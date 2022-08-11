從3面向判斷飆股特質 不錯失獲利良機

常聽到人說，「有朋友買了一檔飆股，賺了XX%。」究竟什麼是飆股呢？飆股是指在短時間內股價飆漲的股票，我們可以從基本面與產業面、籌碼面和技術面等不同面向來判斷，飆股具有哪些特質：

基本面與產業面》股票具4元素，吸引資金流入

要能成為飆股，可能有基本面推升和加持，股價穩健上漲，最後出現可觀漲幅。但有時也可能出現股票沒有基本面支撐，股價卻一路瘋漲的情況。

基本面扎實的股票，通常是走長多頭，股價穩健地緩漲，這也是較正規的情況。而基本面扎實的股票想成為飆股，不外乎4大元素：新客戶、新市場、新產品、新應用，由這幾個元素的排列組合產生各種題材，例如主流產業、市場熱門股、政策受惠股、市場獨占股、利基型產品……，吸引投資人目光，市場資金流入，帶動股價推升。

例如航運股萬海（2615），原先成交量低，股價經過長期盤整，基本面需求上升，營收和獲利也確實穩健上升，股價穩健推升，上漲時間長達3季以上，股價從2020年6月的16多元，推升至2021年7月的353元，漲幅高達21倍（詳見圖1）。

而沒有基本面的投機型飆股，多為原先的冷門股、量少股，股價上漲時會伴隨各種利多消息和媒體新聞，例如企業轉機股、由虧轉盈、本夢比，或是一次性收益……，常常會吹噓和強調未來的願景和夢想，但不見得真的會實現。

例如遊戲股辣椒（4946），原先成交量低，股價長期盤整。之後2021年年底，媒體宣稱辣椒是「元宇宙概念股」，不到30個交易日，股價從30元上下，瘋狂飆漲至94.3元（2022年1月10日最高價，詳見圖2），但實質上，該公司不見得有相應的基本面支撐，之後股價回跌進入修正。

當然，若上述2條件都能夠具備，即公司不只具備實質基本面（現有的營收、獲利、財報數據確實不錯），且對未來展望具有期待性，也就是俗稱的「做夢行情」，股價上漲力道會更大。這種複合式長波段的走勢，容易先急漲一波，先出現做夢行情，待股價創新高之後會有一定幅度的拉回，然後再走基本面行情。但第2波漲勢不見得會比第1波強，或是創新高，有時候只是反彈格局。

通常大型股漲勢會比較穩健，中小型股，尤其知名度不高的，會相對投機，上漲的速度和力道都會比較強。不過這只是概念，不是百分之百絕對。

籌碼面》連續買賣盤為關鍵，且要對照價格漲跌

事實上，籌碼分析要認真討論起來，相較於技術分析，其實是一樣大的宇宙，涵蓋範圍廣泛，而且也分短、中、長期籌碼，要完整將籌碼講述完畢，單獨寫一本書也不為過。但是籌碼在我的選股和交易系統中，功能和重要性占比約20%，所以只需挑選重要，且具代表性的工具運用即可。

籌碼面的基礎理論和名詞解釋在《專買黑馬股 出手就賺30%》第168～185頁有完整說明，大家可以參考對照，我這邊僅簡單複習重點，著重實務運用和案例教學。基本上，我常使用的籌碼工具有下面幾個：三大法人、融資融券、買賣家數和主力指標，分述如下：

工具1》三大法人

三大法人（包含外資、投信和自營商）能同步買進是比較好的，但實際上，只要外資或投信其中一個有買即可，而股價也能順勢推升，基本上也就具備表徵意義。而自營商因為有種種特殊需求，交易週期短（大約以3～5天為單位），幾乎不容易出現連續性，所以買賣意義不大，通常可以忽略。

另外，雖然我們將外資、投信和自營商統稱為「法人」，但法人不是一個人，而是有很多家，所以當各家看法不同時，會出現互相角力拉鋸，忽買忽賣的情況，這是正常現象。因此，在觀察籌碼時，可以看三大法人累計的現象，也就是觀察看盤軟體中的「法人持股」即可。

工具2》融資融券

融資融券代表散戶的多空看法：一般來說，「融資增加、融券減少」代表散戶看多；「融資減少、融券增加」代表散戶看空。而且融資融券跟法人持股一樣，都要看連續性表現，而不只是1天的買賣和增減。

若將融資和融券相比，則融資意義較大，且融券變化比較複雜，因此如果融資出現變化，但融券未能出現對應的表現時，不用太在意。尤其在主升段，甚至會發生「融資增加、融券也增加」的情況，所以有時甚至會忽略不看融券。還有，融資增加也不見得不好，在末升段融資常常會跟著增加。

大家一定聽過，「市場通常跟散戶想法是顛倒的。」那只要觀察當天融資融券的走勢，不就能掌握股價漲跌了嗎？其實這句話不盡然正確。

事實上，散戶在趨勢行進時，觀點通常會跟走勢一致，只是在相對低檔跟相對高檔的關鍵點位，會因為過度樂觀跟過度悲觀，而無法掌握趨勢的轉折，產生誤判。

但說到底，融資融券或是散戶集體觀點只是籌碼工具之一，也就是一部分的參考，關鍵還是股價漲跌的結果。簡言之，散戶不一定每次都是反指標。

工具3》買賣家數

買賣家數指標代表籌碼的集中跟分散。通常看盤軟體的技術分析顏色顯示，以一般潛規則和默契來說，紅色是偏多方，綠色是偏空方，但是買賣家數和一般用法不同，綠色柱狀體愈多，代表籌碼愈集中；紅色柱狀體愈多，代表籌碼愈分散。

但要留意的是，倘若你看盤軟體中的指標寫著「買賣家數差」，就是在買賣家數指標前加一負號，用法就會完全顛倒。此時綠色柱狀體愈多，代表籌碼愈分散；紅色柱狀體愈多，代表籌碼愈集中。由於每一家軟體版本的設計和使用介面會有所不同，所以使用時務必確認清楚，你選的究竟是「買賣家數」還是「買賣家數差」。

工具4》主力指標

主力指標（註1）是前15大券商的買賣張數加總累計，正數代表主要持有者看多，負數代表主要持有者看空。不過，雖然這個指標名為「主力」，但不是一般傳統上慣稱的「控盤者」那種主力作手。真正的主力作手會藏得很好，常常會讓你看不出來，這個主力指標，只是判斷市場上大量交易者的意圖而已。

籌碼分析與技術分析一樣，不只是鑽研單一籌碼工具的使用，每個籌碼工具有其表徵意義，以及重疊性和互補性，所以實戰運用時，更著重的是多個籌碼工具的對照和交互驗證，所得到的結果。

註1：主力指標在各個看盤軟體上面會有不同名稱，像是「主力持股」或「主力進出」等，大家在運用時可以多加留意。

（本文摘自楊忠憲著《專買黑馬股2：從魚頭吃到魚尾的飆股操作法》，Smart智富提供）

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