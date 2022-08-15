中國勢力進入美國 北京當局想要什麼？

中共把手伸進美國的方式，和俄國總理普丁政權完全不一樣。中共不會刻意在美國國內製造動亂，而是暗著來，不引人注意也沒人會去查。他最常用的方式，就是讓人腐敗這種軟性訴求。多年來，中共已經誘使許多美國公民、公司行號以及機構，作出違法的事。這些人數量龐大，而且許多人都是赫赫有名、響叮噹的大人物：吉米．卡特(Jimmy Carter)、麥德琳．歐布萊特(Madeleine Albright)、迪士尼總裁鮑布．艾格(Bob Iger)、前芝加哥市長李察．戴利(Richard M. Daley)，這些人都曾在美國為中共說話、幫中共謀取利益。

二○一七年初，美國反情報官員曾出言提醒，要川普女婿兼助理賈瑞．庫許納(Jared Kushner)提防美國報業鉅子梅鐸的前妻鄧文迪(Wendi Deng Murdoch)，這位歸化的美國公民有可能正在「暗助中國政府謀取利益」 。上述的卡特總統、國務卿歐布萊特、艾格等人，他們圖利於北京當局、為之說項，可能並非蓄意而為，但越是這樣，反而更有效、對美國的傷害也更大。

本書要談的，是外國勢力可以化身什麼千奇百怪的型式來影響美國，像是個人和企業的貪婪和妥協軟弱，就可以讓它找到機會，發揮其影響力。本書會談及中共如何在迪士尼公司(Walt Disney Company)的協助下，摧毀西藏獨立運動，而動作明星史提芬．席格(Steven Seagal)和拳王泰森(Mike Tyson)又如何幫助中共宣傳其意識型態。

而書中更特別著墨於一位美國政商界大老，他成為中共助力，更是大家料想不到的事。這位大老數十年來一直是美國最廣為人知的政治家，他的地位毀譽參半，評價兩極，他就是季辛吉(Henry Kissinger)。參議員麥肯(John McCain)稱他是世上最值得敬佩的人。小說家約瑟夫．海勒(Joseph Heller)則稱他是「熏死人的臭窮酸，發動戰爭是他最快樂的事」。中國領導人習近平則稱他是「中國人民的老朋友」。

但季辛吉此人，尤其是他離開白宮、在一九八二年開顧問公司以後，對他最正確的形容，卻是散播、助長中國影響力的代理人。他或許稱得上是二十世紀最絕頂聰明的美國人，但身為前情報官的他，行事實在有欠細膩妥當。(本書曾試圖取得他的意見，但季辛吉的發言人否認季辛吉是中國影響力的代理人一說，稱這說法是惡意詆毀。這位發言人說，季辛吉與中國的關係「是美國政治傳統的最高典範」。)

美國人應該對北京當局多小心提防？中共到底想從美國手上得到什麼？我們首先要知道的就是，對於中國領導人，我們的瞭解真的很有限：我們對於中共領導人瞭解的程度，大概就跟一九五○年代時，美國對於蘇聯領導人一樣，所知無幾。習近平究竟是打算徹底摧毀、推翻美國民主、還是希望和美國和平共存？我們不得而知。中國霸權的計劃，外界無從得知，是否有一份「百年馬拉松」計劃，是否打算要在建國百年的二○四九年時，取代美國全球地位，我們也沒看到。中共領導人無法預測未來：他們畢竟跟我們一樣，都只是凡人。我不相信北京當局真的有一套鴻圖大計，想將美國打倒在地，或是讓美國變得手無縛雞之力。但我一定要一再強調，美國的經濟真的太依賴中國了，就算在川普和拜登兩任總統一再努力脫鉤之後，依然難以擺脫。

但從證據來看，中共的確是要美國低頭。它想要美國認錯、道歉。北京當局想要的就是，美國乖乖的跟在中國後面，奉它為群龍之首，當它的跟班。這時它才會當美國是朋友。

（本文摘自伊薩克．斯通．菲什著《美國第二：美國菁英如何助長中國取得世界霸權》，遠流出版提供）

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