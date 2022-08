打造完美品牌體驗！當Nike想讓我們跑步的時候

品牌體驗

我們會在這一章觀察構成品牌體驗的是什麼,並了解它是如何形成說故事的重要一環。



星際效應

「你出生的時候,你媽對我說了幾句話,我從來都沒有真正搞懂過。她說:『從現在開始,我們在這兒的目的只是成為孩子們的回憶。』現在我大概知道她的意思了。」我們的地球已處於最糟糕的狀態,地表的沙塵暴不斷席捲而來,神祕的病毒正逐漸摧毀所有文化,使人類瀕臨滅絕。前太空人庫柏現在以務農維生,妻子已去世,他和女兒墨菲以及長子靠著小規模的農墾過日子。美國太空總署的祕密團隊,要求庫柏參與載著人類最後一絲希望的任務,探訪位於太陽系之外的宜居行星。主角必須駕駛太空船穿過黑洞,不用說,到達和離開的機會都非常渺茫。無論如何庫柏決心要走,這是他的宿命。離開之前他試圖安慰女兒,讓她接受他應該再也回不來的想法。這是導演克里斯多夫‧諾蘭(Christopher Nolan)的電影《星際效應》(Interstellar)的劇情大綱。庫柏正是在這個情況下,對著女兒說出了本段開頭的幾句話。它完全能夠說明今天「品牌體驗」的含義:製造回憶。

全面體驗

1998年,約瑟夫‧派恩(B. Joseph Pine II)和詹姆斯‧吉爾摩(James H. Gilmore)在《哈佛商業評論》(Harvard Business Revue)發表〈體驗經濟時代的來臨〉(Welcome to the experience economy)一文1。他們是該領域的先驅,為現在大家所說的「品牌體驗」提出了理論基礎:「雖然大多數的消費品,如食物、商品與服務,對購買者來說屬於外在接觸,但體驗是非常私人的,只存在於投入者,也就是參與者的心中,涉及情感、身體、知識,甚至精神層面。」確實如此,自數位革命以來,品牌體驗已逐漸成為重點。它轉變了「品牌」本身的概念,而且說故事的技巧具有關鍵作用,其重要性使它可以參與設計品牌的任務。迪士尼這個品牌,在主題公園和專賣店延續他們向大眾販售的故事,就比其他品牌都更早抓住了這一點。法國南特市的機械劇團(Compagnie la Machine)也向大眾推出完全相同的做法。遊客在劇團園區可以探索不同的活動場地,尤其是位於舊機械工場這一角,他們會發現自己一下子進入了另一個天地,靈感彷彿來自作家凡爾納或電影導演尚-皮耶‧居內(Jean-Pierre Jeunet)的世界。體驗是全面的,景點、劇團人員、布景、海報、精品店和餐廳,全都包括在內。對於派恩和吉爾摩而言,以下是打造品牌體驗的五個關鍵:

- 主題:它是體驗的基本要素,決定了體驗的一致性。之前在談到品牌使命的概念時,曾經說過這一點。我們還會再提到它,因為主題是所有好故事的基礎。

- 正面印象:品牌體驗會帶來難以磨滅的印象。這些印象會把選取的主題展現出來。

- 負面印象:避免任何不符合品牌使命的事件。

- 回憶:成功的體驗就像成功的故事,為大眾留下情感和身體上的印記。

- 感性:完整的品牌體驗會吸引並刺激我們的五感。它首先屬於感官上的體驗。

共有資產

我們知道時間的重要性超越空間。品牌必須保持隨時作出回應、提供服務。行銷顧問兼作家布萊恩‧索利斯2(Brian Solis),跟隨派恩與吉爾摩的腳步,順著他們的直覺,將品牌體驗的概念形式化。他承接了兩位前輩的中心思想:為了讓大眾投入,品牌必須在每個分享的窗口,對他們的需求做出積極的回應。最終目標是讓用戶有意願為自己不久前的體驗,建立內容,或是在社群媒體上與親友分享。從廣義上而言,這就是進行交流。沒有人能獨占客戶體驗,品牌就更不用說了。客戶體驗是共同擁有的資產。這種分享能產生對話的條件,如果給予足夠的關注,組織就可以自我創新,以便持續符合實際需求。



四個關鍵時刻



對於索利斯來說,傳統行銷所重視的「窗口」概念已經過時了,取代它的是「關鍵時刻」。為此他區別出四個時刻。

覺察:很奇怪,用戶知道你所提供的服務,通常是從其他網站(或搜索引擎等),而不是你的網站。

考慮:第二個關鍵時刻是用戶與你的在線服務、產品或內容,進行直接接觸。

交易:廣義的交流。用戶將他的注意力與時間給了我們,作為交換,品牌提供回應,滿足他的需求。這是用戶實際體驗相關服務或產品的時刻。

投入:最終的關鍵時刻,用戶在體驗了你的服務之後,建立體驗內容,放在社群網路上分享。



當Nike想讓我們跑步的時候

還記得在第4章,我們提到過打擊Nike的負面事件。隨後,Nike除了執行嚴格的生產規則、加強對工廠工作環境的監控之外,還發展出以健康為訴求的行銷和廣告手法。至於產品開發與製造,他們也在產品功能上有所突破,提供了全面性的體驗。我們之前說過,這個以「勾勾」為商標的品牌有著輝煌的宣傳歷史。它的大型廣告往往令人難忘,而且選擇傑出人物提供贊助的能力,也讓人記憶深刻3。無論涉及何種運動、制定何種目標,該品牌的勢力範圍,都能根據願景和使命,得到完美的識別和開發。

Nike的願景:「平凡人是日常生活的守護者。」

Nike的使命:「為每個人量身打造運動用品,享有與職業冠軍同樣的服務。」

為了展示這兩個主要的內容,當然少不了宣傳活動,而且還希望盡可能帶來身歷其境的感受。這讓我們特別想到英國導演蓋‧瑞奇(Guy Ritchie)拍攝的這支廣告:《更上一層樓》4(Take it to the next level)。導演運用第一人稱視角,就像在玩電動遊戲似的,讓觀眾化身為熱血足球員,面對許多足球界的大明星,體驗一場又一場的晉級比賽。Nike與迪士尼一樣,藉由銷售空間來展開品牌體驗。Nike的旗艦店設計得像是博物館,採用極氣派的方式展示產品和裝備,用來強化品牌形象,同時刺激其他規模較小的專賣店的買氣。

此外,它在產品開發與製造上,採用數位化的策略,遠遠超出單純的型錄與銷售應用程式。2006年推出的Nike+跑步應用程式,可謂此一領域的先驅。升級後成為現在的Nike+Run Club,結合了兩個品牌體驗的冠軍:Nike和蘋果電腦。這個應用程式為跑者顯示跑步距離、配速和時間,讓他用來追蹤自己的表現。在跑步期間和結束時,還會透過體育明星的聲音,給予跑者鼓勵。用戶跑得越多,積累的分數就越多,可以使他排名上升並贏得虛擬獎盃。隨著Apple Watch Series 3的推出,教練能在訓練過程中,以聲音即時跟隨用戶。這也是Nike建立的真正社群網路。每個人都有機會和自己的朋友或陌生人競爭,可以在Nike的品牌網路,以及Facebook、推特等各種平台上分享自己的表現。還有一點,它的計數器除了讓跑者知道自己的鞋子走了多少公里,還會告訴他何時該換換鞋子。因為,這一切的最終目的是讓你購買耐吉的產品。這種策略屬於我們所謂的對話式說故事模式。它讓品牌述說的故事,以及我們在使用品牌裝備時對自己說的故事,兩者完美地結合在一起。

1 B. Joseph Pine II, James H. Gilmore, « Welcome to the experience economy », Harvard Business Review, juillet-août 1998.

2 Brian Solis, X : The experience when business meets design, John Wiley & Sons, 2015.

3 選擇,意味著各種可能出現的困難。不禁讓人想到老虎伍茲(Tiger Woods)或藍斯‧阿姆斯壯(Lance Armstrong)捲入的幾件負面新聞。

4 https://www.youtube.com/watch?v=lZA-57h64kE









( 本文摘自紀雍‧拉瑪著《引爆故事力:頂尖創意大師開講,打造高效行銷和說故事技巧的21堂課》,奇光出版提供)

延伸閱讀

輝瑞登月任務》價格 不能成為接種疫苗的阻礙

輝瑞登月任務》疫苗研究 時間就是人命

從一碗小米粥到世界500強 還原小米公司誕生現場