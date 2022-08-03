到國外享受退休生活 地理套利這樣做

假如你對副業毫無興趣，又不想淪為打工族，要如何實現財富自由呢？別擔心，還有地理套利這一招，意思是先在強勢貨幣國家（ 比如美國）把錢賺夠，再移居到貨幣相對弱勢的國家（如墨西哥、越南、馬來西亞、泰國、波蘭），在當地享受退休生活。這樣一來即使收入不高，也能比國內同齡人提早實現財富自由。

想像一下整天坐在泰國海灘上曬太陽、在墨西哥的廣場上吃著墨西哥捲，又或者到波蘭的塔特拉山（Tatra Mountains）上健行，這些畫面若使你心生嚮往，說不定地理套利正是你要的，就跟我們在越南的民宿老闆夫婦—來自澳洲的史蒂夫與伊蓮一樣。我問他們為何想搬來越南，得到的回答是：「我們體認到繼續待在澳洲，就算拚得要死要活還是比不過別人；但如果搬來越南，基本上就已經領先一大步了。」

史蒂夫說，該如何選擇，答案顯而易見。他拉開上衣，露出胸口中間駭人的開心手術疤痕。本來從事 IT 業的他，在某次嚴重的心臟病發作僥倖救回來後，體悟到根本不值得為壓力這麼大的工作賠上寶貴性命，於是與伊蓮鼓起勇氣，決定帶著老本移居海外，開創人生第二春。如今他們享受著輕鬆自在的生活步調，史蒂夫的身體也比以前更強健。伊蓮在當地經營育幼院，回饋新融入的社會，至今已經收養了 22 名孩子。

在越南和泰國時，我們發現由於匯率的優勢，你每月只須花1,130 美元—相當於一年 1 萬 3,560 元—就能在當地過著奢華的生活。越南的平均月薪大約是 150 美元左右，以當地標準來看，1,130 元的生活費簡直多得嚇人。想創造一年 1 萬 3,560 元的被動收入，你的投資組合規模就必須達到 13,560 × 25 ＝ 33 萬 9,000 元。

以全國年薪中位數 6 萬 2,175 元、每年投入 1 萬 2,724 元來算，要花多久才能實現財富自由呢？

答案是 16 年半。而且你如果願意結合地理套利與增加副業收入的概念，當個數位遊牧工作者或在海外教英文，每年只要多賺 1 萬美元就能提前達標。這樣得花幾年呢？算給你看： 13,560 –10,000 ＝ 3,560（每年投資組合須負擔的生活費）× 25 ＝ 8 萬 9,000元（ 投資組合的目標規模）。

只要 6 年！所以你就知道，即使收入普通，也能透過副業收入、轉換工作型態（兼職或接案）、地理套利等方式來實現財富自由。你不必跟我們一樣選擇當電腦工程師—我們的讀者來自各行各業，有老師、護理師、郵務人員、軍人、小型企業主等，背景相當多元。我們每天收到讀者來信，拜託幫忙分析財務狀況。深入研究無數個案後，我們發現，這套理財方式之所以有效，就是它把大多數人不是很懂的東西（ 金錢），轉化成淺顯易懂的概念—時間。

舉凡「我該回去念博士嗎？」、「我該搬到阿拉斯加去教書嗎？」或「我該買房子嗎？」諸如此類的問題，只要簡化成「如果你選擇 X，就得多花 Y 年才能退休。」思考模式就簡單多了。因為你換了說法，改問他們願意花多少時間成本作為代價，這樣一來，選項就變得更加具體。這本書乍看之下從頭到尾談的都是理財；但其實不然，時間才是我想強調的重點。

別問自己「錢該怎麼花？」，而是「想如何運用時間」。具體來說，就是「我願意花多少時間替別人工作？」如果你能誠實回答，關於該怎麼理財，就應該很清楚了。

重點總結

打造自己熱愛的副業，就不用準備高額退休金。

● 即使副業年收入只有 1 萬美元，整體而言，你的投資規模目標就能減少 25 萬元。

● 將工作改成兼職，退而不休，也能產生同樣效果。

● 退休後移居到生活成本低的地方，也能大幅減少所須準備的養老金。

（本文摘自沈慧卉、梁宏峻著《改變看錢心態，最快積累千萬資產的財務自由實踐版：學會運用收益護盾＋緩衝基金＋股市投資的黃金配比，縮短辦公室社畜人生，提早過自己想要的生活》，方言文化提供）

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