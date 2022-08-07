別讓瘋狂忙碌霸凌你 這四招學起來！

● 你的主管會不會對你的工時有過分的要求？比如，早上七點在車內打電話給你，三更半夜發電子郵件給你，把期限定在周末，還常常逾越你的工作與生活的界限。

● 你是不是懷疑你被賦予這麼多責任害你要忙到瘋掉，是一種預設的耐力測試？

● 你是不是不太敢提出心中的疑慮，因為你必須用如履薄冰的態度面對你的主管？

多數治療瘋狂忙碌的方法都是我們能掌控的：設定優先要務、管理排程、堅毅果斷、堅守紀律。

本章設定的讀者，是那些懷疑有問題、感到隱約不對勁的人。通常他們會覺得自己是問題所在，而不是那些提出無理要求的人，因此他們不會講出來。繼續讀下去，如果這讓你心有戚戚焉，請採取行動。瘋狂忙碌霸凌就和所有欺侮虐待一樣，你很難拉自己脫離那樣的情境，但你一定要這麼做。

你是被迫要接受瘋狂忙碌的時程安排嗎？

如果你向主管提出你的問題，結果你根本無法和對方進行建設性對話以提升生產力，反而會飽受批評譴責？如果是，你很可能就是職場霸凌的受害者。

這一章正是為你而寫。

這種事通常是這樣發生的：

你進了一家企業組織，效命於一位極有魅力、績效絕佳而且強大有力的領導者。他讓你覺得自己很特別，也很努力讓你能夠融入，共享他們的雄心萬丈未來願景。你受寵若驚，甚至有一點意外，希望他的光芒有一些也能照耀在自己身上。

起初什麼都好，但等到你一切就緒上手之後，你的直覺告訴你有些事情有問題，你不能精準指出是什麼，如果說給別人聽，很難不讓對方覺得你是不是神經太過敏感了，但你開始被這種感覺吞噬。

● 主管的心情開始難以捉摸，你不知道他會怎麼樣回應你。你不想報告壞消息讓他不高興，你覺得你不管做什麼他都不滿意，你的成果永遠都不算太好。你也沒辦法改善，因為主管並沒有給你回饋意見，沒告訴他希望你有哪些不同的作為。

● 有時候，你發現你講出來的構想是對的，但因為你的主管把這些功勞都攬在自己身上了。如果你挑明了講，對方就會激怒你，指責你太敏感或是太不注重團隊。

● 主管會百般寵愛團隊裡最新的成員，在此同時，也開始貶低你做的工作，而且很可能公開這麼做。

● 主管對你的時間有不合理的要求，有太多會都叫你去開，還要隨時待命。

● 主管把自己犯的錯推到別人身上，對於其他人也有兩極的看法：一個人要不是完美無缺，要不然就是被描寫成廢物／惡魔／敵人。要不然就跟他一國，不跟他一國的就是敵人。離開這個團隊的人都會被排擠，你不敢跟他們有所聯繫。

● 主管記得的情境和對話前因後果和別人完全不同，根本是竄改了歷史。你開始質疑自己，不斷地去想「是我的問題嗎？」

● 主管開始對你視而不見，把你排除在專案之外，重要會議和電子郵件的參與者名單上也沒有你。

● 如果受到質疑，主管會否認，還嚴詞批評你的行為，甚至暗示是你霸凌他。這是很典型的「煤氣燈操縱」（gas-lighting）（譯註：得名於《煤氣燈》一劇，劇中的丈夫故意調整煤氣燈的開關，讓妻子誤以為自己精神失常）。

● 其他人都把這位主管視為偶像，不停讚賞他，你擔心自己會瘋掉。

● 你請了病假，這對你來說很不尋常。我最常聽到的徵狀是肌肉痠痛、偏頭痛和消化道問題，但是壓力會以很多方法表現出來。

● 你發現自己很難向前邁進，因為你渴望獲得主管認可。你希望，如果你繼續取悅他，有一天你會受到肯定。

● 長期下來，隨著你的自尊愈來愈低落，你覺得愈來愈丟臉。你在想過去那個積極進取、雄心萬丈、正面樂觀的你，到哪去了？

不是你的問題！

如果這些情況你聽起來很耳熟，那麼，你要知道有問題的是主管，不是你，你效命的對象很可能是自戀型的主管。男性比女性更常有自戀型人格障礙（narcissistic personality disorder），但也有一些孤芳自賞的女性。

這種情況比一般人想的更常見，但因為受害者覺得太丟臉，根本不會說出口。我輔導過很多在自戀型主管手下撐過來的人，即便他們離職之後，毒性仍持續對他們的事業生涯和自信心產生強烈作用，直到他們理出到底發生什麼事並重新畫下界限才結束。一般認為，自戀型人格障礙的人在總人口中約占不到百分之一，高功能的自戀型人格通常很成功、野心勃勃，因此他們常常位居資深領導地位或是成為創業家。多數人都沒有受到正式的診斷，而缺乏自我認知與同理心是他們的正字標記。

顯然，我們當中有很多人都有一點很健康的自戀傾向，這些特質讓我們能敦促自我向前邁進，撐過在企業裡工作的生活。然而，如果你效命的主管是一位貨真價實的自戀型人，你很可能會陷入極端不愉快、情緒上受人虐待的關係當中。如果你經歷過這種事，你就知道我在講什麼。

你可以用以下的方法去面對：

1 想辦法不要覺得這是你個人的問題： 這類關係的結果，通常是讓我們覺得自己活該被罵，這是個誘餌，釣出潛藏在我們身上蠢蠢欲動的羞愧感或冒牌者症候群。這絕對不是對方第一次造成這種局面，一定也有其他人和他們相處時有類似的經歷。如果你非常貼近地觀照自己，你就會知道自戀型的人其實沒有任何親密的人際關係，在他們身邊打轉的人，只是為了達成自己的目的而奉承這些人。真的有能力的人早晚都會離開。

2 繼續假裝下去： 絕對不要讓對方知道你已經看透了他們的真面目，他們很難改變，因此，是你要改變回應他們的方法。自戀型的人會強烈認定自己應該是怎麼樣的人，如果無法活成這種理想狀態，他們會被自己的羞慚所控制，遭遇任何挑戰時，他們就會以侵略性與報仇的心態反擊。因此你要改為放任他們活在自己的假象觀點中，在你能忍受的範圍內滿足他們的虛榮心，讓他們維持假面形象。這是為了讓你能自保。最好的辦法，是鼓勵這種人力爭上游。你可能會意外地發現，你在這方面有好多盟友。我們看過多少次這種事了？這種人受到提拔，不再擋住你的路，成為別人的問題。

3 對你自己的行為負責：關係成癮的人，容許自己被別人掌控或操弄，這種人天生就能吸引自戀型的人。如果少了別人餵養他們的自尊，自戀型的人活不下去，關係成癮的人則會放棄自己的需求、滿足自戀型人的需要。這兩種人是完美組合。如果你傾向於把別人的需求放在自己之前，總是在幫別人滅火救急、想著要討好對方，那就代表你出現了關係成癮的行為，這會讓你自然而然成為自戀人際關係中的另外一邊。你在之前的生活中很可能已經有過類似的經驗。

4 脫離：就算這些戰術你用起來得心應手，但是，要在自戀型的人手下工作仍會讓你覺得疏離、緊繃且焦慮，對於你個人、你的事業或是你的其他人際關係來說，這些都不是好事。審慎考慮你想不想再繼續為此人效命，如果他們的行為愈來愈惡劣時更要好好想。如果他們是組織裡很受歡迎的人物（或是無人敢反對的人），你的疑慮可能就不會受到該有的重視。以「壓力」為由請病假不會改變任何事，但我經常看到在這種情況下出現的病假條。你沒病！你是情緒上被人虐待。請病假可以治療徵狀，但無法治癒疾病。

（本文摘自吳書榆著《瘋狂忙碌拯救法：專門獻給那些忙到沒時間看生產力書籍的讀者！》，大塊文化提供）

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