存飆股起手式 從買賣超統計 找出關鍵主力

一般人對於市場主力的認知，大概就是手上握有雄厚資金的投資人，其實，主力還有另外一個優勢，那就是「消息掌握度」。怎麼說呢？主力其實就是「親公司派」的大戶，或是對公司營運狀況消息靈通的人，這並不是說主力是靠著違法「內線交易」來獲利，而是主力通常熟悉產業或是掌握第一手資訊，或者根本就是業內人士，當產業準備復甦之際，「春江水暖鴨先知」，他們的市場敏銳度、獲取訊息的能力，往往比一般投資人靈通。

反過來說，在產業即將進入反轉階段時，主力也往往比較能夠提早預期，公司營運狀況可能即將到頂，這時候主力的持股就會開始鬆動。而上述這些買賣狀況就會顯示在每日盤後的「主力籌碼」動態當中。

投資人使用的券商看盤軟體當中，就可以看到每天的主力籌碼是買超或是賣超。一檔股票每日買超前15大券商的買超總張數，減掉賣超前15大券商的賣超總張數，如果數字為正就是代表當天主力籌碼買超；反之，就是主力賣超。

要特別注意的是，主力籌碼的統計是用「總買超量」的概念，但是個別券商的買賣超狀況也要特別留意。舉例來說，如果某檔股票當日買超前15大券商的買超總張數為1,600張，賣超前15大券商的賣超總張數為1,500張，那麼當日主力籌碼就是買超100張。

進一步來看，假設買超第1名券商買超800張、第2名500張，第3名剩不到100張，那麼對我而言，具有影響力的券商只有第1名與第2名，可以特別留意這兩大主力券商後續的動態。

把握2原則 當主力的好朋友、低買高賣

至於主力籌碼如何應用，秉持著投資越簡單越好用的精神，投資人只需要記住以下2種原則即可。

原則1 股價漲、籌碼鬆動 留意下跌風險

在多數時間當中，股價都是在上下區間的整理走勢，一旦出現明顯的方向（向上或向下），就代表原來的慣性已經改變。這種改變不太可能是一般資金小的投資人能夠控制，而是主力開始發動攻勢所造成的股價波動。

在多頭走勢當中，股價都是漲得多、跌得少，這時候主力籌碼通常都是持續增加，為多頭增添柴火。不過，一旦發現主力籌碼有開始鬆動的跡象，就要提防股價可能跟著拉回，甚至會持續一陣子「一去不回」。

原則2 股價跌、資金回流 抓住上漲買點

股票出現明顯的方向，也有可能是向下走，這代表原本區間整理的走勢與慣性已經改變。同樣的，這種慣性的改變不太可能是一般資金小的投資人能夠控制，而是主力開始拋售手上持股，甚至反手放空所造成的股價波動。

在空頭走勢當中，股價都是跌得多、漲得少，這時候主力籌碼（持有張數）通常都是持續下滑，空頭走勢也跟著繼續。不過，一旦發現主力籌碼有開始回流（買回）的跡象，就要留意股價可能跟著止跌回升，甚至會持續一陣子「一路向上」。

股票會漲大都是主力買上去的；股票會跌大都是主力賣下來的。投資人要當主力的好朋友，跟著主力低買、高賣，不但可以賺價差外，更重要的是能賺到波段大價差（主力籌碼一直買的過程），這樣股票永遠不會套住，這也是存飆股的投資精髓。

也因此，不論股票漲跌投資人都歡喜，因為可以跟著主力一起在高檔賣股票，開心地停利在相對高檔；股價拉回時也開心（因為有錢再低買），可以跟著主力在低檔一起買進股票，這就是漲跌都歡喜。

（本文摘自郭勝、林上仁著《存飆股 1次賺進10年股息：簡單3步驟 每次都讓你買在起漲點》，金尉出版提供）

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