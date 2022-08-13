揀貨機器人研發大戰 誰能勝出？

從二○一五年到二○一七年，亞馬遜每年都會舉辦一次機器人競賽。在最後一年的競賽，共有來自七十五座學術性實驗室的團隊參與這場國際競技，每一隊都必須建造一套機器人系統，能夠解決亞馬遜在其全球倉庫網路中最迫切需要解決的問題：揀貨。

在亞馬遜龐大的庫房裡，有許多裝滿零售商品的集裝箱，該公司的員工必須將這些成堆的商品分類、挑選所要的裝進正確的紙箱，再運送到全國各地。亞馬遜希望以機器人取代人力，如果這項工作自動化，將可以節省大筆成本。但是機器人的能力有限，因此亞馬遜決定舉辦比賽，懸賞八萬美元給最接近破解此一問題的學術團隊。

二○一七年七月，來自十個國家的十六支團隊進入決賽，到日本名古屋進行最後一回合的較量。每一支隊伍都已花了一年的時間準備這場決賽，主辦方會提供他們一個裝了三十二種不同物品的集裝箱，其中有十六種是他們事先已知道的，還有十六種是他們不知道的─內容包括穩潔、製冰盒、網球罐、整盒裝的奇異筆與電工膠帶。他們的挑戰是在十五分鐘內至少揀選十項不同種類的商品。最終贏得比賽的機器手臂來自澳洲一家實驗室的團隊─澳大利亞機器人視覺中心（Australian Centre for Robotic Vision）。但是就人工的標準來看，其表現遠不及格。它揀選商品的錯誤率大約有百分之十，而且在一小時內只能處理一百二十項商品，僅及人力作業的四分之一。

若問此一競賽帶來什麼意義，即是凸顯這項工作對於再靈敏不過的機器人來說也都太難了。不過此一活動同時也顯示業界的需求：亞馬遜─與類似的企業─都迫切想要確實有用的揀貨機器人。實際上，谷歌與開放人工智慧實驗室都已著手研發此一方面的解決方案。

繼谷歌大腦內設立醫療小組後，狄恩又設立了一個機器人小組。在他所聘僱的第一批人中，有一位是來自加州大學柏克萊分校的年輕研究員謝爾蓋．萊文。萊文生長於莫斯科，他的父母都是布蘭計畫（Buran project）的工程師，這是蘇聯版的太空梭計畫。他在小學時就移民美國，不過他攻讀博士學位時，他研究的不是人工智慧。他專攻電腦圖像，研究製作仿真動畫的方法─行為動作像真人一樣的虛擬人物。後來隨著深度學習趨於成熟，他的研究腳步也開始加速。透過深度心智研究人員用來學習破解雅達利遊戲的科技，萊文的動畫人物能夠學習做出更像人類的動作。這樣的發展給了他一個新的啟示。看到動畫中擬人化角色的動作與他一模一樣，萊文知道擬人化的實體機器可以用類似的方式學習人類的動作。如果他將機器學習的科技應用在機器人身上，它們就可以自我學習全新的技能。

萊文在二○一五年加入谷歌時，就已認識另一位來自俄羅斯的移民蘇茨克維，蘇茨克維又介紹他認識剛進入機器人小組的克里澤夫斯基。自此之後，他在研究上只要遇到問題，他就會求教於克里澤夫斯基，克里澤夫斯基給他的建議永遠只有一個：蒐集更多的數據。「如果你找到數據，而且是正確的數據，」克里澤夫斯基總是這麼說，「那麼這樣的數據是愈多愈好。」於是萊文與他的團隊建立了一座他們所謂的手臂農場（Arm Farm）。

谷歌大腦實驗室所在的街道另一端有棟建築物，屋內有一個呈開放空間的大房間，裡面擺著十二支機器手臂─六支靠著一面牆，六支倚著另外一面牆。這些手臂較後來開放人工智慧實驗室用來破解魔術方塊的手臂簡單。它們的手看來並不像手，是由兩根堅硬的手指組成一個可以夾起東西的鉗子。那年秋天，萊文與他的團隊將每支手臂各安置在一箱雜亂的物品前面─包括積木、黑板擦與好幾管唇膏─然後訓練手臂撿起這些東西。這些手臂反覆測試，不斷在失敗中汲取經驗，直到發現哪些動作可以成功、哪些不能。這樣的方式很像深度心智學習破解「太空侵略者」與「打磚塊」等遊戲的系統，只不過這是應用在現實世界與實體物件上。

起初，這樣的測試造成混亂。「一團糟，」萊文說道，「真的是一團糟。」他們聽從克里澤夫斯基的建議，讓這些機器手臂二十四小時不停運轉，並以攝影機在晚上與週末時監視屋內的情況，有的時候會發現場面失控。有個週一早上，他們走進實驗室，看到各種物品散落一地，有如孩童的遊樂室。還有一天上午，他們看到一個箱子裡彷彿濺滿鮮血。這是因為一支唇膏的蓋子掉了，一支手臂整晚就在嘗試夾起這支唇膏。不過這也正是萊文想要看到的。「太棒了，」他說道，「如果這個房間看來像瘋了一樣，就表示我們做對了。」幾星期下來，這些手臂學會撿起放在它們面前的任何東西，而且動作幾乎稱得上溫柔。

人工智慧研究圈就此掀起了將深度學習運用在機器人學上的熱潮，谷歌、開放人工智慧實驗室與許多大學的實驗室都積極投入其中。第二年，萊文與他的團隊利用相同的強化學習方式訓練其他機器手臂自行打開房門（前提是門把可以用兩根手指夾住）。二○一九年初，該團隊又訓練一支手臂學會隨機撿物品，輕輕扔進在數英尺之外的小箱子裡。此一訓練只花了十四個小時，機器手臂把物品扔進正確箱子裡的成功率達到百分之八十五左右。研究人員自己測試同樣的工作，成功率頂多也不過百分之八十。不過，就在此一方向的研究大有進展之際，開放人工智慧實驗室卻採取不同的方針。

（本文摘自凱德．梅茲著《AI製造商沒說的祕密： 企業巨頭的搶才大戰如何改寫我們的世界？》，時報出版提供）

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