不要用太愛錢的人？聯強總裁杜書伍：投放資源去培養他是一種浪費

錢人人愛！愛錢本來就是天經地義的事，也是人類向上提升、促使世界進步的動力！但是「太愛錢」，就會物極必反。

太愛錢的人，會把金錢強烈的放大，一切的思考均以錢為依歸，使得思考事物時，過度向金錢傾斜而無法平衡客觀；何況有很多事物的價值無法用金錢來衡量，在太愛錢的人眼中，它就會被忽略。所以，太愛錢的人長期累積的學習認知就會偏頗，判斷能力有所侷限而失準甚至失誤，其價值觀更是可議。

太愛錢的人對金錢的算計錙銖必較，與人相處甚至工作分派上便顯得斤斤計較。尤其很多事物無法算得一清二楚，但他偏執的思維會堅持非算清楚不可；對共事的同仁而言，不能說他不對，但相處起來就有一種不舒服的感覺。

太愛錢的人，全面性希望獲得更多的薪酬獎金。他很清楚薪酬獎金來自於能力與貢獻度，因此潛意識上便會習慣性放大自己的能力，自我催眠自己的貢獻度，以便明正言順的要求更高的獎酬。然而，因為實質能耐與貢獻並非如他自我認知那樣，當然無法如願獲得。

所以，太愛錢的人平日工作時，內心容易充滿怨懟，認為主管低估或不認可他的表現，刻意壓制他的薪酬，因此，不論給予再多的調薪或獎金，他永遠不滿意。而且因為心中含著不滿與委曲，不僅工作不會全力投入，甚至隨時在關注外界更高薪酬的機會；只要薪酬略高，他就會毫不留戀的掉頭離職。

太愛錢的人，對於工作是騎驢找馬、逐錢而居，離職是必然的，投放資源去培養他是一種浪費。甚至在金錢誘因很高的情況下，做出違反道德規範或違法的事情，也不會太令人詫異。所以，用這種人的風險是高的。

組織中，有些是明目張膽、表明自己就是很愛錢，有些則會避人耳目沉潛不揚，所以主管就得從日常言談舉止中，細心觀察。總之，太愛錢有相當多的問題，何必白費心力用他呢！

│導引思考│

為什麼不要用太愛錢的人，會有哪些副作用？ 你通常怎麼觀察一個人對金錢的習慣？如何在過與不及間掌握用人的準則？ 如果部門中有明目張膽愛錢的人，你會如何處理？ 對於愛錢但避人耳目不張揚的人，你會如何發現他的存在？如何避免他因為愛錢而默默破壞工作的專業作為？

（本文摘自杜書伍著《深思考的鍛鍊 打造將才基因系列：透視本質，化繁為簡，建立觀點，從根源提升解決問題的能力》，天下雜誌提供）

延伸閱讀

企業只關心獲利非常危險 只看數字達標會扼殺創新

後疫時代 前5％菁英領導者重視的事

實踐SDGs公司治理 日本企業這樣做