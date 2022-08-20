人工智慧的未來 價值就在數據中

由於主要的雲端服務供應商在價格與技術能力上競爭，使用人工智慧的硬體和軟體的成本似乎一定會下降。與此同時，科技巨頭正在努力整合業界前瞻性研究人員所開發的最新成果，透過雲端提供的人工智慧服務也將會不斷地升級。隨著這些發展，即使是最先進的人工智慧技術也變得越來越商品化，除了雲端運算的客戶付費代管數據以外，其他的人工智慧技術將幾乎可以免費使用。事實上，這個跡象已經出現了。Google、Meta 與百度等公司都以開源的形式發布了各自的深度學習軟體，換句話說，這些公司將深度學習軟體免費贈送給我們。各大組織，像是DeepMind 與OpenAI 所進行的最先進研究也是如此，這兩家公司都在領先的科學期刊上公開發表，讓所有人都能看到他們各自的深度學習系統的詳細資訊。

但是，有樣東西是任何公司都不會免費贈送的：數據。這代表人工智慧科技與其所吞噬的龐大數據之間的強大協力作用，將無法避免地向一個地方傾斜。幾乎所有因此產生的價值都將落入擁有數據的人手中。這個現實被普遍認可，且往往導致大家假設科技巨頭將完全主宰任何和大數據或人工智慧有關的領域。不過，這忽略了一個事實，那就是數據的所有權明顯會因為不同產業和經濟領域而垂直化。當然，像Google、Meta與亞馬遜等公司確實控制著難以想像的珍貴數據，但這些數據通常僅限於網路搜尋、社群媒體和網路購物交易等領域，在這些領域競爭的老牌公司或許可以維持主導地位，但也有更多完全不同類型的數據會存在整個經濟和社會中，受到政府、組織與其他領域的企業所控制。

大家常說數據就是新石油，如果我們接受這個比喻，那麼可以依此類推說這些科技公司在很多方面都將扮演著類似跨國油田服務公司哈利伯頓（Halliburton）的角色，提供科技與從資源中提煉價值所需的專業知識。當然，科技巨頭自己也掌握著龐大的數據儲存量，但是這個不斷擴大的全球數據資源中，最大量的數據仍然掌握在科技巨頭以外的他人手中。舉例來說，健康保險公司、醫療體系、政府管理的國民健保服務等企業與組織皆掌控著擁有巨大價值的數據。可以肯定的是，他們會採用大型科技公司所開發的最新人工智慧技術，這些人工智慧技術將透過雲端提供，但他們在很大程度上將會把從數據中提煉出的價值保留在自己手中；其他像是金融交易、旅行相關的預訂與網路評論、消費者在實體零售店內的流動動向所產生的大量數據，以及在交通工具與工業機械中所裝設的無數感測器所產生的工作數據，也都是如此。在每一種情境中，無所不在的機器智慧作為新的公共資源，將被經濟體中不同的單位所應用，以處理這些單位所擁有的特定種類數據。

這所包含的一項重要意義，是人工智慧應用所產生的大部分價值，將由科技領域內最明顯的競爭者以外的單位所獲得。利用人工智慧所獲得的利基將會廣泛地分散在不同單位手中。電力的比喻在這裡也能派上用場。電力為誰帶來最大的價值？是電力公司嗎？還是核電產業？都不是，答案是像Google 與Meta 這樣消耗大量電力，並且找到方法將電力這種無所不在的商品轉化為巨大價值的公司。當然，這個比喻並不完美，而且毫無疑問地，那些身處人工智慧創新的前線並提供這項不斷進步的資源的公司，將掌握巨大的價值和力量，但是透過人工智慧應用所產生的利基卻很有可能會在其他地方累積，尤其是當人工智慧逐漸變為一種商品化的實用工具時更是如此。

雖然人工智慧創造的價值將會分散在不同的經濟區塊中，但在特定產業內情況可能正好相反。在「將人工智慧運用到商業模式中」這個方面位居前沿的公司，很可能擁有巨大的先行者優勢。由於握有極具效率的大數據與人工智慧策略的公司將獲得顯著的競爭優勢，這很可能導致贏家通吃的情況。數據對於有效應用人工智慧扮演著極為關鍵的角色，因此邁向人工智慧策略的第一步，幾乎一定是成功的數據策略。這代表企業與組織必須聚焦於建立有效的數據收集與管理系統，以此作為部署人工智慧的前奏。在某些情況下，這也包括需要處理重要的道德問題，例如和員工與消費者有關的隱私問題。那些行動不夠積極的企業組織很可能會被拋在後頭。我們正在迅速邁向這個現實：任何將人工智慧的大好機會拱手讓給他人的企業、政府或組織，都是在犯下非常嚴重的失誤，我們可以合理地將之比喻成斷開與電網的連結。

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隨著人工智慧發展成為一種真正通用的工具並滲透到每個企業、組織和家庭，人工智慧一定會改變我們的經濟和社會。這是一個會在幾年與幾十年內上演的故事，而其所帶來的衝擊將不會是一致的。在某些領域，人工智慧可能會在幾年內發生改變，在其他領域則需要更長的時間。在下一章，我們將著眼於人工智慧作為一種系統性科技的實際層面，試著分辨媒體炒作與現實狀況，並深入探討這種快速發展的科技與澈底顛覆我們生活的大流行病之間的交集。

（本文摘自馬丁．福特著《AI無所不在的未來：當人工智慧成為電力般的存在，人類如何控管風險、發展應用與保住工作？》，高寶出版提供）

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