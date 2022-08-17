聽說拜神明要拜對水果 真的如此嗎？

聽說拜哪尊神明就要準備何種水果才會靈驗，另外，有些水果則不能出現在供桌上面，以免對神明不敬，這是真的嗎？

拜神的供品中，我們最常聽到的就是「四果」。四果指的是一年四季當中所產的水果，並非要你準備四種水果。

關於拜水果，老一輩也有許多的禁忌，舉例來說：吃芭樂後，因為未被消化而排泄出的種子依然能拿來種植結果，這樣的芭藥再拿來拜拜，會對神明非常不敬；蓮霧內中空，拜神會漏財；釋迦外型像佛祖的頭，拿釋迦拜拜對佛祖不敬；香蕉臺語取其諧音有「招來」與「九怪」之意，所以七月半不拜香蕉（招來），生意人也不拜香蕉（以免客人九怪耍花招）……。

有些人會將作為供品的水果放大詮釋，以致有傳聞拜何種神就要準備相關的供品，或說要準備何種水果才能討神明歡喜，拜拜才會靈驗，例如拜鳳梨求旺旺來、拜橘子求大發利市……。說穿了，這只是人們藉著水果的諧音，希望能獲得心理的平安與慰藉。

話說回來，難道這幾千年下來，拜神的供品都沒換過嗎？難道神明不會想要換換口味？再想想，土地公只是一種神祇的職稱，並非單指神明本身，觀世音菩薩、月下老人、三太子都一樣，依附在某間廟宇的土地公、觀世音菩薩的靈，並不等於與你家或其他廟宇的土地公、觀世音菩薩有關係，若真要說拜某尊神明得拜某種水果才能靈驗，又怎會將神明統統納入喜歡同一種口味呢？其實，這也是後人因為拜拜不靈驗後，補償心理作祟罷了。

拜水果是不是真有禁忌？到底拜什麼水果、供品神明才會保佑？我建議大家重新思考一個問題：神明要的是我們的虔誠心？還是桌上的水果、供品？堂上神明之所以繼續留存於人間，取決於人們的虔誠心與尊敬心。再有神威的神祇，如果祂依附的神像沒有人膜拜，久而久之也會退靈而失去其光彩，因此祂們最希望與想要的，應該是我們的一顆心，少了那一顆心，準備的供品再豐盛，也沒有什麼意義！

請卸下心不必要的束縛，再獻上你的虔誠與尊敬，這樣祂們一定會歡喜的，用這樣的心，想拜什麼水果、供品，都不會有禁忌。

下一頁：該如何拜財神爺才會有錢？拜財神爺時又該說什麼呢？

（本文摘自宇色Osel著《靈視拜拜•我從求神背後找到自我實現的力量：拜神要靈驗，拜拜完不要急著插香走人！》，柿子文化提供）

延伸閱讀

財神爺曾被視為是瘟神？為何只允許有錢人家供奉

馬西屏的靈療傳奇 隱於民間的陳師父

三芝何婆婆牽亡魂 竟牽出王永慶？