遲到的大牌不會受到懲罰 強人的時間就是中央標準時間

只要你夠有影響力， 夠強大，多數的遊戲規則都可以由你來決定。

在電影、電視劇中，常常看到大牌藝人因為遲到，被導演破口大罵甚至低頭道歉的橋段。這多數是戲劇效果，在真實的錄影現場，往往不是這樣。來賓遲到是常有的事情，可能塞車、通告排太滿或者其他的事情，導致姍姍來遲。有時節目都開錄了，某位來賓還在路上，這時候大家會先錄影，一起裝沒事，把節目進行下去，中途要是他來了，主持人再補介紹，後製剪接一番，電視機前的觀眾完全不會察覺有人遲到了。

會有人去罵這個來賓不準時嗎？我沒看過。

在等待錄影的時候，來賓們會自己找事情做，默默滑手機，狂聊天哈拉，一切寧靜祥和，在場的來賓跟工作人員都像是修養超好的得道高僧，不會發脾氣似的，因為大家只想快點開錄，早點收工回家。

遲到的理由一點都不重要，把節目錄完才是最重要的，罵誰都無法改變來賓遲到的事實，於事無補。

某次，大牌來賓遲到很嚴重，我對旁邊的資深前輩打趣說：「大牌的時間就是中央標準時間，你看瑪丹娜在台灣的演唱會多晚才開始，大家還不是乖乖照等。」

前輩怒目回我：「為什麼這樣說？誰教你的？怎麼學壞了！」

她頓了一下接著說：「不過你是對的。」

過了一會，遲到的大牌終於慌張地抵達，導播喊著：五四三二一，立刻開錄。大家也不想聽遲到的理由，什麼理由都不重要，快點收工最重要。

遲到的大牌日後會不會受到懲罰？不一定，只要他夠紅，大家都會忍耐。

同樣的事情，如果發生在菜鳥身上，可就死定了！因為你的價值還沒被看見，但你耽誤工作的事實已經發生，沒有功可以抵過，就會被狠狠記上一筆。

遲到的人會被當場難堪指責嗎？不會。成人世界裡，很多懲罰都是很寧靜的，這也是最可怕之處，大家不會多說什麼，但就是沒有下次機會了。

職場上，老鳥以及大牌態度好，叫做敬業；菜鳥態度好，叫做應該。

只要你夠有影響力，夠強大，多數的遊戲規則都可以由你來決定。

在電視台的新聞部，每天有兩次截稿時間，一次是中午十二點，一次是晚上六點，因此多數的記者會為了配合記者的作業時間，在中午十一點以及下午四點之前舉行。倘若記者會舉行時間在中午十一點半或者下午五點半這樣尷尬的時間點，除非是重大新聞，不然一律捨棄當沒這件事，甚至還會被我們奚落：「搞什麼飛機，這種時間開記者會，是希望大家都不要去嗎？」

俗話說有規則就有特例，如果是火線人物、重量級的董事長突然臨時召開記者會，就算是半夜三點，我們也會立刻派記者過去，毫無怨言，甚至出動SNG，因為這條新聞很有價值。世間事就是如此，當你很有價值時，大家都會給你方便，看你的臉色，把你的時間當時間，把你的感覺當感覺。

替強者開特例的事情，連拿文憑這件看似相對公平的事情，其實也並非公平。

我一直以為好好念書才能換取好學歷，等我出社會多年後，才知道當你很強的時候，連書都不用念，就會有一堆人搶著給你文憑。

某一年，權傾一時，政治立場深綠的總統開設了一間學校，作為培訓政治人才的搖籃。當時許多政治人物以及企業家，搶著去念這所學校，畢竟主事的老闆是喊水會結凍的當權政治人物，書有沒有念好不重要，交朋友攀關係才是正經事。

我當時的主管政治立場偏藍也跑去當學生，日理萬機的他，連同學間的交際應酬都親自到場，作業則全部交給屬下寫。他來交代作業時還笑笑地說：「我的同學們個個都是大老闆、董事長，人人都有書僮，還會互問彼此書僮的學經歷，大家的書僮都好厲害喔！我這份作業星期五要交，記得星期四之前要幫我寫好喔。」

當時因為我學歷比較低，連當書僮的資格都沒有，真是太開心了。

後來，我聽到一個更有趣的故事，朋友的老闆女友正在念研究所，身為高階主管的他得幫忙老闆女友寫論文，老闆女友順利畢業後，高階主管也升官了。可說是一人畢業，書僮跟著升天，這位老闆真是有情有義的典範啊。

總之，有本事的人連念書這事情，都跟沒本事的人不一樣。靠好好念書洗學歷的人都不夠高級，更高階的有錢人，是不用寫論文，只要捐的錢夠多，學校直接頒發榮譽博士。

窮人與沒本事的人，才會乖乖照規矩來。社會走跳的遊戲規則，向來因人而異。

如果你覺得這世界上，很多人會給你臉色看，不要怪別人，要怪自己太弱了，別人才會連對你不爽都不隱藏。

一個人講話再直接，脾氣再差，看到總統也會變得彬彬有禮。世界上沒有忍不下來的脾氣，多數真實的情況是，他覺得你不值得他忍住脾氣。

當你弱的時候，你會常感受到人心險惡，人人都想踩你一腳。當你強大了，大家忙著討好你，你會覺得世界上的好人變多了。你可能覺得這些人太現實，這樣的人很討厭，如果你想改變處境的話，請努力把自己變強大，因為這個社會的運作規則是由強人制定的，強人的時間就是中央標準時間。

（本文摘自黃大米著《可以強悍，也可以示弱：有身段也有手段，人生的規矩我說了算》，遠流出版提供）

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