行善若像灑碎紙花輕鬆 這個世界早已成天堂

如今，人們更常提到善良。大賣場中有各式各樣強調快樂與樂觀的T恤，網路上也有大量教人「正面積極」的圖片。新創事業如雨後春筍般冒出，而創辦人總會強調，他們的企業精神是行善。而我前去指導的學校，都將「善良」納入校訓或教學目標。

但重點不在於談論的頻率，而是談論的角度。

我曾在各國六百多所學校開課，而校園中有許多跟善良有關的海報，上頭總有這樣的句子：「隨時釋出善意，像是灑碎紙花一樣！」

我眞想從網路、走廊撕掉這類海報。

別誤會，這些海報的出發點當然很好。我們的確應該以更開放的態度分送善意；「做好事」是多多益善！

不過，如果行善眞像灑碎紙花那樣輕鬆容易，這個世界應該早已變成天堂。

事實上，這些文宣的語調千篇一律：單純、可愛又俏皮。

「行善就對了！」

「微笑不用花錢，盡量笑吧！」

這些句子可以做成好商品、好海報，卻是弊多於利。但在不知不覺中，這些句子越來越空洞，只是簡化的方式在談論善良。

世界無法變得更美好，最大的障礙就在於我們把這事看得太簡單。唯有付出心力和時間，學會分配重大資源，才能改善現況。世界需要哪些善意，我們必須有精確的圖像，才能教導他人。「了解善良的重要性」以及「實際行動」之間，的確有明顯的差距。

所以我們要改變談論的方式：善良其實難以實踐。老師應該教導學生，行善是件棘手、艱難的工作，還要學習相關技能。因此，我們需要「深度的善意」，不是「如碎紙花般的善行」。

或者說，輕鬆、簡單的善行只是一小片拼圖，不是整幅圖畫。

我會淸楚勾勒出這些觀念的差異。對於善良這個重要的概念，我也會提出更周全的定義。以下先分出幾種類型：

● 禮貌

「請」、「謝謝」或「感恩」等殷勤的禮貌用語。這些善意非常重要，是用來展現對人的基本尊重，但很難能改變任何人。這些舉動能維持世界運轉，卻無法處理更嚴重、更糟糕的狀況。

●碎紙花般的善行

在媒體推廣下，許多人會做一些令人自我感覺良好的小善行，例如「購買待用餐」這類溫馨、親切的舉手之勞。

先澄淸一點，世人都渴求溫柔，也想保持樂觀精神，而上述兩種善良是必要的。

「如碎紙花般的善行」不是壞事，這些有趣而慷慨的行為能帶給大家希望。讓我們知道，在這個時而灰暗的世界，還有人會做好事。這些行為的出發點都出自於好意，是眞誠地想助人。小小的善行沒有錯，但大家得付出更深刻的關懷，才能改善當前的世界問題。

●深度的善意

克服自私和恐懼，慷慨又不求回報，就是深度的善意。無論對方有無缺點、

內心是否醜惡，你都能毫無保留地付出關懷。這種經年累月的體貼行為能證明，你付出不是為了其他考量，也不單是舉手之勞。想要幫助他人，除了禮貌以及誠摯之心，你還得審慎地自我反省，培養深刻的勇氣，並願意放下身段去學習社交與情感技能。提高情緒商數後，身心才能合作無間，完成看似簡單，實則複雜的善行。如此一來，我們才能伸張正義，並化解世代之間的仇恨。想要世界更平和、更有同理心，就得教導學生去探索深度的善意，他們才懂得停下腳步去安慰有需要的人。

在成長過程中，我們聽到或看到的多半是「做好事」之類的簡化口號，或是「微笑不花錢，盡情笑吧」等俏皮的指令。社會持續將善良這個美麗卻複雜的概念簡化為諺語、便利貼式的客套話以及走廊上的擊掌喝采。

市面有許多書籍都在提供「碎紙花般的善行」的故事和想法，它們當然都是好書。閱讀的當下，你會大受感動，或是莞爾一笑，心情會變好，或激發某個行動。

我絕不否認那些書的價値，但我想探索的主題比較嚴肅，也不太有趣。有時會讓你感到惱怒、不悅，但這是好事。我想探索同理心的極限，讓大家了解到，需要付出哪些努力，才能生活在最良善的世界。

「深度的善意」不會因為相信就出現，必須付出努力，而且實踐的技巧永遠有改善的空間。當然，深度的善意也包括禮貌以及小小善行，當你不斷淬煉後面兩者，才能為前者打下基石。持續並貼心地實踐溫和、有禮的小小善行，有助你培養尊重的態度和習慣，並且讓小成就驅使你追求更大的目標。最後，你還要加強勇氣，才能在關鍵的時刻採取行動。

拿運動當比喻，禮貌就像收看健康新聞跟去散步；碎紙花般的善行就像去上彼拉提斯課或快走。但深度的善意不一樣；你得累積多年的飮食和運動習慣，才能保持身心平衡，眞正改變體態。萬事萬物環環相扣，絕非偶然。要從一個階段進展到另一個階段，取決於日積月累的理解、行動和紀律。儘管辛苦，卻一定會有深刻的回報。

為了體現這種善良，你必須了解要實踐的目標與技能。

首先，你需要培養同理心和換位思考的能力。試著了解他人的需求，才能提供對方需要的東西。

其次，我們還需要韌性。具備強大的毅力，才能不斷對人表示善意，在遭到拒絕、傷害或嘲笑後，再度展現善良的一面。陷入殘酷又充滿恨意的逆境時，唯有無條件的愛和恆毅力才能度過一切。

第三，我們需要勇氣。為了展現關懷的心，我們願意挺身而出，並承擔他人的批評或嘲弄。身邊有人陷入恐懼、需要你的協助時，你也得勇敢走入狼群中。

最後，我們需要寬恕的心，以寬廣的視野看待他人，相信對方有成長的能力。

冷酷的人總認為他人(或自己)沒有能力改變。世上之所以有世仇，就是因為雙方執拗地堅信：「對方有意傷害我，永遠也不會變。」

湯姆．漢克斯在電影《紅粉聯盟》中有句著名的台詞，我想一定能引起大家的共鳴：「人生本來就困難重重，否則人人都做得到。就是難，才偉大。」有挑戰，才有價値，才會影響生命，才能改變世界。想要有效地實踐善行，我們就得重視當中的複雜性與困難度。因此，學園的海報不妨改為：「善良是最重要、最有意義的舉止，一定要用心做！」

這樣的海報才値得懸掛。

（本文摘自休士頓．克拉夫特著《你的善良必須更有力量：勇氣、耐性、同理心，深度善意是助人的王道》，時報出版提供）

延伸閱讀

幸福經濟學 影響幸福的六大因素

熱愛是疲憊生活中的英雄夢想

不完美才是常態！人生要正面思考 但請適度就好