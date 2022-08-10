井底之蛙又怎樣？Google首席工程師的「勇氣成功學」

為了不要成為井底之蛙，我來到美國留學。但是隨著時間過去，我愈發覺得我的生活範圍限制在更小的水井裡了。韓國教會、韓劇、韓國食物、韓國朋友……如果要這樣的話，我何必在他鄉受這種罪？自責和沮喪的心情折麼著我。在公司說著一口爛英文的日子，聽到遠在韓國的媽媽消息的日子，這些日子總是令我痛苦地懷疑自己「到底是想享受何等榮華富貴才會來到這裡……」就連植物換盆都會感到不舒服了，是群居動物的人類要換個家園更是談何容易。沒錯，打包行李吧！

安慰自己，撒手不管，又再次產生力量，這樣的日子我大概過了十年，這才突然明白一件事，就算我是井底之蛙又怎樣？

我們應該要避免的，不是變成井底之蛙這件事，而是在井底過著「不幸福」的生活。是井底之蛙又怎樣？在井底過得幸福就好啦。如果在水井裡過得不幸福，那跳出來過幸福的生活就好啦。不想當青蛙的話，別當就是了。雖然實際上要改變與生俱來的事物並不容易，但是既然如此，那還是快點接受自己做不到的事實，然後往前邁進，對精神健康才好，而這也是變幸福的捷徑。幸福來自於自己，是青蛙又怎樣？

你聽說過「井底之蛙」這句成語嗎？這句話指的是活在被孤立的狹小世界中，以為那就是全世界的人。如果是在韓國出生長大的人，應該很常聽到這句話。

「不要當井底之蛙，夢想做得大一點，挑戰一切的可能性看看吧！」

我常受到這種話的刺激，所以才會下定決心來美國。我不想變成井底之蛙，我想在浩瀚海洋上探險。

但是大海真的好遼闊、好鹹，又波濤洶湧。自從來到大海之後，我人生的每一刻都在為生存而戰。我得學習怎麼在深海游泳、怎麼覓食、怎麼跟海龜對話，也要學習怎麼跟魚群變成朋友。情況愈是艱難，我就愈努力想成為鯨魚。就那樣奮力掙扎幾年後，我終於發現一座可以休息的小島。我真的很需要休息。

島上的生活舒適便利。有可以飲用的清水，也有可以自在聊天的青蛙朋友。雖然出海的話，我依舊得為了生存而拚命，但至少我現在有一座可以離開大海，上岸休息的島嶼了。

可是我愈來愈常覺得寂寞，感覺被困住了。這不是我夢想中的海上生活。還在井中的故鄉好友們都覺得我是一隻厲害的青蛙。吃驚於我在海裡游泳，跟海龜聊天的樣子，羨慕在大海生活的我。對他們來說，我生活的島嶼太遠、太小了，所以他們看不見這座小島。

我感到混亂。我是誰？為什麼會在這裡？因為不想當井底之蛙，所以離開了那個地方，但現在卻生活在四面環海的更小的島嶼上。我不幸福，我對自己很生氣。有一種雖然過了很久，但什麼也沒改變的感覺。

幾年後，我才知道原來還有其他島嶼，驚訝的是數量還滿多的。於是我開始拜訪鄰島，結交好友。感覺到自己不是一個人，然後忽然明白我一直忘記了最重要的、與這一切有關的關鍵事實，那就是－ － 我是一隻青蛙。過去這幾年來，我只注意到自己身處何處，是在水井裡嗎？還是大海或島上呢？而且還拚了命想變成不是青蛙的「海蛙」之類的新存在。但是，這世界上沒有那種存在。我生下來便是青蛙，所以過著青蛙的生活並沒有錯。

自那時候起，一切都變了。我不再折磨自己，我現在知道自己是一隻多麼伶俐勇敢且美麗的青蛙。想要的話，我可以在海裡游泳，不想游的話也可以搭船。需要幫助的話，可以跟大海的朋友們說，就算我沒辦法完全了解他們說的語言也沒關係。

海上生活依然是一場大冒險。大海中也有瞧不起我這種小青蛙的朋友，但我現在已經不太在意了。我知道他們也是從自己的那口井跳出來的。我居住的島嶼愈來愈穩固，不斷變高、變大。

知道自己從哪而來，隸屬於哪裡，是很重要的事。但最重要的是，明白並接受自己是誰、怎麼誕生的，還有想要怎樣的生活。

我叫金恩住，是一隻幸福的青蛙！

谷歌的績效考核機制出了名地讓人焦慮。首先，要用華麗的文筆寫自介，然後（有策略地）指名六到七名同事當評估者。如果是升遷候選人的話（想在谷歌升遷要自己來，自己決定升遷的時間點，擬定升遷案例和策略），要付出極大的心力和時間證明自己升遷的正當性。接下來的程序更要過五關斬六將。經理們聚在一起召開校準（Calibration）會議，展開激烈的神經戰和攻防戰，像是為什麼要給A打這個分數、為什麼B無法升遷。這樣的過程持續快兩個月，雖然對所有人而言都很有壓力，但是對在語言或文化方面沒接受過這種訓練的外國人來說，是更加痛苦的旅程。這對生性內向或本身職種的成果不容易數值化的人來說，也是很辛苦的績效考核體制。情感比較豐富的設計師經歷這個過程之後，可能會因為傷到自尊心，而變得畏畏縮縮，垂頭喪氣。

收到二○二○年績效考核開始的電子郵件後，我想起了二○一九年第一次經歷考核評估，因而精神崩潰的自己。所以我寫了一封主旨是「井底之蛙」的電子郵件，發送到谷歌全體設計師群組中。我想傳達的訊息是，在這艱辛的過程中，我們是人，不是為了取得成果而存在的工廠機器人。不要忘記評估表無法全部納入的個人價值，評估不是「自己」的答辯人。沒想到好多隻青蛙接二連三地「出櫃」了。這封信被轉發到更多的群組，我收到了無數封表達共鳴的電子郵件。有些人寫信跟我分享自己的故事，有些人請我進行一對一面談。我只不過是說出過去這些年來的孤軍奮戰，傳達即便自己是青蛙也沒關係的訊息而已，真沒想到四處都有青蛙出櫃！

沒錯，我不是一個人。不是只有我在奮力掙扎。光是知道不是只有我這麼辛苦就是莫大的安慰了。大家一起加油吧！



（本文摘自金恩住著《膽識：空降韓國各大排行榜，出版一週緊急三刷！Google首席工程師的「勇氣成功學」》，平安文化提供）

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