喜愛運動的錯覺 讓你花更多錢

「錯覺」是婚姻幸福的一大祕訣。我們內在的經濟學思維應該也同意這一點，同時它也應該知道，這不是晚餐時間的好話題。

我們跟另一個人共處時間愈久，挫折感就會愈大。通常，比起恩惠和善意，我們對輕視和不公平的記憶更為深刻，於是夫妻漸行漸遠。16%的夫妻承認，過去一個月內沒有性生活，我相信實際的數字更高。一段時間過後，配偶在我們心目中愈來愈難維持正面形象，但我們非這麼做不可。

心理學家發明「婚姻強化」這個詞，亦即對另一半與婚姻做出不切實際的正向評價。例如很多夫妻在回答問卷時，會表示「我那口子不會惹我生氣」，或「我不記得曾經和配偶發生爭執過」。過去我們以為只有新婚夫妻會這麼回答，其實結婚超過四十年的夫妻一樣會有這般正面的態度，而這群人也比較可能擁有幸福長久的婚姻。

婚姻幸福的夫妻也傾向認為，與另一伴的共同點多過真實狀況。他們覺得彼此是「情投意合」或「靈魂伴侶」，即使從客觀的標準看來不完全是那麼回事。

喜愛運動的錯覺讓你花更多錢

這年頭，美國經濟體中的某個單位——健身房會員，顯然全都建立在自欺的基礎上。人們多半高估自己上健身房的頻率，然而只有健身的熱愛者才應該加入會員。當然很多人都不是。

一項針對三家健身俱樂部共7,752 名會員進行為期三年的調查，確認一般人高估自己對運動的偏好程度。在某項合約下，顧客每個月固定支付超過70美元的費用。簽下這項合約的人，每個月平均上健身房約4.3次，相當於每次的平均成本超過17 美元。

這些人原本可以買十次通行證，每次的成本剛好是10 美元，遠低於17 美元。換言之，平均費用會是43 美元而不是70 美元（單次通行證也只要12 美元，都比17 美元便宜）。在會員的有效期間內，一般健身房的使用者只要選擇購買十次通行證，即可省下約600 美元。想法天真的大眾以為可以省錢，其實大錯特錯。

事實上，人們花的錢更多。他們因為不願意面對自己有多喜愛運動的錯覺，導致平均多花600 美元。或者，他們誤以為月費會讓自己更勤於上健身房。同一群使用者的民調顯示，自己預期上健身房的次數多到讓月費變得很划算，結果大部分的人都錯了。

600 美元，就當做是自欺的代價，用來衡量我們有多麼強烈的誘因欺騙自己、過度美化自己。

這項研究還產生另一個結果：不太勤於上健身房的人，拖很久才取消合約。他們不願承認自己是懶骨頭，上健身房的次數愈來愈少。當他們不再上健身房，月費制的會員平均會拖超過二個月才終止合約。在半途而廢的人當中，有20%的人拖四個月甚至更久才取消。總之，在最後一次上健身房後，非立即取消合約的平均成本高達187美元。這群人當真以為自己會有始有終嗎？我們姑且將這筆錢算在自欺的成本中。

（本文摘自泰勒．科文著《好決策背後的潛思考：洞悉經濟學家的思維，為工作、財富、人生做更好的選擇》，天下雜誌提供）

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