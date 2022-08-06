還在開檢討會議？聯強月報制度 培訓六大根源能力

聯強的「月報制度」，是有別於一般組織習慣用的「檢討會議(review meeting)」。

「檢討會議」一般偏重單點或數點事項的檢討，並且是「由上而下」要求的項目。「月報」則是「由下而上」，每個人將自己負責的工作，完整而有結構的整理，從整體(系統)的狀況分析其內涵、現象，思考工作的成效及失誤，從而總結出自己下月要強化、改善或新增的計劃。

這個過程，隱含了個人對負責範疇全盤掌握、產生創意或洞見、以及尋求改善或突破的企圖心，是個人自我發揮的舞台與空間。所以，月報是一種訓練「自我獨立思考」的制度，鼓勵同仁養成「獨立自主」、「自我管理」的習慣。

而在準備報告的過程中，同仁必須用到「觀察、思考」、「系統、結構」、「整理、分析」這六大根源能力。所以每月一次的月報過程，就在訓練與培養這六大習慣；持續不斷的演練，六大根源能力就會逐步提升。

換言之，「月報」就是以每個人親身體驗、最熟悉的負責範疇，作為演練「六大根源能力」的內容(練習題)，來練習「六大根源能力」。長期持續演練下來，不但增長這六大能力，並且能更深度理解體會自己的工作職掌內涵，更加精進專業能耐。我們相信，人才的基礎就是來自這「觀察、思考、系統、結構、整理、分析」六大根源能力；這能力愈強，就愈能培育出好的人才。

除此之外，「月報」還有其他多重效益。用心執行月報者，不僅會有系統有結構的整理工作，完整的向主管報告；也會將自己的工作體悟與工作規劃，一併提出說明。因此，在舉行月報會議的過程中，如有思考不周或經驗不足之處，就能獲得主管的直接指導與補充；未來的工作規畫，也能得到主管的支持，並讓主管充分理解自己能耐狀態。這對個人職涯的發展，將是有幫助的。

所以，「月報」不只是一個工作報告，它是聯強獨有的人才培訓機制。不了解月報的精神目的的人，往往會虛應了事，因此長期下來效果有限；六大根源能力沒有增長，自然各方面的處事判斷火候就不會好。當然主管看在眼裡，也就沒有「升等提升」的可能；甚至還會被列為「觀察人員」，加重考量他的適任性。

沒人喜歡被管！「月報」不但能訓練能力，並且是「自我管理」的制度。當每個人做月報，完整的把工作狀況與計劃報告主管，並且自律與確實去執行，並且在下月月報報告進度；這樣不斷建立自我的信用，就能達到「你辦事，我放心！」的地步，自然主管「管」你的頻度就會下降。

身為主管者，不但要重視執行「月報」，也要透過月報過程用心輔導部屬，逐漸就會有更多更好的人才可用；並且透由完整的月報內容，清晰的掌握部屬的工作狀況，這是完整掌握、系統化管理部門的方法。因此，倘使發覺部屬有單點報告、隱「失」揚「功」、習於欺瞞上級的行為，就要「高敏感度」的去體察、制止甚至嚴重警告，才能建立清明文化，讓不肖部屬無所遁形，並且無人敢冒險行之。

當然，倘使在月報中有「做假」、「吹噓」或「奪人功勞」等行為，頂多是一時的，那只會是在損耗自己的人格與信用。

所以，大家不要輕忽「月報制度」。它是個具備多重功效的制度；同時，因為它是公司最重要的人才培訓制度，所以，也是人資單位的職掌範圍。

│導引思考│

本文指出，月報制度是聯強培育人才的關鍵機制，為什麼？ 月報制度和傳統的檢討會議有何不同？ 月報制度可以培育哪六大根源能力？ 你的部門適合推行月報制度嗎？有哪些困難，可以如何克服？

（本文摘自杜書伍著《深思考的鍛鍊 打造將才基因系列：透視本質，化繁為簡，建立觀點，從根源提升解決問題的能力》，天下雜誌提供）

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