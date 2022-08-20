給主管的求生祕笈 補人之前需三思

公司指令要聽，但自己可以微調整、微婉拒、微拖延、微裝死。

「你看你看，恬恬又在不高興了，唉。」副總拿下老花眼鏡，走過來跟我碎念著。

企劃部的恬恬能力很好，人聰明做事也認真，工作交給她，是品質的保證，我一直以為她是副總心中的紅牌，有點詫異她也會有負評。

「恬恬表現都很不錯，就是脾氣大了點，她生氣我亂丟任務給她，哎呀，我不得已啊，她之前的專案收了，沒找事情給她做，老闆會要我開除她啊。」副總解釋著，也不知道是真的抒發心情，還是要我私底下去勸勸恬恬。弄不清楚副總的真實想法，倒是那句「沒事情做，老闆會要我開除她」，嚇得我心裡冒冷汗，擔心哪天輪到我。

聽到副總這樣說，我決定日後屬下離職，盡量不補人，因為補人會給自己添麻煩。

在我當主管幾年後，對於職場有更多的了解，知道很多事情不能只看眼前是否需要，而是要多想想之後的效應與風險評估，尤其是風險評估。

我一開始當主管的時候也不是危機意識這麼高，都是吃過了幾次聽命公司政策卻把自己搞死，才懂得如何在狹縫中自保與求生。就算是同一個人，他是菜鳥主管還是老鳥主管想法也會差異很大，菜鳥主管會對公司的命令言聽計從，老鳥主管則會看情況配合。

我第一次當主管是在電視台的新聞部，底下有七八名黨政記者，黨政組的記者負責跑立法院、總統府、八部二會，聽起來很威風，實際上不然：當政治新聞冷清或者立法院休會時，黨政記者會淪為找不到新聞可做的冗員，負責支援各組新聞，從財經、娛樂到社會都有可能，哪邊需要人就哪邊去，成為「利百代」。

相反的等到政治新聞熱度很高、抗議事件很多時，公司會讓主管添補人手，聽起來是不是很美好？如果你傻傻地按照公司政策補了很多政治記者，你就準備將來頭很大，因為等到政治淡季來時，這些沒新聞可以跑的記者就是你沉重的背包，讓你走得好緩慢，終有一天陪著你腐爛，此時，陳奕迅的《你的背包》這首歌你不僅可以每天聽，還能每天上演，讓你這個主管知道什麼是生不如死。

從此，我懂得了一個道理，公司指令要聽，但自己可以微調整、微婉拒、微拖延、微裝死，如果你傻傻地把人補滿，將來的你會痛恨現在老實的自己。

一個主管手上有多少人，就做多少事情，這是基本的道理，有時公司可能多給你一點點要你們承擔，但如果太多，你也可以用「沒人手」把事情推出去，甩鍋甩得乾乾淨淨，管他後來誰接了這個黑鍋，只要不是你就好。職場上就是「日頭赤炎炎，隨人顧性命」，把自己顧好就好。

我曾經碰過一個很無能的主管，他每次接到公司給的任務，都會一臉愁容，大聲哀號嘆息說：「我很想做啊，這不困難，這有什麼難的，我以前曾經做過更大的案子，當時震撼業界，但現在我底下人不夠啊，沒人啊！唉……沒人啊……」

總之，「沒有人，才導致他無能」這一招他用了很多年。等到公司幫他補人了，他還會常罵屬下說：「要我花這麼多時間教你，我自己都做好了，你要自己想辦法，自己看，自己學，請你來真是幫倒忙。」

新來的人，往往不堪羞辱，就走了。他就又回到「沒有人」的狀態，因此，就可以重複使用「沒有人，導致他無能」這招，而這招也讓他在公司安穩過了十幾年。

如果你是一個積極往上爬，喜歡當三軍統帥發號施令的主管，就很適合盡情補人，感受自己當主管的威風，承擔壓力是你喜歡的事情，有企圖心的主管，會對於每個新任務與新挑戰都興致勃勃。

相較起來，我則是個只想把分內事情做好的主管，對於公司的升遷我已經了無興趣，對於加薪三千、五千也毫無期待，像我這樣只求每個月能領薪水、好好過日子的主管還蠻多的。

把人補好、補滿的壞處很多，當你的部門人數眾多，每次公司檢討營運績效時，會第一個被檢視，畢竟你們部門人事成本這麼高，不檢討你們要檢討誰？公司營運不好時，最先開刀的就是養最多人的部門。

你可能會說，我們部門也曾經幫公司打下不少江山，建立不少功績。拜託你不要這樣天真，過去的事情就已經過去了，公司只會希望你此刻能解釋一下貴部門為何花掉公司這麼多人事費的理由，此時，你會像啞巴吃黃連有苦說不出，更慘的是寫報告時，你要幫每個屬下的日常工作「小事化大」，光是書面報告都可以讓你無語問蒼天。

第二個壞處是你的屬下會怪你，為什麼呢？因為當你部門從旺季來到淡季，公司會亂派事情給你們，多數的屬下對於被亂塞任務都會不開心，最常見的抱怨就是，「我是應徵某某位子，主管給我的新任務，不應該是我負責的事情啊。」舉例說明會更清楚：「我是應徵行銷企劃，怎麼會要我去幫忙測試APP！」「我是產品PM，不是客服，要當客服我早就去別家大公司了。」

當主管的你是不是常聽到這種抱怨呢？對，屬下都會怪主管亂丟工作，但他不會想到主管是好心在「找事情」給他做，讓他可以在公司繼續生存。

所以，身為主管的你適度補人即可，補人之前需三思，思考公司這幾年的營運狀況是否穩定、思考你上頭主管的性格、思考公司的文化，多想三秒鐘，你真的不會傻傻地上簽呈。

一個部門，補人與不補人，往往不是只有考量績效這麼簡單，不補人也許才能掩蓋很多事情，這個存活的錦囊妙計是大米用血淚換來的，請你好好收藏。

（本文摘自黃大米著《可以強悍，也可以示弱：有身段也有手段，人生的規矩我說了算》，遠流出版提供）

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