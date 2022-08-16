「提升會議品質」是世界上最艱難的任務之一，相關問題既多且嚴重。有項調查指出，「談話冗長、內容多餘且瑣碎」是主要禍患，進一步的缺點還包括目標不明確、沒有決策或任務指派做為結論、會議時間太長、拖泥帶水、經常被打斷，以 及「整體來說只是浪費全體與會者的時間」等。

但人們還是繼續開會，管理者也把愈來愈多時間投注在開會上。一項調查表示，一般管理者把整個星期的四分之一時間用來開會，中高階管理者每星期平均花兩天開會，有些資深高階主管每星期的開會時間竟高達四天之多。

聽起來似曾相識嗎？知道這些數據後，來訪地球的火星人會做出結論：開會是很有生產力且極具娛樂效果。呃，這⋯⋯。

會議紀錄的品質更是差到令人嘆為觀止，或許因為那是經由參加太多會議的人所記錄的關係。我上亞馬遜網路書店，鍵入「會議」，買了網站排名第一的暢銷書，是芭芭拉．史崔貝爾（Barbara J. Streibel）所著的《掌握會議效率立即上手》（The Manager’s Guide to Effective Meetings），書中提出以下真知灼見：

•解釋開會的目的

•詢問是否建議（議程）做任何改變

•讓討論不離題且有進展

如果上述是她最精華的思維，那她正是我不喜歡與之開會的人。講求實際、言之有物的經濟學家，一定要比她高明些。我曾聽過，也曾在某些情況下體驗過以下對改善會議品質更加激進的想法：

1. 叫大家起立，直到會議結束。

2. 舉行電話會議，即使與會者的辦公座位都在同一排。這麼做可減少廢話與言不及義。 3. 發給每位與會者一只計時器，以限制他們的發言時間。

規則很簡單：每個人發言時要啟用計時器。計時器記錄用掉多 少時間，如果分配到的時間用光就算輸，發言者失去進一步的 發言權。沉默的與會者可以交出自己的計時器，把多餘時間捐 給表達清晰且言之有物的人。

4. 監控開會期間的情緒。以下點子來自一位部落客、同時 也是博學家的藍道．派克（Randall Parker）：「在一個名叫個人 助理連結（Personal Assistance Link）的小型感應傳輸器之協助下，你的機器（在你的同意下）將成為一具人體觀察儀，亦即偵測你此刻生命跡象的儀器。桑迪亞（Sandia）專案經理彼得．莫爾可（Peter Merkle）表示，它將監控你的排汗和心跳，解讀你的表情和頭部動作，分析你的音調，將這些數據蒐集起來，好讓你隨時掌握可能被忽略的自身感受，而不是被動等待 你實際面臨的問題。此外，它也將這些資訊傳送給團體中的其 他人，如此每個人都可以更有效地合作。」

換言之，當大夥都感到無聊至極時，機器就會開始嗡嗡作響。我擔心，若這種裝置被普遍使用，恐怕我將永遠成為會議的拒絕往來戶了。

另一種做法是幫每個人的時間定價。與會者一走進會議室，就個自把年薪輸入電腦。電腦會根據花掉時間的價值來計算會議成本。會議主席接著宣布：「好了，我們花掉了公司 1,500 美元，我們學到了什麼啊？」

我完全同意自願實驗，也贊成試試這些想法。我以前是西洋棋的棋手，特別支持計時的提議。不過，改善會議品質之所 以如此困難是有原因的。不只是因為世上其他人都是既笨又沒道理，雖然經常是如此。會議發揮了寶貴但隱藏的功能。

開會不一定都能有效率地交換資訊或挖掘新點子，許多會議只是假裝以此為目標。事實上，開會大多是種伎倆，實際達到的目的跟原本預期的不一樣。有時會議是在展現實力，讓大家知道哪個派系居上風，這時浪費時間就成為必要。

此外，會議讓參加者覺得自己是知悉內情者，因而產生虛幻的控制感。我發現，官僚體系經常存有這樣的動機。但這表示，參加者一定要有機會表達並提供意見。這種會議表面上是在浪費時間，其實是在組織和維繫派系。一旦人們由衷接受經開會表決的想法，就較能認真去落實。

前面提到，人在缺乏掌控感時，獎懲說不定會適得其反。但開會讓人感覺自己有影響力，因而使獎懲發揮作用。（這麼一來我們會不會感覺好些？）畢竟，大夥兒可是認真圍坐著聽他說話。這些會議讓人如坐針氈，乃是因為開會的目標是聽每個人的意見，而不只是聽那些最了解情況或最快進入狀況的人的想法。專心聽吹牛大王和搗蛋鬼講話尤其重要。

殘酷事實是：就中長期來說，明顯無效率的會議，會將職場的獎懲帶進真實生活中。會議幫助我們打造自己身為合作者而非藐視法律者的形象。會議也提供一個社交情境，讓大家做出與這些誘因一致的行為。

所以說，會議可以傳遞身分地位的訊息。誰發言？誰沒出現？誰覺得有必要讚美誰？我們可以藉由觀察會議來了解職場的內部運作，或者證實我們的推測。不開會的職場會讓身在其中的工作者感到困惑，並對社交一無所知。有生產力的人必須先有足夠的認識，以便在職場的群居環境中定位自己。

總之，若想了解會議，就要回歸內在動機的重要性。好的會議把職場的一些問題，從汽車銷售員寓言轉成停車罰單寓言，只不過後者的主角是瑞典而非科威特外交官。

許多會議已經無藥可救，這點是可以確定的。人一踏進會議室就很難控制。難不成你真以為，每當他們不經意發出無聊的嘆息時，都會按下計時器？有種改善會議品質的簡單方法，就是限制開會的次數和會議的長短。但如此一來，就得用其他手段來製造社會取向（social orientation）和適當的個人掌控感。我們應該更常舉辦公司野餐，並要求大家寫下對新業務計畫的評語。控制會議的一種方法，就是別再開會。

在前述三個寓言和實用忠告的背後，傳達了更廣泛的社會意義：要提出正確誘因是不容易的。沒有一個執政者或政府單位能做到，也沒有一家公司打從一開始就知道該如何在職場施行獎懲。

私人的商業行為之所以成功，是因為經歷了長時間的嘗試錯誤，並借用別人的成敗經驗。很多最好的想法獲得成果後被別人抄襲。獎勵制度不良的企業往往將市場拱手讓人，也因此，企業間的競爭還包括了解什麼是最管用的獎勵與懲罰在內。當我們以某種方式建立獎懲制度時，往往連自己在做什麼、為什麼而做都不知道，只是「直覺上」認為學生得到滿分時，不該發獎金給老師。

資本主義最沒有被公告周知的美德之一，就是它如何將不同種類與組合的獎懲混搭組合起來。資本主義不只是錢、錢、更多的錢，它也是讓內在動機朝向人類更大福祉的最佳制度，包括容許人們有掌控感。

資本主義知道何時改變誘因、何時別再想錢。共產主義的 問題不僅是正向誘因太過薄弱，且不良誘因過於強烈。對多數 蘇聯的人來說，過個像樣生活的唯一方法就是討好共產黨。這種壓力永遠都在，且總是讓人難以承受。你可以選擇當個十足的叛逆者（下場通常滿慘的），要不就試著取悅或至少容忍掌權者。幾乎每個社會或經濟的決策都經過這樣的精心算計。

當然，這是個不健康的誘因，但問題還不止於此呢。國家控制的經濟體使人較少玩樂，然而商業新點子的發想與落實卻幾乎少不了它。玩樂僅限親朋好友，於是創意愈來愈少，人們也愈來愈不願意投入心力讓世界更美好。

這是共產主義失敗的一大理由。

（本文摘自泰勒．科文著《好決策背後的潛思考：洞悉經濟學家的思維，為工作、財富、人生做更好的選擇》，天下雜誌提供）

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