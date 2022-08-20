稻盛和夫談工作方法 回想當年被退二十萬個樣品

我想起了這麼一件事。

那是京瓷剛草創，還不到十年光景的事情。我們得到了來自世界級電腦大廠IBM公司下的訂單，要我們生產具備超高性能的先進陶瓷零件。雖然我們對於超過當時技術水準的這個要求非常苦惱，但是我們仍舊絞盡腦汁，試圖製作完成。不過，每次我們交出試作品時，對方總給我們貼上「瑕疵」的標籤。

我們傾注了當時京瓷一切的力量和技術，歷經一場苦鬥後，以為終於完成了符合對方要求的產品，不料旋即全部被判定為瑕疵品，沒有一個過關，總數二十萬個產品樣本全遭退貨。

「我們已經盡了全力了！」—就在這樣的氣氛籠罩著整個公司的某個夜晚，我瞥見了一位年輕的技術員呆站在燒製該產品的鍋爐前，一動也不動。

我走近他身邊，發現他肩膀顫抖，正在哭泣，好像在訴說雖然他使盡了一切辦法，可是就是無法做出理想的產品，整個人意氣消沉、頹廢沮喪到了極點。

「今晚就到此為止，回家吧！」即使我這樣勸他，他還是站在鍋爐前不肯離去。

看著他這個樣子，我不禁脫口而說了句：

「喂！ 你向神明禱告了嗎？」

「什麼？」

「燒製之前，你有向神明祈禱說：『求您保佑我能夠成功』嗎？」

他聽到我這樣問，好像覺得相當訝異。可是，我還是自言自語地嘟囔了幾次，後來，他好像茅塞頓開一樣點了點頭，說：我懂了，我要從頭再試一次。又回去工作。

之後，他所在的研發團隊，克服了一次又一次困難的技術課題，終於成功開發出符合高水準要求，「如全新紙鈔般毫無皺摺、觸感極佳的產品」，而且不只如此，他還如期地完成兩千萬個，聽起來像是天文數字遙不可及的產品數量，依約交到客戶手中。

「你向神明禱告了嗎？」—這句話一點兒也不像是技術人員應該講的話。要是有人在旁邊看著大概會以為這兩人是不是發瘋了但是我想要藉此表達的是，你是否使盡了全力？ 當你在盡人事後，才可能心安理得表示，最後只剩下祈求神明、等待天命一途。你是否比別人都更要努力，像是把自己的身體整個掏空一樣，將自己的「意念想法」嵌進產品中？

唯有當你的意念能夠強烈到這種地步，使出所有一切的力量時，「神明」才會現身，並且出手相救。

所以當我們面對困難的工作、或是要完成崇高目標時，絕對不可或缺的是對工作全心一意的專注投入，而這份意念能夠感動神明：「如果你都已經努力至此，我不來助你一臂之力成就這個願望，說不過去吧！」

（本文摘自稻盛和夫著《稻盛和夫 工作的方法：了解工作的本質，實踐自我，從平凡變非凡的成長方程式》，天下雜誌提供）

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