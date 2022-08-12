向米其林三星主廚學習說故事

在此提供一些技巧，它們延伸自我的前作，有助於發揮、提升以及延續你的創意。

Arpège餐廳

每天早晨的儀式不變。白色多用途汽車停在瓦漢街84號前面。司機從駕駛座出來，打開兩個後門。餐廳迅速出來幾個人，有男有女，開始卸下盛裝蔬菜水果的板條箱。主廚亞蘭‧帕薩（Alain Passard）仔細查看這些蔬果。不一會他已經開始做菜了。他的餐廳Arpège已連續21年獲得米其林三星推薦。帕薩是目前法國最偉大的廚師之一，他的美食特色來自高度重視食材。他做菜沒有食譜，完全隨著季節和每日收穫的蔬果，自然發揮料理每道菜餚。帕薩有兩個屬性不同的菜園。第一個具有沙質土壤，位於薩特省（Sarthe），第二個更趨近於黏質土，位於厄爾省（Eure）。這兩個地方都以尊重自然的精神進行耕種，目的是要保護生態系統，避免使用造成長期破壞的化肥與殺蟲劑。為了維持環境的生態系統，菜園從不驅趕野生動物，無論是各類猛禽、爬蟲類，還是囓齒類動物。帕薩曾經在兩個不同的菜園同時種植同樣的蔬菜，結果讓他收穫明顯不同的風味，於是他了解可以對菜園抱著怎樣的期望。對帕薩來說，園藝和烹飪一樣崇高，也都令人感到興奮。「我種出自己的蔬菜，是為了敘述從種子到盤中餐的故事……也是為了將廚師和園丁這兩種「熱情職業」，結合在我的雙手之中！有了這些菜園，我可以將創造力交付給大自然，由它決定我的作為74。」在2000年代初，帕薩做出具有開創性的關鍵選擇，他決定停止烹飪他所謂的「動物組織」。他很有勇氣選擇了蔬食料理，並且在薩特省有了自己的第一個菜園。就這樣，他在原來以烤肉著名的餐廳作出改變，將烹飪肉類的技藝轉而運用於各類蔬菜。儘管做出這項毫不妥協的選擇，Arpège仍然保住了1996年所獲得的三顆星，並且持續創作出全世界最美好、最富想像力的餐點。帕薩掌握創作的精髓，採取正確的態度，養成良好的習慣，培育自己的資源，並為烹飪的行動與姿態，賦予神聖的色彩。我們在學習述說故事的時候，應該效法這位米其林三星大廚，以期有能力精心調製最精采的故事。以下概述幾項有助於走上「創意之路」的規則。

採取正確的態度

首先要選出我們希望獲得發展的領域。我們每個人都坐擁寶山，每個階段的生命都充滿故事。出於本能，我們會將每個階段編成故事，並在其中放入觸發因子、波折、對手和結局。具體而言，如果你將自己所處的領域，視為無盡的豐富源泉，那麼它必然會成為你的寶藏。重點在於有意識地掌握它。何不效法巴布‧狄倫，他的生活環境一直充滿歌曲與傑出的歌手，不在乎他們頂頂大名或藉藉無名。那是他無窮無盡的靈感來源。伍迪‧艾倫表示自己盡量不和現實生活打交道，他把大部分時間保留給經典影片、爵士樂以及他最愛的籃球隊。亞蘭‧帕薩觀看芭蕾舞的演出深受感動，會從中汲取靈感創作新菜，你也可以試試看。把你的部分創意託付給你的周遭世界，它會百倍回報你。對於說故事的人以及任何有創造力的人，關鍵在於與時俱進，也就是萊茵河彼岸德國人說的「時代精神」（Zeitgeist）。古典文化固然重要，但絕對不要低估流行文化。當代小說、電影、電視劇、日本漫畫、電子遊戲或電視節目，每個領域都能編織出自己的世界，與無以計數的大眾交流。

養成良好的習慣

人類喜歡將自己的大腦比作電腦。只不過它既像台機器，也像個湯碗。事實上，最適合這個器官的隱喻是菜園，它不僅適合用來比喻我們的大腦，也適用於我們的整個身體以及有機系統。我們運作起來完全就像菜園，甚至像森林：持續交流和適應環境的分布式智能。我們的責任是以必要的方式培育這個菜園。為此，我們可以建立個人專屬的生態模式，它可以是文化上的、身體上的或精神上的。具體作法就是養成良好的習慣，同時找到最適合自己的習慣。提防自己大吃大喝的行為，留意你所購買與觀看的內容。謹慎使用社群網路，它們設計出來就是為了偷走你的時間。盡量在能力所及的範圍注意飲食，以及酒精或精神藥物的攝取。有人誤解酒精與藥物有助於提升創意，事實並非如此，即使有，也太過短暫，身體也會付出驚人的代價。不妨參考頂級運動員，三鐵75選手布蘭登‧布瑞澤（Brendan Brazier）的經歷。他觀察過最優秀的競爭對手，注意到他們或多或少都以相同的方式進行訓練。他們之間唯一的區別是恢復體能的快慢。他決定吃素，因為他直覺認為這種飲食能幫他快速恢復體力。布蘭登‧布瑞澤成為三鐵冠軍。

找到自己的寶藏

亞蘭‧帕薩的專業知識以及面對職業的態度，直接承繼自他的幾位師父，其中包括主廚亞倫‧桑德翰（Alain Senderens）。他什麼都學到了：動作正確的重要性、料理台前的例行公事、掌握切割與火候的技術。請你也這麼做，選出你心目中的英雄，那些讓你找出人生道路的男士和女士。你可以向最喜歡學科的專家借鏡，但是你也可以在其他領域尋找。一旦你找到效法的對象就往上追溯，看看誰是他心目中的英雄。我們說的都是同一個故事，也全都參與了同一場接力賽，每個人都將另一個人的故事推向更遠的幾步之外。不要猶豫，你必須厚著臉皮把他們的一切占為己有。佩普‧瓜迪奧拉（Pep Guardiola）是前巴塞隆納足球俱樂部球員，曾擔任該隊的教練，隨後成為德甲拜仁慕尼黑隊教練，自2016年起，在英超曼聯擔任總教練。瓜迪奧拉2006年退役後，曾走訪全世界拜見所有他崇拜的教練，所有對足球有想法的人。他「吸收」他們的知識，開創出自己的見解，其中還整合了其他運動和其他領域的觀念，成為目前最傑出的教練之一。

執行

所有的故事，就連最具有內省精神的故事，也是經由行動才能完成。展開故事，同時需要堅忍和放鬆。堅忍，因為過程中衝突迭起，它有多吸引我們就有多令我們望而卻步。寫作並不如我們想要相信的那麼愉快，或者說愉快的時刻相對而言十分短暫。美國女作家安‧拉莫特這麼說過寫作，你一整天經常只有那幾個字，然後某天早上，那些字樂意組合起來。至於其餘時間，把故事寫出來真是不簡單也不愉快。首先必須動手開始寫，並且認清它的過程不會像我們最初想像的那麼理想。因此要堅忍，但也要放鬆。說故事的人必須放棄對完美的幻想。不要害怕寫得不好，可以先列出幾個清單，沒有人會害怕列清單。還可以運用第17章介紹的皮克斯提案。務必找到最適合自己工作的時間。犯罪小說家詹姆斯‧艾洛伊（James Elroy）認為凌晨四點半是最佳時刻，他每天小睡兩次。對於其他人來說，通常會比較晚，要等到孩子上床以後。幾點都無所謂，目的是要找到現實意識對你的控制與抗拒最弱的時刻。還有一點要接受，就是我們常常會發現自己正在寫的東西很糟糕。這些難題只能一一跨越，就像身後有條巨龍正在追趕，牠熱辣的氣息已經燒到我們的脊梁骨。尤其要面對、不知道一切會把我們帶向何方，作家菲利普‧迪雍（Philippe Djian）就是在發展文句的過程中，逐漸發掘出他的角色和情節。你要學習所有的遊戲規則，但最後送你一個建議，學到之後盡快把它們忘掉！

( 本文摘自紀雍‧拉瑪著《引爆故事力：頂尖創意大師開講，打造高效行銷和說故事技巧的21堂課》，奇光出版提供)

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