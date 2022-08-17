大人的崩潰 最好是僅自己可見

張先生的臉很長，而且嚴肅，不說話的時候就像復活節島上的石像。

但眼睛很好看，睫毛長得比某些小朋友的週末補習班還要密。

妻子懷胎第七個月的時候，突然被查出胎死腹中，我以為他會崩潰，因為他期待這個孩子很久了，但他沒有崩，還跟我開玩笑：「這孩子大概是下凡的時候忘記帶鑰匙了！」

跟老闆沒日沒夜地幹了九個月，老闆突然就跑路了，毫無徵兆地捲走了公司的一切，還留下了一堆債主。我以為他會崩潰，因為老闆曾經允諾了很多很多，他也為公司付出了很多很多。但他沒有崩，還一臉輕鬆地跟我說：「哈哈，老闆這是想方設法地讓我做老大啊！」

平日裡精神抖擻的老父親突然去世了，我以為他會崩潰，因為他前陣子還打算帶父親去泰國潛水，他說這輩子欠父親太多了。但他沒有崩，平靜地為父親辦了後事，全程沒有掉一滴淚。

我的第一反應是：「這人也太能扛了吧？」

我的第二反應是：「這人是沒長神經嗎？」

然而之後的某天，我們幾個人一起吃火鍋，有人夾丸子沒夾住，丸子在火鍋裡砸出了巨大的「水花」，張先生的白色襯衫直接「掛了彩」。

那個人趕緊起身道歉，結果張先生居然哭了，眼淚啪咑啪咑地往下掉，然後起身去了洗手間。

所有人都傻了，當他再回來時，滿臉堆著笑，但眼睛是紅的，他生硬地解釋道：「剛才不好意思啊，咬到舌頭了！」

過了好幾個星期，他主動跟我提起這件事：「其實那天我沒有咬到舌頭，就是一下子沒繃住。那麼多讓我發瘋的事情我都忍住了，沒想到這些小事也針對我。」

我沒有說「有必要嗎」，沒有說「會好起來的」，也沒有喊「加油」，我只是笑著說：「今天天氣不錯，挺適合請客。」

大人的心平氣和，一半是「看你能拿我怎麼樣」，一半是「不然還能怎麼樣呢」。

所以，很多大人的崩潰看起來很奇怪。

A跟男朋友分手的時候，一滴眼淚都沒有，但因為洗澡突然沒熱水了，瞬間崩潰。

B因同事陷害，被公司開除了，一次脾氣都沒發，但煮泡麵的時候發現袋子裡沒有醬包，瞬間崩潰。

C一個人沒日沒夜地照顧臥病在床的公公婆婆，還有一個兩歲的寶寶，她沒哭過一次，但過馬路的時候被小狗兇了一下，瞬間崩潰。

D獨自在大城市打拚了好多年，生病都是自己去醫院，沒求過一次人，但有一天煮水餃的時候把餡都煮漏了，瞬間崩潰。

E在櫃檯站了一整天，一件東西都沒賣出去，還是面帶微笑，但去吃牛肉麵的時候，服務員少盛了兩塊牛肉，瞬間崩潰。

F和媽媽大吵了一架，氣得拖著一大堆行李離家出走，無處可去時沒有哭過，卻在某一天下班回家，吃泡麵的時候，因為叉子斷掉了，瞬間崩潰。

G被甲方折磨得死去活來的時候，一聲嘆息都沒有，卻因為過馬路的時候有一輛車狠狠地對她按喇叭，瞬間崩潰。

H去山村支援教書，走了很長一段泥濘路，鞋子褲子上都是泥，就想買個刷子，但身上只剩五十元現金，而販賣部的刷子標價是五十三元時，她當場暴哭。

為什麼那麼難搞的事情都承受得了，卻在一些微不足道的小事上崩潰了呢？

原來啊，這些小事毀掉了你所剩無幾的耐心和少得可憐的期待。你以為咬咬牙就能挺過去了，以為熬完了糟糕的今天就會迎來有轉機的明天，卻沒想到就連這些小事都不肯放過自己。

大人的世界就是：沒有人逼你，也沒有人幫你。你只能自己救自己，硬著頭皮，或者厚著臉皮。

（本文摘自老楊的貓頭鷹著《大人的世界沒有容易二字》，高寶出版提供）

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