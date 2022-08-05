投資堅守紀律 他一次賺進10年股息

約莫10 餘年前的炎炎夏日，時序正值學生們的6 月畢業季節， 我手上的股票包括正峰（1538）、晟銘電（3013）等，帳面上的獲利已經足夠讓我買1 台賓士車了，當時我的營業員打電話問我，要不要獲利了結？我心裡沒有多想，反正已經賺了不少，就繼續放著不管。

出乎意料的是，過了3 個月，正峰從6 月時的高點56.5元，一路掉到了8 月最低來到24.4 元，晟銘電也從6 月的高峰66.5 元，一路重挫到8 月最低來到23.55 元，原本帳面上的獲利不但全數吐了回去，因為當初是融資買進的槓桿操作，後來還落到被追繳的境地，幾乎要斷頭了。大家應該很好奇後來呢？沒錯，就和大家想的一樣，後來我的賓士車當然沒有買成。

談及自己的經驗，是想告訴投資人，股市裡沒有資優生，沒有人可以從頭到尾一路贏到底，如果有人智商180，可能會在職場上一路順遂、過關斬將，但是長期維持百分之分勝率，在股票市場絕對不可能發生。我相信每個進入股市有一定時間的投資人，一定都經歷過賠錢經驗，賠錢沒有關係，因為我們可以透過學習，讓賠錢經驗與失敗次數下降，避開讓你賠錢的「習慣」。

賠錢的習慣有哪些？包括追高殺低、資金配置沒紀律、逢低又攤平等。輸家往往是大賠小賺，輸多贏少，而且自己是輸家還沒有警覺心，因為一直在同溫層裡，沒有標準的贏家SOP 方法，還以為只要看書、看雜誌、看電視，或是花很多時間研究與交易，累積經驗越多就會贏，結果往往事與願違，習慣輸錢的人，沒檢討方法哪裡不對，只會一直賠下去。

從「試單」開始 建立贏家經驗

多年之後回顧，如果你問我現在投資成功的最重要原因是什麼？我覺得不外乎是「資金控管」非常嚴謹，和多年前大不相同，我現在的操作幾乎都是「贏的經驗」。

股票市場勢頭不佳時，我一定會開始調降持股，大概只會維持3成左右的部位（甚至更低，端看當下大盤情形，盤勢不佳時，手上僅保留比大盤強勢的波段獲利股票），而且有需要換股操作的時候，也會確實掌握資金流向，控制在一出一進的狀況，總持股部位不可增加。

舉例來說，如果我手上持有矽晶圓相關的股票，在市況好的時候，我可能會同時持有環球晶（6488）、中美晶（5483）、合晶（6182），反之，市況不好的話，我只會留下最強勢的一檔，而且持有的張數也會降低。

這裡要提醒投資人，千萬別一股腦兒只想賺「快錢」，而忽略了資金（風險）控管，其實，股市是有季節性週期的，例如，台股上市櫃公司每月10日前必須公布上月營收，前後的股價就可能比較會有波動；或者常聽到的「五窮六絕七上吊」指的是5、6、7月的電子淡季；亦或是大漲一波的股票，要留意除息前見高點的拉回；還有，每年年底外資放耶誕假期去，大盤量能萎縮，池子小大魚就少，這時候檢視手中持股的籌碼鬆動轉弱的賣訊就很重要。

此外，投資人要相信自己看到的，學會判讀資訊，舉例來說，當一檔股票股價創新高時，外資又趁勢調高目標價，這時候要小心是不是有心人在玩兩手策略，千萬不要見獵心喜，反而要戒慎恐懼，控管好資金。

至於如何控管好資金？我認為投資人一開始可以先用小部分的資金「試單」，進行籌碼與型態的練習，等到建立成功經驗之後，才可以由小部位漸漸放大，但是，就算行情再怎麼熱、投資人的持股部位再高，也不宜超過總投資資金的8成。

居高思危 唯有高賣才能低買

在本書中已經不只一次強調，投資人操作時一定要嚴守紀律，當進就進，當斷則斷，尤其是指數已經上漲一段之後，居高必須思危，一旦股票出現賣出訊號，千萬不要戀棧，賣股出場就對了。最差的狀況就是你賣掉股票，結果股票又轉折向上，那也沒什麼大不了，只要買進訊號出現，再把股票買回來就好了，又或者，如果投資人不喜歡吃「回頭草」，再找下一檔也可以，股票市場迷人之處，就是永遠都會有下一檔股票等著你來發掘。只要你有好方法，行情來時不用怕沒股票買。

也許有部分投資人會認為，很多大型股票都很穩健，像是摩台成分股、台灣50成分股，買進持有、長期存股就可以了。這當然也是一種投資方式，其實，說穿了就是這些年大家再熟悉不過的存股。

投資人千萬要明白，穩健不代表不會跌，充其量只能說，當大盤下跌時，有些權值股可能跌幅小一些，但還是會跌。如果今天有方法讓投資人「買低賣高」的成功率增加，加速邁向財務自由的速度，你不會想要嘗試看看嗎？

其實，這也是本書的核心概念：教會投資人如何「存飆股」，一舉賺進5年，甚至10年以上的存股股息。但是，投資人必須學會的是，如果「沒有賣在高點」，當股票回跌下來並且整理一段時間之後，這時再度出現買進訊號，投資人也不會有錢可以買進股票。

舉例來說，從圖表5-3-1可見，大股本的中鋼（2002）在2021年9月15日當天收盤39.25元，且中鋼開始出現「主力籌碼賣超」以及「K值打勾向下」（KD下彎）的賣出訊號，如果這時候沒有出場，再隔一天，中鋼的KD值開始空頭交叉向下，型態出現高檔轉弱的標準賣訊（綠色區域），終場下跌收在38.5元，還是可以「高賣」。

萬一投資人還是沒有賣出退場，中鋼股價出現高檔轉弱，且主力籌碼持續賣出（藍色區域）的轉弱現象，接著持續向下修正，到了10月13日一度來到32.25元波段低點，短短1個月的時間，中鋼股價將近打了8折，高低價差高達7元。

7塊錢的價差對於中鋼而言是什麼意義？答案很簡單，過去10年中鋼累積配發的現金股利也不過7.14元，7塊錢價差等於是這家公司10年的配息。如果投資人能夠在相對高檔賣掉中鋼，並且在相對低檔買回持股，這前後也不過才1個月的時間，你一樣持有中鋼的股票，但是手上多了相當於這些股票配息10年的錢。

這邊並不是說每個人都是股神，可以剛好賣在最高點，又在最低點買回持股。我要強調的是，用對方法，賣在相對高檔、買在相對低檔，的確可能讓投資人一次賺進好幾年的存股股息，加速邁向財務自由之路。

股票要做自己熟悉的股票，喜歡操作中鋼的人，中鋼在2021 年12 月1 日股價拉回底部後，主力籌碼開始一直買進，依照「存飆股」的買進SOP，大約在33 ∼ 34 元布局，漲至2022 年3 月21 日的最高40.25 元（見圖表5-3-1），也有6 ∼7 元的價差，對比中鋼前10 年配息，也是相對高的報酬。

（本文摘自郭勝、林上仁著《存飆股 1次賺進10年股息：簡單3步驟 每次都讓你買在起漲點》，金尉出版提供）

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