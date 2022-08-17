人生勝利組「不費力的完美」背後的真相

畢業將近三十年後，一個晴朗涼爽的二月早晨，我回到了普林斯頓大學校園。校園裡依舊矗立著高聳的尖塔，好幾輛七段速自行車仍斜倚在爬滿常春藤的拱門邊上。景色如舊，但我這次不是被我父母開車載過來的，也不是坐在後座和一堆行李箱及音響設備擠在一起，我是自己開車過來，後車廂內也只放了一個輕便的行李袋。當然，我住的也不是那間每天晚上跟我母親通話的宿舍，我住在離校園幾個街區外的孔雀旅館。這輩子有機會成為普林斯頓的學生讓我覺得很幸運，但讓我更加覺得幸運的是，我有機會成為普林斯頓的校友。

從畢業到現在重回校園，中間這些年我嫁給了我老公肯恩、生了兩個兒子、過著我夢想的寫作生活。雖然生活中還是有許多挑戰，但我每天早晨起床仍心懷感激。肯恩很少有瘋狂念頭，但他這次建議我寫封信給以前那個剛上大一的我，告訴她一切都會很好的，跟她說，妳現在已經有了自己的家庭，出版了自己的著作。我點點頭，很喜歡這個建議。

我畢業後，普林斯頓有些地方好像變了，有些地方還是一樣。校園週邊的小鎮裡，和以前一樣有多家高級精品店聚集在帕瑪廣場附近，完全沒有一般大學城鎮的髒亂感。不過現在校園內可以看到更多不同膚色、不同國籍的學生，可看到更多印度菜和壽司餐廳。在十九世紀的哥德式建築裡也出現了幾棟由玻璃和鋼鐵構成的當代大樓。但如果查理布朗來到這裡，大概還是會覺得自己格格不入吧！

我約了幾個學生在展望大道上見面。普林斯頓的學生通常把它稱為大街，大街上有一排像百萬富翁住的豪宅，但這一間間豪宅其實都是普林斯頓著名的「餐飲俱樂部」，是大三和大四生吃飯和辦派對的地方，也是他們校園社交生活的主要場地。我前往加農俱樂部，約了路克和他一群朋友進行訪談（所有人名皆為化名）；路克那時是普林斯頓大三生，我認識他是因為他高中曾有段時間在我手下實習。

加農俱樂部的建築擁有學院哥德風的石頭外牆，還有一座加農砲停在俱樂部前面的草坪上。走進俱樂部，映入眼簾的是深色木質壁材、好幾幅古老的紳士油畫，一陣啤酒香撲鼻而來。大家都知道，在加農俱樂部出沒的主要是務實的運動員，因此不意外地，穿著緊身斜紋棉褲和V領毛衣的路克帶我上樓到交誼廳後，我就看到一張會議桌、幾張沙發、幾個身材魁梧且穿著隊服的運動員坐在會議桌旁邊，很放鬆地把腳放在桌上。聰明體貼的路克告知他們這間交誼廳已經預訂了，運動員們聽聞後立刻站起來，還很有禮貌地問我們介不介意他們繼續待在旁邊的陽台上。路克跟他們說沒問題，他們就走到外面陽台抽起雪茄。

接著路克一一介紹他帶來的朋友：佩吉、海瑟和尼克。四人除了佩吉是越野跑選手，其他人雖然不是運動員，不過挺會社交的。尼克來自羅德岱堡、主修歷史，戴著很潮的眼鏡和好幾條掛繩手鍊。我們坐下的時候我心裡閃過一種熟悉的擔憂，可能是我的社交焦慮，也可能是我擔心的事：如果我大老遠開車來普林斯頓做訪談，結果根本是白跑一趟。說不定這些學生根本不願敞開心胸跟我聊，又或者他們會覺得我的問題很怪，畢竟，我希望他們做的事情是說出一些平常根本不會跟別人聊的話題。又或者他們的內心世界真的和我過去那些同學的外在一樣，表現出燦爛光明的模樣。

訪談大概進行兩分半後，我就發現情況出乎意料地順利：這些學生完全不覺得我的研究很奇怪，而且他們都很懂得內省，也很樂意表達想法；此外，對於我在普林斯頓就讀期間所好奇的現象，他們也能表達很具體的見解和分析。他們把「學生們光鮮亮麗的表象」稱之為「不費力的完美」，意思就是大家都認為自己應該要表現得像個勝利者，而且還要看起來不費吹灰之力。而且這種不費力的完美還要展現在生活的各個面向。

以學業為例，尼克說：「你必須看起來根本沒在讀書，然後讓大家看到你明明沒有準備，但成績還是超好。你可以一直說自己還有好多事要做，但不能讓任何人真的看到你很努力。」

在社交上，要達到「不費力的完美」，你必須看起來從容自在，似乎憑藉天生的魅力就輕輕鬆鬆進入別人削尖了腦袋也鑽不進去的餐飲俱樂部。尼克說：「你必須酒量好、談吐風趣，但又不能搞笑到讓別人覺得你有點蠢。你必須永遠妙語如珠，各種話題都能聊；你可以有些怪癖，但又不能太怪；你必須與眾不同，但你的獨特還是要在大家能接受的範圍內；你要花很多時間社交，但同時課業又得兼顧得很好；你要有能力談論很有深度的話題，同時你也得當個派對嗨咖，會用最潮的方式一口幹掉整瓶啤酒。如果這世間有『人生勝利組演算法』，你就必須剛好符合這則演算法—無論是靠天賦異稟還是後天培養。」尼克在講述這段話之前不久，才剛榮獲普林斯頓最知名的「常春藤餐藤餐飲俱樂部」錄取為會員，他說這段話的語氣就只是在陳述事實，完全沒有炫耀的意味。

不費力的完美也意味著，所有的失落、失敗、憂鬱跡象都必須隱藏起來。海瑟表示：「你會一直擔心自己的名聲，擔心別人是怎麼看你的。」如果你跟尼克一樣最近跟老爸大吵一架，你會「盡量別讓人家知道你和家人吵架，別讓你臉上的表情洩露真正的心情，盡量表現得一如往常」。又或者，如果你跟路克一樣，無法順利獲選進入自己首選的餐飲俱樂部會員，你也不能讓別人看出你的痛苦。「很多人因為無法進入理想中的俱樂部而非常難過，」佩吉說：「名單是公開的，大家都知道哪些人成功進入某個俱樂部，哪些人沒有獲選，但我不認為大家會顯露自己真正的心情，被拒絕的人不會去談這件事情，這不是大家會公開談論的話題。今天早上已經公告了每個俱樂部錄取了多少人，但大家談的都是數字，不會談到心情感受。」

對很多學生來說，要適應這些不成文的社會規範是很困難的，很多青年學生都因此飽受壓力、憂鬱和失望的心情。但就算你心裡苦，你還是不能說。後來我訪問了普林斯頓諮商中心的心理師安娜．布瑞佛曼（Anna Braverman），她說很多私下去找她諮商的學生都因某些求而不得的事物而感到煎熬。

「有些人無法從父母那裡獲得支持，」她說：「或者他們父母本身就有很嚴重的問題，然後這些學生就會忍不住一直想『要是我成長過程中有能支持我的父母，那該有多好』或者希望『也許有一天我們家裡的問題可以解決，到時候我就擁有一個正常的家庭』。逢年過節時，別人都會跟他們說：『終於能回家一趟一定很開心吧！』這時他們也只能說：『對啊，很開心。』但他們其實一點都不開心。他們常常因為『求而不得』的事而感到煎熬，總是想著『要是我可以開開心心跟家人一起過節該有多好』。這種煎熬帶來的痛苦，可能不亞於喪親之痛。」

但是我們的社會規範卻要我們把這一切藏在心裡，布瑞佛曼說：「你就是必須告訴別人『喔我一切都很好啊』。」

問題是，就算這些學生終於鼓起勇氣，找學校諮商師傾訴自己隱藏在心裡的感受，諮商師卻必須遵守職業倫理，繼續將自己聽到的故事保密。「很多老師就像我一樣，只要我們有開放師生晤談時間，那麼研究室裡一整天都會有學生要跟我們聊心事。」前副院長塔拉．金賽（Tara Kinsey）在「普林斯頓展望計畫（Princeton Prospective Project）」的廣播訪問中說：「我們會和學生討論他們碰到的狀況。我們發現，很多很焦慮、很掙扎的學生都以為自己是極少數的異類，別人都不會焦慮掙扎，但我們會告訴他們：如果你十分鐘前也坐在這張沙發上，你會聽到另一個人說出跟你一模一樣的感受。」

「不費力的完美」一詞並非普林斯頓大學首創，而是誕生於二○○三年的杜克大學。一開始這個詞彙是專指年輕女性面臨的挑戰：要聰明、要美麗、要苗條、要高人氣，而且還要看起來輕鬆辦到。但這個概念很快就傳播開來，其他學校的學生也都紛紛創造特別的詞彙來指涉類似的現象。例如賓州大學有所謂的「賓大表情」，意指學生無論真實感受如何，永遠掛在臉上的那抹自信微笑；史丹佛大學則稱呼這種不費力的完美為「鴨子綜合症」：就像水上的鴨子一樣，水面上看起來一派從容悠哉，但在水面下的雙蹼其實拼老命划水。不費力的完美成為許多大學生必須遵守的社會規範，造成極大的壓力，有學生創建了一個臉書私人群組，名為「我在史丹佛大學哭過的地方」，但在其群組首頁卻很巧妙且諷刺地寫著「向世上最快樂的地方致敬」（史丹佛大學曾被評選為全美最快樂的大學）。我上次查看這個網頁時，該群組已擁有兩千五百名成員。其實另外還有個群組名為「我在史丹佛大學微笑過的地方」，但這個群組在解散前也只有四十名成員。

「不費力的完美」一詞會出現在菁英大學並非偶然。在這些名校裡，年輕的人生勝利組都希望能繼續衛冕下去。當今校園裡飽受焦慮和憂鬱症所苦、甚至試圖自殺的學生比例節節攀升，「不費力的完美」也正是誕生於這個時代。但其實大家追求的並不是完美，而是勝利；大家想要成為符合贏家特質的那種人，想要高高在上，因此會盡量避免提及人生痛苦的那一面；大家心心念念的是不要成為失敗者。

雖然「不費力的完美」是近年來菁英名校裡的流行詞彙，但事實上，它也是整個文化的產物，我們所有人都被這種文化緊緊束縛。贏家為尊的文化造成巨大的壓迫感，再加上社會不平等日益加劇、衝突也不斷增加，在這個愈來愈少人能成為贏家的社會裡，想成為勝利者的我們肩上的壓力愈來愈沉重。

我在想，當我跟普林斯頓大學諮商師安娜．布瑞佛曼談話時，她是否有查覺到她其實在跟過去的我對話？她有沒有發現，我就是希望能回家跟家人開心過節、卻求而不得的學生？她有沒有發現我就是其中一個會坐在她沙發上訴苦、而且不相信十分鐘前也有另一個同學跟我一樣在沙發上訴苦的學生？她知不知道，就算我聽到有人跟我一樣煎熬，我也不會覺得好過一點，我反而會覺得那人大概也有毛病，大概「自己本身」也有些問題？

這些學生—或者說我們所有人—邁向成年、邁入職場、成家立業、甚至走向人生其他階段之後，會發生什麼事呢？我們要怎麼做，才能停止把悲傷和渴求當成不值一提、必須隱藏在心裡的祕密，而是把它看作人生必經的心情呢？我們要怎麼做，才能認清只有逐漸敞開心房、一視同仁地擁抱我們內心世界的輸家和贏家—擁抱人生的苦難與甜美—我們才能超脫輸贏的框架，創造充滿意義、創意和喜悅的人生？

我們這章開頭提到的心理學家和管理思想家蘇珊大衛博士，傾注了所有心力尋找這些問題的答案。



（本文摘自蘇珊‧坎恩著《悲欣交集：人生溫柔安靜的力量──如何將哀傷痛苦化為無窮創造力，獲取難以想像的潛力》，遠流出版提供）

延伸閱讀

阿姨我不想努力了！找不到工作怎麼辦？

點綴以幽默 在悲慘世界過活

上一堂高效人生的心理課 固定作息的魔力