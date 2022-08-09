你是USB人才嗎？鐵飯碗要靠自己打造

過去聽到「鐵飯碗」這個詞，多半會聯想到「穩定」、「牢靠」、「保障」、「長遠」及「安全」這些詞彙。其實，「鐵飯碗」與終身雇用制密不可分，大部分的人認為，倘若能在公部門、國營企業與大型企業上班，很有機會能就此工作到退休。但是如同第一章提到的，終身雇用制在二十一世紀已經不切實際，所以符合傳統定義的鐵飯碗工作，如今變得非常稀缺！

其實，今日對於「鐵飯碗」的定義和以往不太一樣；鐵飯碗不再是等著別人給予，而要靠自己打造！當今世界的鐵飯碗不是在一個地方吃一輩子飯，而是一輩子到哪裡都有飯吃。

我第一次聽到鐵飯碗的新定義，大約是在二○一五年，當時有位職涯顧問前輩在一次活動交流中與我分享這個想法。這個新定義對我來說絲毫不陌生，因為其中的道理，與我們長期在談職涯規畫主題的兩大概念有直接連接，分別是「USB人才」及「可轉移技能」。以下我會針對這兩個概念分別說明。

USB人才，發揮最大化專業價值

未來需要的人才，就要像USB隨身碟一樣，內部儲存必要的資訊量，並且能夠隨時更新，不管處在哪一種載體（電腦／平板／手機），都能迅速且正常地發揮效用。也就是說，未來能夠奔馳商場的優秀人才不管身在何種環境，都能迅速應對，樂於與其他團隊協作，將自身的專業價值發揮到最大化。

全球化已是必然趨勢，人才爭奪戰早已不受地域限制，加上遠端工作的環境日益成熟，優秀人才不僅能在自己的國家中嶄露頭角，同時亦能跨區域四處征戰。

回到前面有關鐵飯碗的新定義，其實「一輩子到哪裡都有飯吃」的背後意義，代表的是USB人才能在短時間內對當下環境做出判斷，不拘泥於自己原有的思維，反而能思考如何將自身價值與當地資源結合，融入職場文化中，憑藉專業迅速交出亮眼的成績單，為組織帶來貢獻。

擁有可轉移技能，終身創造價值

在職涯規畫的知識領域中，「可轉移技能」扮演著非常重要的核心概念。在說明之前，我想先解釋「不可轉移的技能」，或許能讓你更快掌握概念。

所謂的「不可轉移的技能」，指的就是該項能力必須仰賴特定環境、設備與流程，才有辦法發揮作用。對員工來說，倘若學到的技能在離開公司後就無法派上用場，就必須有所警惕，這表示過往累積的能力都是無法轉移的，對個人職涯發展是不利的現象。

舉例來說，連鎖餐飲業特別重視標準作業程序（Standard Operation Procedure, SOP），舉凡餐點的製作流程、環境的要求及原料的採用都有嚴格規範，員工必須按照公司給的資源及規範，才能製作出指定的餐點。由於是既定的SOP流程，企業方便複製拓展與品質控管，同時能降低人員教育訓練成本。這樣的方式對企業經營絕對是正確的，因為有SOP，很多職位不需要頂尖人才，一般人就能快速上手，哪怕資深員工離職，企業都有把握在短時間內再訓練同樣的人才，知識和專業仍保留在企業自身，經營決策不會被少數專業人才綁架。

反過來說，員工卻可能在離職後因為缺乏原物料供給、對應的設備環境，即便把製作流程牢牢記在腦中，也未必能靠自己做出老東家的餐點，也就是技術並未真正掌握在自己手中，這項技能「不屬於自己」。同樣的道理，很多工廠的作業員也是如此，一旦離開公司提供的資源與環境，所累積的技能就無法派上用場。

由此不難理解，「可轉移技能」就是當你離開公司時，擁有的專業技術還能為你所用，持續為你創造價值。

例如，銷售能力就是一種可轉移技能，雖然會有不同產業（企業對企業〔B2B〕或企業對消費者〔B2C〕）與產品的差異，銷售的基本原理卻很容易套用與實踐。基本上，一個好的業務人員代表這個人在銷售情境下的影響力，所以不管在他手上的是什麼樣的產品，都能依照過往的銷售經驗來加以變化應用，達到銷售目的。

同樣的道理，企畫能力也是如此，雖然不同類型的企畫會有不同的內容焦點，但其原理是共通的。以我自己為例，學生時期因為擔任社團幹部，寫最多的就是活動企畫書與贊助企畫書；出社會後擔任影印機業務員，曾針對公部門大型標案寫過四十多頁的標案企畫書；後來在顧問公司與人力銀行任職，寫的企畫書類型又有所不同，直到近年擔任創業輔導顧問，則多屬於營運企畫類型。之所以能夠駕馭各種不同類型的企畫書，關鍵還是在於自己對這門知識的理解與實務應用，只要抓住本質，就容易因應不同需求來製作。

通常可轉移技能具有以下四個特點，你也可以照著下列邏輯，想想自己擁有多少可轉移技能。

一、可轉移技能不只在原產業／工作能發揮效用，亦能應用在不同的產業／工作。

二、可轉移技能不受體制、環境、設備侷限，能在外部環境最少限制下發揮效用。

三、可轉移技能通常是一學致百用，即便到未來也能應用在各種情境。

四、可轉移技能的特徵就是可累積、可強化、可攜帶。

在後續章節裡，我將透過表單工具來幫助你盤點自己的可轉移技能。

我在課堂上經常與學員溝通一個觀念，那就是「忠於你的專業，而非侷限單一工作」。這裡的專業，其實就是可轉移技能。不要只想滿足某一項工作而去累積能力，因為未來的世界沒有定型的工作，其間的界線會愈來愈模糊，所以不建議用工作的框架思維來侷限自己，反而應該用問題意識來重新看待自己在職場上的價值，自己擁有的可轉移技能可以幫組織帶來什麼貢獻、能幫助人們解決什麼樣的問題，以及能解決的問題層次到哪個程度。

套一句亞太知識創生發展協會理事長鍾曉雲老師常掛在嘴裡的話：你身上的功能愈多，愈不會餓死！這句話背後的意涵，其實就是可轉移技能為個人帶來的變現力，讓你成為走到哪都能創造價值的人，對自己才是長遠的保障！

（本文摘自陳政廷著《優勢創業：掌握5大重點，把你的優勢變成一門好生意》，遠流出版提供）

延伸閱讀

《哈佛商業評論》經典文章——商業太空時代來了

內容長銷經營術 提高點閱率的三個關鍵

企業經營未來勝負在分權管理及整合經營