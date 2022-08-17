大人的世界沒有容易二字

1/

有兩組又好笑又好哭的對白：

「你是怎麼把生活弄得一團糟的？」

「正常發揮。」

「那接下來打算怎麼辦？」

「熬著。」

「你的心裡話一般都會跟誰說？」

「誰都不說。」

「那如果很難過呢？」

「忍著。」

越長大就越明白：萬事不如意才是天經地義。

2/

大人的世界就是，一天沒有出現壞消息，就是天大的好消息。而橘子小姐難就難在，幾乎每天都會準時地出現壞消息。

在下班前的五分鐘，她常常接到老闆的通知，她特意強調，「老闆每次都特別客氣」。

如果是週一到週四，老闆會說：「企劃明天早上九點之前給我就行，辛苦你啦。」

如果是週五，老闆就會換一句：「這個企劃再改一改，週一早上給我就行，麻煩你了。」

大概是急火攻心，她前幾天發高燒了，獨自躺在不到三坪的租屋處，使出全身力氣燒了一壺熱水，再翻箱倒櫃地找感冒藥。吃完藥之後就一而再再而三地量體溫，盼著第二天早上可以元氣滿滿地回到工作崗位上和客戶「廝殺」，而這麼勵志的目的僅僅只是不因生病而被扣掉這個月的獎金。

讓她崩潰的是今天下班之前，她又被老闆請去喝茶了。

老闆要她模仿某個國際大牌的行銷文案，「要跟上最新的熱門話題」、「要在各平臺的分享按讚量都十萬加」、「要成為社群的爆紅商品」……

她當時想：「哇，提這麼高的要求，肯定是公司的重點商品，累一點就累一點吧。」

於是她問老闆：「這次的行銷預算大約是多少？」

結果老闆的眼睛都要瞪到眉毛上面去了：「這還要錢啊！」

氣得她都想問老闆的棺材是想要滑蓋的，還是翻蓋的。

可我安慰的話還沒說出口，就聽到她說：「沒關係的，都能熬過去的，像以往無數次一樣。」

大人的無奈是：難過歸難過，想不通歸想不通，但不影響你必須接受。

從懵懂無知到見識到功利世界的厲害，從不知天高地厚到知道叢林法則的殘酷，雄心壯志被現實打磨，生活的激情被零碎淹沒……會有無數杯冷水從頭淋下，有無數個瞬間心灰意冷，有無數次絕望想要繳械投降。

你很崩潰，但不能隨心所欲地當眾表達，不能影響工作和生活，也不能牽扯到身邊的人。

你很沮喪，但看起來很正常，會說笑，會打鬧，會社交。

你是故鄉眼裡的驕子，卻是這座城市的遊子。你想成為家人的避風港，卻突然發現自己也是一條船。

當另一半的聲調從抱怨升級為指責時，你會用僅存的理智掐滅摔手機的衝動，然後從茶几上挑一個最便宜的塑膠杯子，再狠狠地摔在地上。

因為你知道，只有它是摔不壞的。

當老爸因為偷偷喝酒而被緊急送去醫院，而三歲的孩子當著你的面把奶油蛋糕扣在布製沙發上，你會想著先把爛攤子收拾好了，再躲進廁所裡哭。

因為你知道，崩潰也需要「離峰出門」。

在外面受了天大的委屈，回到家還是得裝出一副「我沒事」的樣子，實在憋不住了，就悄悄地跟阿貓阿狗或者星星月亮們講。

因為你知道，它們不會擔心你，也不會把你的痛苦當成茶餘飯後的笑談。

被煩人的老闆折磨了兩個多月，你會選擇在看一部感人的電影時才哭出來；工作的壓力大到讓你寢食難安，你只是在球賽的現場才敢大聲喊出來。

因為你知道，大人的崩潰只能是靜悄悄的。

誰都有無法釋懷的愁苦，都有想丟下擔子不幹的衝動，但都會含著眼淚把晚飯好好吃完，都會心態崩了無數次然後勸自己要好好生活。

大人的世界就是：深夜療傷，清晨趕路。累，卻沒辦法停歇；苦，卻沒資格逃避。

既然必須站在大人的戰場上，那就要做好挨揍的準備。

要沉下心，要耐著性子，要懷揣著渺小的心願，要悄悄努力，以期逮住一兩個機會，可以揮出一記漂亮的右勾拳，然後把局面一點一點地扳回來。

生活的麻煩沒有盡頭，成長也因此永無止境。所以，樂觀來說，如果你感到頭疼，可能是在長腦子。

3/

每次跟我傳訊息，范先生都是「報憂不報喜」。

他自稱做著一份「含金量不高，但含磚量極高」的工作，他說他的生活就像是由一連串的災難組成的。

他經常被客戶「虐待」，還傳過一副讓人哭笑不得的對聯給我。

上聯是：一天晚上，兩個甲方，三更半夜，四處催圖，只好週五加班到週六早上，七點畫好，八點傳圖，九點上床睡覺，十分痛苦。

下聯是：十點才過九分，甲方八則訊息、七通電話，六處調整，新增五張圖紙，四小時交三個文案，兩天週末只睡一小時。

最絕的是橫批：「用原來的。」

他說他承認自己「說話是有點不經大腦」，他也覺察到了自己在不知情的情況下得罪了很多人，但他不理解別人為什麼這麼脆弱。

他問我：「這些人怎麼就容不下這麼點小毛病呢？」

我回覆道：「問題可能不在於你的這個毛病小，而在於你其他的優點不夠大。」

他說公司裡開了兩小時的會議，只有最後那句「散會」是和他有關係的。

他說部門主管總是把吃力不討好的任務扔給他，而肥水多的差事都給了那些整天拍馬屁的傢伙。

他問我：「社會是不是就欺負我這種好說話的人？」我回覆道：「不，社會只欺負弱者。」

他說發完薪水就要還房貸、車貸，辛苦一個月了，錢在手裡還沒握熱，就沒了。

他說恨不得把「不要對我有期待」這句話貼在腦門上，但似乎每天都有人在為他加油打氣。

他問我：「為什麼別人都活得那麼容易，就我活得這麼辛苦？」

我說：「沒有誰活得很容易，只是有人在默默努力，有人在哭天搶地。」

沒有誰有閒工夫專門跟你過不去，生活向來都是麻煩密佈。

別人欺負你，不是故意跑去找你的碴，只是因為你太好欺負了，隨手就欺負一下；別人不把你當回事，不是別人的眼力有問題，只是對他而言，你毫無用處。

殘酷的現實是，生活不會因為你弱就心慈手軟，它只會因為你弱而再補一刀。生活打了你一巴掌，未必會給你一顆糖，它往往還會給你一拳、一腳，甚至一棍子。

沒有什麼否極泰來，也沒有什麼先苦後甜，糟糕和美好沒有必然的聯繫。

如果在糟糕的日子裡選擇渾渾噩噩或者束手就擒，然後寄希望於「明天會更好」，那麼你所謂的「好」，很有可能是「習慣就好」。

那麼你呢？

每次都能在成功人士的引導下鬥志昂揚，然後又在現實的細枝末節中萎靡不振。

成功人士的光輝事蹟就像是在對你吆喝：「我的成功可以複製。」於是你讀了他所有的書，看了他所有的演講，研究了他整個人生。

可笑的是，你確實複製成功了，可不知道該往哪裡貼上。

工作、情感、交際一旦出現了問題，你的首選都是「算了」，然後安慰自己說「這不是我喜歡的工作」、「他不是適合我的人」、「我們三觀不合」……

最後連你自己都搞不清楚，自己是如何做到把事業和感情都耽誤了的。

實際上，一個人的滿意程度和辛苦程度大體上是匹配的。所以，錢賺得多的就別嫌苦，上班能滑影片的就別哭窮。

當你覺得自己處在人生的低谷期，一定要有清醒的認識：這絕不是人生的最低谷。兩千多年前的先哲們早就提醒過我們：不必為片刻的生命片段泣不成聲，我們整個人生都催人淚下。



（本文摘自老楊的貓頭鷹著《大人的世界沒有容易二字》，高寶出版提供）

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