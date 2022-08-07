史丹佛創意課 從爛點子找創意

可以說，勇敢面對大問題就是一項重大的挑戰。不過一旦決定要承擔，要用打破傳統的方式來解決問題，同樣是非常困難的事。這種時候，打破一些規則會很有用。

我最喜歡的一個課堂習題，就是請學生徹底改變自己解決問題的方法。首先，我提出一個問題，與特定群體有關。比方說，如果群體的成員都是公用事業的主管，那麼問題可能是督促各個公司努力節能；如果成員都在劇院服務，問題可能是如何吸引更多觀眾來看戲；如果是一群學生，挑戰可能是想出一些點子來開設全新型態的餐廳。接著我把群體成員分成好幾個小組，要求每一組針對剛剛的問題，提出最棒的構想和最爛的構想來解決問題。所謂最棒的構想，就是所有組員認為能夠漂亮解決問題的方法；最爛的構想則是無效、不賺錢或讓問題更加惡化的方法。討論完畢後，每一組都把想法寫在兩張紙上，一張紙標示「最棒」，另一張紙標示「最爛」。

接著，我請參與者把兩張紙都遞給我。我大聲唸出最棒的構想，通常那些構想還滿能增加價值的，像是開一間餐廳位於山頂，可以看到漂亮的夕陽。接下來，我把那張紙撕成碎片，學生顯然很震驚，而且全都不太高興。

然後我把標示「最爛」構想的那張紙重新發給大家。現在每一組手上都有一個其他組覺得很爛的構想，他們必須設法把這個很爛的構想改造成超棒的構想。他們盯著手裡這個恐怖的點子，很快就發現，這個構想有機會變得很棒。過沒兩下子，小組裡頭總會有人說：「嘿，這是個好主意耶！」

有一家公用事業做這個練習時，其中有個節能的「最爛」點子是：規定每個員工使用能源有固定的配額，超過上限就要額外付費。他們認為這個想法很可笑。但抽到改造這個「壞點子」的小組，卻把它變成值得考慮的好主意：每一位員工仍然有使用能源的配額，但如果用得較少，可以領到回饋金，萬一用量超出配額則要額外付費。員工也可以把節省下來的能源配額賣給同事，因此就有更強的省電誘因。基本上，他們制定的計畫很類似一些公司運用的「總量管制與排放交易」（cap-and-trade）模式。

我也曾經帶領負責史丹佛大學舉辦藝術活動的職員做這個練習。針對如何吸引更多觀眾的問題，其中一組提出的「爛」點子是舉辦史丹佛員工才藝表演。這似乎與他們目前做的事情背道而馳，畢竟他們的工作是從世界各地引進頂尖人才。但另外一組徹底翻轉這個構想。他們從比較寬廣的角度來詮釋這個想法，提議舉辦一次大型募款活動，讓史丹佛大學的教職員現身表演各式各樣的才藝。這種活動可能會吸引許多平常不太參與表演藝術活動的人來參加，於是幫他們舉辦的其他活動做了很好的宣傳。

在南極賣比基尼泳裝

課堂的題目是提出「最爛的商業構想」時，你會收到無數的建議。有一組建議在南極賣比基尼泳衣，一組建議開一家賣蟑螂壽司的餐廳，還有一組提議創辦一間心臟病博物館。上述幾個案例中，這些餿主意都被改造成相當有趣的構想，非常值得好好考慮一番。比方說，抽到去南極賣比基尼的小組想出一句口號：「不穿比基尼毋寧死。」他們的構想是舉辦一次南極之旅，讓想要瘦身的人來參加，等到這趟辛苦旅程接近尾聲時，參加者會有辦法穿上比基尼泳衣。需要賣蟑螂壽司的小組則想出開一家餐廳叫「蟑螂」（La Cucaracha），運用各種營養豐富但打破傳統的食材，做出各式各樣的奇怪壽司，目標是勇於冒險的食客。分配到創辦一間心臟病博物館的那一組，則把這個構想當成起點，構思一間完全以健康和預防醫學為主軸的博物館。這三個小組都為原本的餿主意想出很吸引人的新事業名稱、口號和廣告。

這個練習是個好方法，協助你敞開心胸想出解決問題的方案，因為這顯示出大多數的構想即使表面看來愚蠢可笑，但經常暗藏一點點潛能。「好點子」通常能夠預期，而且可以增加價值；「爛點子」則是打開一扇門，通往真正獨特的解答。更重要的是，這也顯示如果抱持正面的心態，你可以在眾多的點子或情境裡找出有價值的方案。比方說，即使你沒有真的開辦「不穿比基尼毋寧死」的南極之旅，這也是個有趣的發想，或許可以構思出更實際的計畫。

絕不說「不」

好的腦力激盪都有一個特色：沒有「餿主意」這回事。有些最瘋狂的點子，乍聽之下似乎很不切實際，長久下來到最後卻變成最有趣的構想。或許一開始不可行，但經過一陣子的琢磨後，可能變成很棒的解決方法，成為可行的方案。

要把腦力激盪會議開得很成功，其實需要很多技巧和練習。你需要明確表達，基本原則是要打破這種既定的假設：提出的構想需要是可行的方案才有價值。為了鼓勵大家勇於提出瘋狂的點子，你要克制自己的衝動，不要在點子提出來之前就妄加評論。關鍵在於從一開始就要建立基本原則，並且不斷強調這些原則。湯姆．凱利（Tom Kelley）是IDEO設計公司的合夥人，也是「設計學院」創辦人大衛．凱利的弟弟，他在著作《創新的藝術》（The Art of Innovation）書中說明了他們公司的腦力激盪規則。有一項很重要的規則，是要努力擴大延伸別人的構想；透過這種方法，等到成功的腦力激盪會議結束時，許多與會者都覺得最棒的構想是自己想出來的，或者有很大的貢獻。由於會議室裡的每一個人都有機會參與，也親眼見證所有構想誕生和發展的過程，通常大家都會一起支持這些構想繼續付諸實行。

如果你曾經參與腦力激盪會議，就知道這類會議並非總是這麼順暢。每個人都認為自己擁有某個構想的所有權，你很難消除這種自然而然的傾向，而要與會者把別人的提議發揚光大，也是很不容易的事。

《成功創意，不請自來》（Improv Wisdom）一書的作者派翠西亞．萊恩．麥德森（Patricia Ryan Madson）設計了一個很棒的暖身練習，用來實現以下兩個觀念：一、沒有所謂的「餿主意」；二、把別人的構想發揚光大。你可以讓與會者兩人一組，其中一人試著規畫一場派對，並向搭檔提出建議。另外一個人則必須對每一個建議都搖頭反對，而且必須說出行不通的原因。比方說，第一個人可能會說：「我們週六晚上來開一場派對吧。」另外一個人會說：「不行，我得洗頭。」如此這般反覆進行幾分鐘，第一個人繼續提出新點子，希望搭檔會接受，但挫折感愈來愈大。

做完這個練習以後，兩個人角色互換，換成第二個人負責規畫派對，而第一個人聽到每一個提議都必須同意，還必須想辦法把點子發展下去。比方說：「我們週六晚上來開一場派對吧。」回答可能是：「好啊，我會帶蛋糕來參加。」進行一段時間以後，點子可能愈來愈瘋狂。有些時候，到最後規畫的派對是在水中或其他星球舉行，而且包含各種稀奇古怪的食物和娛樂。會議室裡熱鬧非凡，大家都興致勃勃，提出一大堆構想。

成功的腦力激盪會議就應該像這樣充滿活力。當然，到了一定的時候，你們還是得考慮提案的可行性，但是不應該在提案的階段就考慮這個。腦力激盪是要用打破傳統的做法來解決問題，所以你應該要無所顧忌，把各種瘋狂點子翻天覆地、內外翻轉，掙脫常態的鎖鏈。到腦力激盪會議結束時，你一定會很驚喜，竟然產生了這麼廣泛的創意。幾乎所有的案例至少都有幾個構想能成為種子，發展成熟後變成真正很棒的機會，適合做進一步的探索。

很重要的是，切記：創意的產生包括「探索」各種可能性。激發出瘋狂的各式創意不需要花錢，你也不需要對任何構想許下執行的承諾。腦力激盪的目標，就是要透過不受任何束縛、天馬行空的想像來打破既定的規則。一旦完成這個階段，就很適合進入「開發」階段，你對這些構想進行評估，選擇其中一些構想展開進一步的探索。到了這時，你可以用比較批判性的眼光來審視這些構想。



（本文摘自婷娜．希莉格著《真希望我20歲就懂的事【暢銷經典全新擴增修訂版】：史丹佛大學的創新X創意X創業震撼課程》，遠流出版提供）

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