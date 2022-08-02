給職業婦女：工作與生活非二選一 盡力就好

不需要在工作與生活二選一，明白它們是相互整合，相互影響的。工作不愉快，生活也不會太開心。

很多職業婦女，談到家庭和小孩一直有一種說不出的愧疚感。因為當碰到工作與家庭無法同時兼顧的時候，職業婦女就開始自動地自責沒有把家庭擺在第一位，沒有時間好好陪小孩。這種愧疚感會令她們不敢過度投入工作，當工作表現越受到重視，她們的心裡越煎熬。

這是很多職業婦女的痛，一方面想著小孩需要有人陪伴，需要更多的時間照顧，可是偏偏自己的工作忙碌，需要全神貫注，客戶的事情又急得像衝鋒槍，經常需要加班。到底要如何做才能工作與生活取得平衡？到底要如何做才能兼顧工作與家庭？這也是我在職場上遇到最多人問的問題之一。

這是一個兩難，必須先改變思維，在有限的時間裡事先規劃布署資源，讓自己不再煎熬。我從來不覺得工作和生活和家庭是二選一的問題，我很貪心，兩個都想要。所以我有策略地做三件事來達成我的貪心，這三件事分別是改變心態，邀請另一半參與，布署支援系統。

1.改變心態就是不要被傳統的觀念所束縛，不要認為女人一定要如何如何，尤其不要一邊自責一邊工作，那會讓你雙輸。女人不需要將家務事及照顧小孩的責任一股腦地攬在自己身上，其實那是夫妻兩人的共同責任。

不需要在工作與生活二選一，明白它們是相互整合，相互影響的。工作不愉快，生活也不會太開心。工作既然不可避免，又占據生活的大部分，倒不如思考如何樂在工作，將快樂帶到生活，影響生活更有活力。我們可以運用資源，改變命運。

2.伴侶的參與是重要的事。套用事業合夥人的概念，你和另一半是生活的合夥人，你們各擁有家庭五○％的股權，責任也一樣各負擔五○％，因為家庭是你和他一起建立的，小孩也是你們兩人共同擁有。所以女人不要一肩扛起家庭的責任，這只會寵壞你的男人，讓他覺得妳做家事和照顧小孩都是天經地義的事。

聰明的女人要邀請另一半一起負擔責任並教育他，讓男人一起分擔家務，而不是把所有的家務都攬在身上。把男性推到外面，這不是賢慧，而是笨蛋。當你的負擔從一○○％降到五○％、四○％的時候等於壓力減少一半，妳就比較遊刃有餘，取得一些時間上的平衡。況且兩人休戚與共的時候，可以克服難關，感情更緊密。

有人會以收入的多寡來衡量負責任的多寡，這雖是方法之一，但夫妻如此斤斤計較有點傷感情，然而當責任的承擔比例失衡的話，也是容易引起抱怨的。所以各自承擔哪些責任，哪些事務，夫妻兩人說清楚，然後具有默契支持、補位便是最好。

3.最後就是布署資源，讓身邊的支援系統緊密周全，這樣便能在你們夫妻兩人在緊急時刻或是無暇兼顧的時候，能夠啟動救援。譬如家人、兄弟姊妹、鄰居、同事、朋友等，凡是你周圍信任的人，你都得廣結善緣，納入支援系統，以備不急之需。

另外，外包給家務整理的人力公司都是可考慮的一部分。我當時創業期間，就是運用這些支援系統兼顧小孩和家庭的，才讓我的時間免於陷入捉襟見肘的窘境。

（本文摘自丁菱娟著《逆風前行：變動年代的職場新能力》，時報出版提供）

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