們很難認定醫師是依專業做出診斷，抑或是收了介紹費。

假設資訊能加以驗證，資訊揭露就可以關注在解決資訊不對稱的問題；提供資訊給資訊不足的買方或建議的接受者，讓這場資訊競賽更公平。舉例來說，政府要求藥廠在處方藥的包裝外加注警告標示，目的是減少藥廠與患者間的資訊不對稱。藥廠掌握藥物副作用的相關資料，但患者在資訊揭露後才能得知；要求車廠提供油耗標章，也是基於相同的道理。

（本文摘自凱斯‧桑思汀著《資訊超載的幸福與詛咒》，天下文化提供）

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