實在沒必要「拚命」工作！ 90歲精神科醫師教你恬淡慢活的幸福人生

編按：高齡90歲的中村垣子醫師在《日日靜好》書中 ，將人生經歷和行醫過程提取精華，提醒大家在面對日常時，該如何調適自己，生活更加從容自在。

有些門診患者非常苦惱「待在現在的公司無法進步」、「找不到工作的目標」等問題。我想，他們是不是把事情想得太多、太難了呢？

該怎麼說呢？就是太過拚命了。

工作生涯是非常漫長的，如果對工作懷抱著過大的期待或執念，就很容易感到失望、苦惱。

人啊，如果工作時，被面子、地位、名譽等束縛，過於在意他人的看法，很容易就會身心俱疲。長久勉強自己，不要說工作數十年，可能做沒多久，就會累垮了。所以說，實在沒必要「拚命」工作。

對於被交代的工作，先不要想太多，攬下來做再說。如果總是眉頭緊皺，質疑「這件工作有什麼意義？」，次數多了，別人就會對你保持距離，再也不會把工作交給你了。

這一點，不論你的資歷深淺，都是一樣的。

有些退休後二度踏入職場的人，有時也會不滿地想著「這是我該做的事嗎？」我認為，不要對工作存有太多既定想法，會比較輕鬆、自在一點。社會總是規勸我們要胸懷大志，但若是訂定過高的志向和目標，就會過於在意未來的表現和成果，無法專注做好眼前的事情，也很容易感到迷惘。

你不妨稍微放低標準。若是自負地認為「我才不是該做這種事的人」，往往會把事情搞砸。

「算了，先做做看吧！」「既然這樣，就做吧！」有時，先不要想太多，二話不說，把工作承擔下來，還比較輕鬆一點。

抱持著這樣的態度，對於別人委託的工作，就會變得樂於接受。如此一來，不但對方會感謝你，你也能夠更愉快地工作。

如果接下工作之後，發現真的不喜歡，不妨好好努力、鑽研一番，當作累積經驗。如果不先承擔，只會停滯不前。

況且，人活到了七老八十，勝負已經沒有意義。頭銜和經歷有如浮雲，也沒有所謂的身分差異，只要闔家均安，身邊有可以聊是非的朋友，其他的都不是那麼必要。

就算賺了大錢，卻因為拚命工作搞壞了身體，累垮自己，還拖累家人，這會是你樂見的嗎？只是變得不幸而已。

這個社會上，擁有金錢卻內心空虛、不安、孤獨的人，比想像中還多。有太多家財萬貫的人，卻仍找我看診。

日本在二戰後飛躍發展，人們對生活普遍存在著各種「理應如此」的觀念，但是現在的情況已經大不相同。

六十歲不是人生開始走向終結，許多人走過了一甲子，仍有好長的人生要過。

不要給自己太大的壓力，以「只要能夠幫助眼前的人就好」的心態面對工作。

能夠餬口、生活過得去，就已經很了不起了。如果自己的工作，還能夠令對方感到愉快，就是更多的收穫。

要度過漫長的人生，這樣的心態是很重要的。

（本文摘自中村恒子、奧田弘美著《日日靜好：90歲精神科醫師教你恬淡慢活的幸福人生》，星出版提供）

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