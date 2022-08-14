人生最重要的資產整理 你都把錢放哪裡？

你的錢可能以各種形式遍布在各處，有些是流動現金，例如你銀行戶頭裡的錢，或是投資款（也有可能藏在你房間裡裝襪子的抽屜，後方的那個盒子裡）。流動現金以外的，就是你的淨值（networth），包括退休帳戶、房地產、持有物，或是人壽保險保單，這些東西都是有價的（且你的財產中很大一部分是由這些東西組成），只是要將之轉換成現金，會比較費事一點。

依據美國法律，若勞工在規定可提領的時間前，便擅自動用401(k)（編按：美國政府創立於1981年，用以延後課稅的退休金帳戶計畫，相關規定明訂於《國稅法》第401(k)條，故得名；僅適用於私人公司）或IRA（個人退休金帳戶，領款時間受年齡限制，可抵稅），將面臨重大罰則（編按：臺灣可提領勞工退休金﹝勞退﹞的法定年齡為60歲，亦可抵稅，詳見第29及39頁）。此外，高價物品的金額也與市場息息相關。例如，二十年前價值30萬美元的房子，現在的價格可能就翻了三倍，但如果市場萎縮，價格便有可能低於30萬美元。假設你購買了人壽險，那麼，嗯，就是，必須等你死後（啊多麼不委婉），保單才能兌現，而且花這筆錢的人也不會是你。

現在，請用力忘掉你擁有的物品的真實（或感知）價值，對你的財務顧問、國稅局，或是等著承接你財產的繼承人而言，你的個人淨值相當重要，但個人淨值高低其實與財務整理無關。我們僅要求你將眼光放在你實際擁有的事物上，這就是Everplants生前計畫的重點，處理金錢時尤其如此。

許多年來，不斷有人告訴我們，他們之所以不願事先整理自己的離世清單，是因為不想把所有的資料集中放在別人能輕易找到的地方。聽起來似乎合情合理，但他們不知道的是，金額多寡其實不重要；共享為的是讓其他人知道你開戶的銀行名稱，或是你把錢投資在什麼地方，而這些並不算是敏感資訊。

你可能持有的資產有哪些？

當你在製作個人財務一覽表時，漏掉幾樣東西其實無傷大雅，我們的目的是要把最重要的資產找出來，做到這點後，其他的部分最終都會變得明朗。所以大家不必真的將自己手邊所有物品鉅細靡遺地條列，儘管你家餐桌上的小豬鹽罐和胡椒罐，在eBay上或許能賣到12美元（這類物品可歸類為傳家寶），但表列財務清單時還是務實一點較佳；這裡我們僅討論白花花的現金。

家人若想得知你持有多少資產，可透過你的授權查看你的帳戶；也可以在未經你同意的情況下得知你的存款金額，但這種行為通常是違法的。然而，若換個角度想，銀行員工不也可以查看你的帳戶餘額嗎？比起你的家人，他們更有可能圖謀不軌吧？但你卻不會因此大驚小怪。我們後來才發現，「不想曝光個資」其實只是藉口，一直嚷著句話的人不過是懶得事先規畫；分享基本資訊並不代表會將重要個資洩漏出去（編按：若以勞工退休金為例，臺灣勞工的退休金由內政部勞動部管理；每人僅擁有一個專門帳號，即勞工退休金個人專戶﹝見本頁QRCode﹞，且雇主不得查詢員工之勞退金額。當勞工年滿60歲且勞保年資滿十五年，即得請領勞工退休金；勞工若於請領前死亡，可由遺屬或遺囑指定請領人請領）。

此外，人們很容易就把錢搞丟，或是放錯地方。美國無人認領財產管理員協會（NationalAssociationofUnclaimedPropertyAdministrators）指出，目前全國各地的無人認領財產價值，高達410億美元；包括休眠中的銀行帳戶、已交割的股票、人壽保險理賠金、禮物卡，以及未兌現的薪資支票，而未認領的原因往往只有一個：財產受益人壓根不知道有這筆錢的存在（編按：中華民國承認繼承遺產的歸屬對象有三，依序為債權人、受遺贈人與國庫。據統計，全臺灣光是2021年前五個月，由國有財產署代管處分的無人繼承遺產，已有高達21.6億新臺幣繳交國庫）。

將個人資產妥善集結，有什麼好處？

●完整打造你的個人財務宇宙（financialuniverse），一分一毫絕無缺漏。

●方便家人申領各項福利。

●可使遺囑驗證程序更順利，我們會在LEVEL2（見第112頁）討論此議題。先劇透一點點：遺囑驗證程序真的超級有趣。

●家人可自由關閉該帳戶，並將產轉移給財產受益人（大多時候都是這樣）。

●家人在支付各種費用與稅金時更方便。

●你的資產不會落得無人認領，最後盡數充公、便宜國庫、肥了陌生人

你持有的資產，可能以四種狀態存在

該是時候整理一下你的現金了。本頁將各位「可能持有的資產」，依據現金的流動程度分為四種狀態，這樣一來就清楚多了。

可能持有的資產，依據現金的流動程度分為四種狀態。圖／方言文化提供

（本文摘自艾比．施奈德曼、亞當．賽佛、吉恩．紐曼著《人生最重要的整理，離世清單：三階段守護你的財富，留給家人永恆的遺愛，而不是遺憾或遺恨》，方言文化提供）

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