工作再煩心 等明天睡醒再說

編按：高齡90歲的中村垣子醫師在《日日靜好》書中 ，將人生經歷和行醫過程提取精華，提醒大家在面對日常時，該如何調適自己，生活更加從容自在。

保持心靈平靜的祕訣之一就是：「上班以外的時間，不想工作的事。」

下班後，因為滿腦子都是工作而倍感壓力的人，比比皆是。既然下班了，就請不要再想著工作的事。

或許有人會說：「我就是做不到，才會感到困擾的呀！」（笑）。那我們就來特訓一下，如何區分「現在必須想的事」和「不必現在想的事」吧！

當你忙到焦頭爛額，一想到「這個還沒做」、「那個又不得不做」，就焦慮不已時，請先暫停一下，問問自己：「這件事必須那樣嗎？」，「這項工作真的非得現在做不可嗎？」

工作以外的事，也可以這樣自問自答。設想未來，做好必要準備雖然很重要，但是為了目前無能為力的事感到煩惱不已，也是無濟於事。

確實會發生的事，預先準備對策。不管是自己想辦法、請教他人，或是多方謀略、採取可行對策都可以。至於不確定是否會發生的事，無須多想，平常心面對就可以了。

或許，你會覺得我在隨便講講，但事情本來就應該這樣處理，不是嗎？

我覺得處理事情，基本上就應該養成這樣的習慣。我也建議各位，從下班回家到上床睡覺前這段時間，建立固定的行為模式。

以我為例，我回到家之後，通常會看看連續劇、喝點小酒，在飯後稍作休息，然後洗澡，早早上床睡覺。

小酌是為了放鬆心情，所以我大概只會喝一、兩杯紅酒，或是一瓶啤酒的量。

就算有非常令我煩心的事，我也會想「等明天睡醒再說」，設法讓自己入睡。

人的大腦運作一天，到了晚上已經疲憊不堪，此時不管再怎麼絞盡腦汁，也想不出什麼好主意的。

如果一覺好眠，當你起床之後，頭腦的疲憊俱消，整個人也會感到心曠神怡。

事實證明，人需要良好的睡眠。如果能夠神清氣爽地思考事物，就比較容易想出新的靈感，看事情的角度，或許也會有所改變。

當人處於煩惱的狀態，就算只是一點點小事，也很容易放大十倍、二十倍來看。

有很多煩惱，其實都是自己把事情想得太嚴重，以旁觀者的角度來看，或許沒什麼大不了。有時想得過多，甚至產生被害妄想。

當你發現自己遇到類似的情況，要命令自己「不要再想下去」，打開電視看看節目，讓自己放鬆一下。我會錄一大堆自己喜歡的時代劇和旅遊節目，到了晚上，就可以盡情欣賞。

飲酒過量容易傷身，如果是小酌一、兩杯的話，則有助於放鬆心情。

不斷地因為無能為力的事感到煩心，很容易把自己逼入絕境。下了班回到家之後，就請你把腦袋和心靈，都切換到居家模式。入夜了，就設法讓自己睡個好覺。



（本文摘自中村恒子、奧田弘美著《日日靜好：90歲精神科醫師教你恬淡慢活的幸福人生》，星出版提供）

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