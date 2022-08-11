有急事想找上司商量 怎麼說才好？

基本原則：

使用緩衝語，但直接表達出請託的內容。

過度迂迴反而容易產生誤解，徒增麻煩。

想開口拜託對方「請○○」、「請勿○○」時，總令人擔心上下關係而難以啟齒。

特別是個性害羞內向的人有事拜託上司時，肯定壓力爆表。

反之，如果認為「我的地位較高，對方當然得接受」，結果卻遭到拒絕時，恐怕很火大吧。如果能排除這種上下關係的觀念，直接了當做出請託，相信雙方都能減少些壓力才對。

①不要期待對方懂你的狀況和心情

若措辭不夠直接，而是迂迴繞圈圈，例如「我有點困擾呢」、「如果有人幫我，我會很開心的」，雖然你是客氣，但聽在對方耳裡，不會認為你是希望他「快聽懂我的暗示，快來幫忙」。不論對方是誰，都應直接了當地說：「能不能幫我○○？」、「可以嗎？」明確要求「YES」或「NO」的答覆。

②說明應簡單扼要，前後加上緩衝語

請求文的前後，應加上「不好意思」、「你正在忙，抱歉打擾」等緩衝語，讓整體會話更婉轉。

③做判斷的人不是你

有時你太過客氣、太晚提出要求，會讓問題變得更複雜。

有事請託時，你不必判斷對方的狀況，確認對方有沒有時間聽你的要求，而是直接提出，由對方來判斷要不要馬上聽你詳加說明，或是之後再說。

工作上的請託

有急事想找上司商量，但他看起來很忙。

關鍵字：#上司、前輩、#急事商量

【例句1】

不好意思，你正在忙。

但關於○○的事，我想請教你的意見，你現在方便嗎？

【例句2】

我有點私事，可以打擾你三分鐘嗎？

【重點解說】

上司正在忙碌時，若要占用他的時間，應先說明商量的內容或占用的時間長度，方便他判斷要不要花時間聽你的請求。

進行考核時，想知道上司或對方更多的評價。

關鍵字：#上司、前輩、#評價

【例句1】

不知道公司對我有什麼樣的看法呢？

【例句2】

我還有哪些地方需要改善呢？

【重點解說】

如果直接問上司：「請問你是怎麼看我的？」可能會給上司一種你對他的評價有所不滿、抱怨的感覺。

即便你確實如此，也應採取委婉的方式，像是不經意地請求對方給予建議。

在工作忙碌時期，想請假去旅行一週。

關鍵字：#上司、#請假

【例句1】

我想去旅行，作為我們的結婚三週年紀念。

【例句2】

我爸媽一直很想去○○，我想請假帶他們去……

【重點解說】

想請假時，建議用合於人情義理的理由。

例如結婚紀念象徵「夫妻恩愛美滿」，帶父母去旅行象徵「孝順」，能讓上司覺得：「基於這種理由，那也只能准假了。」

（本文摘自五百田達成著《害羞內向的人，這樣說話增加好感度：180個模擬句實際演練，讓你學會看場合說話，不白目、不踩雷》，幸福文化提供）

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