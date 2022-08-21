政府高負債會害股市慘跌？其實債務沒有你想得那麼壞

受到疫情與戰爭的影響，「大債時代」正衝擊全球！根據截至2021年12月31日的最新國債鐘資料顯示，台灣政府的長短債高達5兆8千億元。究竟這麼高的債務是否會影響市場呢？《跟著肯恩費雪洞悉市場》的作者肯恩‧費雪（Ken Fisher）和菈菈．霍夫曼斯（Lara Hoffmans）指出，債務的多寡不是重點，還債能力才會影響經濟，而且適當的政府債務，在歷史上反而在市場上有正面影響！

這一章無疑會激怒許多讀者，因為它將告訴你，你對某個東西的記憶是錯誤的，甚至可說是愚笨遲鈍的，人們對這個東西的感覺非常堅定，而且幾乎不會改變他們對這個東西的想法，它就是政府債務。如果你對某個東西的感覺很堅定，但事實上你對這樣東西的記憶有嚴重的錯誤，那是很可怕的，而這個嚇人的後果通常是帶來憤怒。

這不應該是一個帶有感情的問題，但它確實是（媒體也利用了這一點—有關債務的誇張標題肯定是成功的暢銷商品）。擔心全世界過度負債是投資史上最常見、最反覆出現的擔憂之一。這不是什麼新鮮事。穿越時間的長河，人們對債務的擔心總是週期性的出現又消失──人們只是忘了今天的擔憂沒那麼與眾不同

儘管人們對債務的擔憂不斷湧現，但世界仍在繼續運轉，整體上變得更富有，股市的趨勢也是上漲（沒有規律的）。是的，債務曾在某些時候、某些地方襲擊，但總的來說，儘管有這些擔憂，世界還是在前進。只要回想幾年前，你就會發現這是真的。即使在2008年嚴重的信貸危機之後，正如我所寫的，企業利潤到達了歷史高點，全球的GDP亦是如此。

請試著填空看看。從歷史上來看，美國聯邦預算赤字對股市ˍˍ，而盈餘則對股市ˍˍ。

如果你的答案先是有利，然後是不利，那麼恭喜你，你可以跳過這一節其餘的部分。如果你的答案是相反的，那請繼續閱讀以下內容。

在政治上，兩黨都在攻擊赤字。他們把責任推到對手身上、上屆政府身上，以及除了自己以外的任何事情上。但如果他們了解一些基本的經濟基礎，或許他們就不會如此熱衷於推卸責任了。

圖5.1呈現的是美國聯邦預算餘額占GDP 的百分比。我標示出相對高的點（預算盈餘）與相對低的點（赤字）。然後，表5.1列出了在相對高點與低點之後，隨後12、24，以及36個月的報酬。

圖5.1 美國聯邦預算餘額占GDP 的百分比。圖／ 樂金文化提供

表5.1 標準普爾500指數在赤字與盈餘高點後的報酬率。圖／樂金文化提供

大多數人會本能的預期，在出現大量赤字後，股市報酬會表現得更差，而在出現大量盈餘後，股市報酬會表現得更好。一個重要的教訓是：永遠不要依靠本能反應來相信任何事情！歷史這個有用的實驗室告訴我們，事實恰好相反。在達到盈餘高點的12個月之後，股市平均報酬率為–1.3%。在24個月之後，股市的累積報酬率只有0.1%，在36個月之後，累積報酬率只有7.1%。從表格中能看出，不只是幾個較大的負報酬拉低了平均水準，在出現大量盈餘後，報酬率的變異性也很大。

盈餘到達高點比出現大量赤字之後的變異性更大。在赤字低點後的12、24，以及36 個月的報酬率幾乎都是正的。而且報酬率好很多──12個月後的累積報酬率為20.2%，24 個月後為29.7%，36 個月後為35.1%。如果你的本能反應是在赤字激增時賣出──只因為你擔心赤字──那麼你很可能做出錯誤的舉動。反過來也是如此：大量的盈餘不一定代表未來的一切都很明朗（另一個重要的教訓是：不要根據一項因素來做出在市場上的行動──資本市場太複雜了）。

從歷史來看這就是事實，從全球角度來看亦是如此（在我2006 年出版的《投資最重要的3 個問題》一書中，我指出在德國、日本以及英國，赤字、盈餘和股市之間也存在同樣的關係）。每當開始出現大量赤字時，你都會聽到同樣的聲音，說大量的赤字意味著厄運。然而，平均而言，厄運並沒有實現。這樣的情況不斷重複。不過，沒有人從他們過去對這個想法的誤解中汲取教訓，因為他們忘記得太快了。

從經濟層面來看，有時候政府借錢然後花錢，比不借錢與不花錢更好。證據就在股市──在大量赤字之後，股市表現得相當不錯，在盈餘之後，股市則持續低迷。

（本文摘自肯恩．費雪、菈菈．霍夫曼斯著《跟著肯恩費雪洞悉市場：面對股市波動，投資大師教你正確解讀市場規律》，樂金文化提供）

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