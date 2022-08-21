85度C如何挑戰星巴克？

當星巴克憑藉其戰略和資本優勢，在全球市場迅速擴張的時候，在台灣，它遇到了一個強勁的競爭對手。這個對手就是台灣的本土咖啡連鎖企業85度C。

85度C用事實說明，星巴克的產業老大地位並非不可動搖，而且，正因為星巴克是產業老大，85度C才找到了前所未有的發展空間。

85度C的競爭策略很簡單，就是緊跟星巴克，星巴克在哪裡開店，它就把店開到星巴克的對面。星巴克的店面一般是兩、三百平方公尺，85度C只開二、三十平方公尺。星巴克的咖啡賣上百元，85度C只賣銅板價。

85度C的店面風格簡潔明快，雖然面積小，卻整齊清潔。可以說，85度C就是「平價的星巴克」。它的位置又靠近星巴克，很容易讓人們對兩者做聯合評估：

A：星巴克

B：平價的星巴克（專業品質的咖啡，價格只有星巴克的一半）

如果你是消費者，會怎麼選擇呢？

85度C的競爭策略，就是將星巴克置於不利的聯合評估情境裡。星巴克越是高端、高價位，85度C就越是物美價廉；星巴克越是小資情調，85度C就越是走大眾路線。

事實上，很多企業在和國際品牌競爭的過程中，也可以借鑒類似85度C的策略：面對產業裡的國際領先品牌，如果想挑戰它的地位，就要把自己打造成國際領先品牌的「平價版」（同等的品質，更低的價格），讓消費者做聯合評估。畢竟，如果品質沒有差異，大多數人都不願意多花幾倍價格去購買高價品牌。

平價品牌的勝利，其實是建立在高端品牌成功的基礎上。也許，這正是市場競爭的微妙所在：沒有絕對的贏家，優勢和劣勢也可以互相轉化。聯合評估為中小品牌的發展提供了機會，也為優勢品牌的領先地位增加了壓力。

用聯合評估做廣告事半功倍

類似的利用聯合評估的策略，經常在比較型廣告中出現。一九八六年，本田汽車公司決定在北美市場創立豪華子品牌Acura。

日系豪華車？在八○年代，沒人相信這個概念。眾所周知，日本汽車製造商通常靠製造經濟型轎車取勝。而且，在豪華車市場，與BMW、賓士、奧迪等歐洲品牌相比，即使是美國三大汽車公司，也難以望其項背。作為本田旗下一個全新的品牌，Acura怎麼可能在豪華車市場中競爭呢？

但是，Acura做到了。

考慮到消費者對Acura品牌並不熟悉，也不清楚Acura的性能和價格，於是，本田公司決定巧妙利用聯合評估策略，採用比較型廣告來宣傳Acura。

本田公司把Acura的比較目標，設定為知名豪華車品牌—賓士，在廣告中將Acura Legend的性能特點，與相似的賓士560 SEC一一進行比較。Acura Legend在各項性能上完全可以和賓士560 SEC汽車相媲美，甚至在剎車減速所需時間（從每小時六十英里至零英里）等不少測試中，比賓士擁有更好的表現。

但是，與賓士560 SEC高達七萬五千美元的價格相比，Acura Legend卻只要兩萬四千美元，價格優勢明顯。正如其廣告主題所宣傳的，「Acura，賓士的真正替代者」。

這個比較型廣告策略大獲成功，Acura品牌在一夜之間廣為美國消費者所知。Acura以個性化和前瞻科技的「運動豪華」理念，重新詮釋了豪華車的概念，也在北美市場大獲成功。

由此可見，在做產品宣傳廣告的時候，巧妙發揮聯合評估的作用，能起到事半功倍的效果。例如，生產洗髮精的廠商可以把廣告投放到大品牌洗髮精廣告後面，廣告中的產品除了滿足基本的洗髮訴求之外，還應該有一些「比較」上的優勢，這個優勢可以是價格（更便宜）、產品特色（中藥成分，非化學合成），或是附加功能（溫和不傷髮質，適合每天使用）等。綜合評估下來，人們會覺得後者更合理、更實惠。這樣的評估效果是單獨做廣告所達不到的。

如今，很多本土企業的產品品質都有了很大的進步，縮小了和國際品牌的差距。它們更需要的，是說服消費者相信本土品牌、選擇本土品牌。在這方面，聯合評估的宣傳模式提供了一個捷徑。

評估模式與人生選擇

單獨評估或聯合評估會影響人們的選擇，在購物時，人們喜歡多跑幾家商店看一看，「貨比三家不吃虧」。和聯合評估相比，做單獨評估的人經常因為不完全了解情況而做出錯誤的決定。

不少開車的人可能都有這樣的經歷，剛發現一個停車位，停好車之後，卻看到還有位置更好、更近的停車位，這時候心裡往往會有點糾結，甚至後悔，想著要是不急著停，多看看，就可以把車停到更近的位置了。

又比如在餐廳吃飯時，如果你在前面幾道菜上來的時候就急著吃飽，等到真正的大餐端上桌，便只有看別人吃的份了。

當然，諸如停車或吃飯這樣的決策，即使沒有做出更好的選擇，也無足輕重。但是，買車或買房時，如果沒有做出最適合自己的選擇，往往就比較痛苦了。

我一個女同事剛學會開車不久，立即買了一部BMW 5系列，豪華大氣，然而，開了幾次之後卻發現，由於車子尺寸太大，在北京停車很痛苦，才買了幾個月就已經刮傷好幾次。每次我們聊天說到她的新車時，她都會說：「早知道如此，當初應該買Mini。」

如果是買房子，才簽了合約、付了頭期款，忽然發現還有一間位置和房型都差不多，價格卻更優惠的房子。這時候感覺很痛苦，是不是？因為這可能就意味著一年的薪水白賺了。

結婚找對象又何嘗不是如此？很多人第一次談戀愛就匆匆結了婚，結果婚後不久又遇到更喜歡的人，這時就難免陷入道德和情感的兩難。由此看來，現代人戀愛經歷越來越多，結婚卻越來越晚，亦有一定的「合理性」，因為聯合評估能夠幫助我們避免單獨評估帶來的片面和遺憾。

評估模式與偏好逆轉

人們在單獨評估與聯合評估這兩種評估模式下做出的判斷和決策可能很不一樣，甚至截然相反。一九九九年，芝加哥大學商學院的奚愷元教授和他的同事在《心理學公報》上發表了一篇論文，提出單獨評估或聯合評估經常導致人們的偏好逆轉。

比如下面兩個分配方案，你選擇哪個？



A：給你一千兩百元，給你同事一千八百元

B：給你一千元，給你的同事一千元

從理性的角度來看，選擇A會得到一千兩百元，比選擇B多兩百元，顯然更實惠。然而，如果選擇了A，就意味著你比你同事少得六百元。而在方案B中，兩人的所得是一樣的，似乎更公平一些。我們姑且稱方案A為「實惠選擇」，方案B為「公平選擇」，你更願意接受哪一個呢？

實驗結果表明，在單獨評估的條件下（只看到方案A或方案B），大多數人對方案B的偏好更高，即大多數人更喜歡公平的選擇。而在聯合評估的條件下（同時看到方案A和方案B），多數人則會選擇方案A，也就是更實惠的選擇。

企業在選擇用人的時候，用的是聯合評估還是單獨評估，也直接影響到企業最後會選擇誰。

假設你是一家軟體公司的老闆，需要雇用一名工程師，你有以下兩個人選：



A：清華大學計算機系畢業生，工作經驗十個月

B：北京科技大學計算機系畢業生，工作經驗十二年



在單獨評估的條件下，申請人A似乎有更大的優勢，清華大學計算機系在中國的排名是數一數二的，只有最優秀的學生才能進入清華計算機系。這樣的教育背景，很容易讓企業喜歡申請人A。

但是，如果把兩名申請人放在一起考慮呢？畢業的學校也許就不是最重要的了。北京科技大學計算機系雖然不及清華的名氣大，但也是不錯的院校，而企業更要考慮的是申請人的工作經驗，在這方面，申請人B顯然更占優勢。

所以，在聯合評估的條件下，雇主很有可能出於工作經驗的考量而放棄申請人A，選擇申請人B。

由此可見，如果企業要避免招聘過程中的一些弊端，如學歷歧視、名校的光環效應等，聯合評估就是一個不錯的解決方式。

從道理上來說，選擇用人看的是能力，但在實際操作中，雇主的決定往往受到很多非能力因素的影響。眾所周知，在篩選申請人的時候，基於性別的偏見很普遍。比如，人們普遍認為女性比男性更適合文職工作，而對於一些強調邏輯思考的工作，比如程式設計、電子工程等，雇主更傾向於選擇男性。然而，如果把男、女申請人放在一起比較，雇主會更有可能根據申請人以往的工作成績來決定，而不是考慮性別差異了。

類似地，如果招聘女祕書，外貌出眾的申請人往往受到老闆的歡迎，儘管外貌出眾的申請人可能缺乏經驗，或者做事比較粗心大意。然而，如果把不同的申請人放在一起比較，雇主可能就會發現另外一個外貌一般，但是經驗更豐富、做事更周密的申請人更加優秀和適合。因此，採用聯合評估的方式來招聘，可以避免招聘過程中潛在的基於性別或外貌的歧視，有助企業選拔人才。

聯合評估也會讓人犯錯嗎？

與單獨評估相比，聯合評估看起來是一種更理性的評估模式，人們會傾向於認為這種評估模式總能得出正確答案，所謂「兼聽則明，偏信則暗」，在很多情況下的確如此。

但是，理性就一定更好嗎？

我在清華大學的一位女同事因為寶寶出生，想幫孩子做成長紀錄去買相機，店員給她看了兩款相機：

A：Nikon單眼數位相機，售價二千九百九十九人民幣

B：Canon單眼數位相機，售價三千九百九十九人民幣

Nikon和Canon這兩個品牌各有特點，也都是單眼相機的全球領先品牌。那為什麼Canon的貴一千元？為了多了解產品，她詢問店員。店員告訴她，Canon的之所以更貴，是因為這款相機規格更高：Nikon的有效像素是一千四百二十萬，Canon的是一千八百萬。有效像素是什麼？我這位同事並不是很清楚，但她意識到，這應該和照片的清晰度有關，也就是說，有效像素越高，照片就越清晰。誰不希望拍出來的照片越清晰越好呢？既然Canon這款相機拍出來的清晰度優於Nikon，多花點錢也值得。再說，價差不就一千元嗎？不差這錢。抱著這樣的想法，我同事便把有效像素更高、但是也更貴的Canon相機買回家了。

過了一陣子，學院工會舉辦兒童節親子攝影活動，我同事沖洗了很多七吋的寶寶照片，和我們大家分享。看著一張張充滿歡樂的照片，她說多虧自己捨得多花一千元買這台相機，才有這些精美的照片。然而，她不知道的是，用一千八百萬像素的相機拍出來的照片，其實並不比一千四百二十萬像素清晰多少。事實上，她對照片並沒有專業的要求，只是沖洗普通大小的照片，這時一千八百萬像素和一千四百二十萬像素的差別用肉眼幾乎無法區分。也就是說，我同事多花了一千元買像素更高的相機，卻沒有得到相應的價值，事實上是浪費了這一千元。

而且，像素越高可能還有若干壞處，如果相機的感光度低，像素越高，照片的雜訊就越多，甚至還不如像素低的相機拍出來的照片清晰。此外，像素越高，照片的檔案越大，儲存和分享也就更不方便。

我同事因為有效像素更高，選擇了更貴的相機，但是在使用的過程中，並沒有感受到更多的益處。其實，對於大部分使用者來說，只要像素達到一定水準以上（如一千萬有效像素），就沒有太大的區別了。

即使兩者有區別，在店裡感受到的區別，往往比日常使用時更大。因為只有在聯合評估的情況下差別才顯著。對於我同事來說，買相機的時候她進行了聯合評估（比較了一千八百萬像素的Canon相機和一千四百二十萬像素的Nikon相機），所以能夠感受到兩者的差別。拍照的時候她只進行單獨評估（我同事只用這台Canon相機），也就無法明顯感受到什麼差別了。

聰明的商家經常利用有效像素讓消費者付更多錢。表面上，人們做了一個理性的選擇，卻沒有給自己帶來實際的好處，只是在商家的誘導下多花了錢。

這樣的做法在其他業界也經常出現。比如買液晶電視，選購的時候真是琳琅滿目，讓人眼花撩亂。挑選電視機的時候，解析度是一個重要指標，解析度越高，價格也越高。很多人都會覺得電視越清晰越好，於是寧願多花一些錢，買解析度高的電視。但是，並不是解析度越高，就能帶來越清晰的收視效果。收視效果仍取決於電視節目本身的清晰度，如果家裡的有線電視並沒有高畫質節目，那麼花高價買高解析度的電視就是在浪費錢。

更重要的是，因為買電視的時候是聯合評估（店裡擺了那麼多電視讓消費者比較），看電視的時候卻是單獨評估（家裡客廳通常只放一台電視）。所以，即使買了最貴的電視，因為沒有同時與其他電視對比，它的清晰度也顯現不出來。

（本文摘自鄭毓煌、蘇丹著《理性的非理性：10個行為經濟學關鍵字，工作、戀愛、投資、人生難題最明智的建議》，先覺出版提供）

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