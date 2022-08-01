讓天賦自由！從企業或個人角色 你能做些什麼？

許多從事其他職業的人也能與老師配合，把他們的精力、熱忱和專長帶進教育界。把真實的世界帶進教室，可以大大幫助學生找到他們原本可能不知道的新路徑和新選項。即使你不是直接從事教育工作，你的聲音依然是改革的關鍵要素。那麼，從企業的角色或個人的身分，你能做些什麼？

企業

在現今的競爭環境中，因應變化而創新和調適的能力，是組織保持領先的必要條件。組織若落入窠臼，就可能錯失改變的浪潮，而這股浪潮會帶著更有創新能力的企業前進。沒有一個組織能保證自己永遠屹立不搖—組織是人創造的，若要存活下去，就需要不斷重新得到活力。

為了要有彈性和調適力，企業必須創造條件，讓每位員工與自己的創造能力連結。認為某些角色需要發揮創造力，其他的角色則不需要，是個很大的錯誤。要成為一個有創造力的領導者，需要在三個領域扮演策略性角色：協助組織的所有成員發揮他們的創造能力；鞏固和促成靈活的創意團隊；全面推廣創新文化。假如你不是從零開始，假如你未來的員工在受教育的過程中，有機會全面的了解自己，這個任務會比較容易辦到。

除了在公司裡創造文化，與學校和其他組織形成緊密的連結，也是生態系統中很重要的一環。企業可以提供有薪實習的機會，讓年輕人能夠在真實世界中學習。

在過去，許多企業會利用實習生，來免費完成枯燥乏味或沒有人想做的工作。

但實習的真正目的，是讓年輕人有機會探索不同的職業路徑，體驗職場裡的真實情況。對你的公司而言，提供實習機會不僅能找到新的人才，為公司注入年輕人的活力，藉此獲益，同時讓你盡一己之力，培養未來的員工，他們將來也會成為你的公司成功的關鍵。

實習機會不只是為了年輕人而設立。一輩子只做一份工作的時代已經過去，因此，為所有年齡層的人創造實習機會，讓他們有機會了解你的公司與文化，才是明智之舉。實習計畫最重要的一點，是提供薪資—能夠把時間和精力投入無薪工作的人並不多。如果企業只提供無薪實習機會，能網羅的人才就會受到限制。讓更多人有機會參與，實習的效果就愈好。

個人

假如上述類別都不適用於你的情況，你還是有許多機會可以加入改革的行列。

一個方法是透過分享資源和散播訊息，來發出你的聲音。很多人告訴我們，當他們發現問題不是出在他們或孩子的身上，而是體制，他們有一種如釋重負的感覺。如果你能分享本書的主要訊息，就是在為別人提供一線生機。另一個方法是，假如你還不知道自己的天賦是什麼，那麼就要投入必要的時間和精力，去發現你的天賦。

我們談到了好幾個重要的觀念：對於人類智力有更寬廣的認定；肯定天賦的多元性，這是人類如此獨特的原因；每個人（包括你在內）找到自己真心熱愛的事。當你發現了自己的天賦所在，或是你已經知道自己的天賦是什麼，那麼你就可以成為一位導師。

導師扮演了一個重要的角色，那就是幫助人們找到自己的熱情所在，鼓勵他們發展興趣，敦促他們把自己的能力發揮得淋漓盡致。沒有導師的人，這條路會走得比較辛苦。人生最有價值的事，就是竭盡全力按著熱情和使命來活這一生，同時鼓勵別人也這麼做。

你能給孩子最大的幫助是，協助孩子用自己獨一無二的方式發展，同時為他們創造機會，找到自己的天賦和最熱中的興趣。

家長是孩子最重要的擁護者：你對教育體系的信任，不可高過你對孩子的信任，也不可高過你對家長本能的信任。



（本文摘自肯．羅賓森與凱特．羅賓森著《重新想像教育的未來：世界教育部長肯．羅賓森最後演講，對教育、環保、文化的深刻洞見》，天下文化提供）

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