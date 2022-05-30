演算法比你更懂自己的頭髮 小公司也能精準掌握市場

有一位四十多歲的中年女性顧客，在第一次登入eSalon.com，訂購客製化染髮劑時，就很清楚知道自己想找的顏色：用eSalon 販售的極淺金色染髮劑，搭配她的一頭天生金髮，並遮蓋白髮。當她點擊完一系列，大約數十個相關的問卷問題後，eSalon 電腦裡的演算法開始運算。此時，雖然公司無人見過這位顧客，甚至在不曾和她交談的情況下，演算法會比她更了解自己的髮色。

問卷的問題如下：妳的頭髮多長？妳有多少白髮？妳是直髮或捲髮？妳的頭髮有多濃密？妳是哪一個種族？妳的眼睛是什麼顏色？妳天生的髮色為何？哪種色調與妳天生的髮色最接近？

妳想維持目前的髮色嗎？

為了協助她選擇最合適的染髮劑，該份問卷提供三十一張不同色調的金髮照片，顏色從淺至深，而且每一張到下一張的顏色變化幅度非常微小。最後，如同她一開始想要的，選擇eSalon提供的極淺金色，但這不會是她將收到的商品。

eSalon 已經蒐集五百多萬人的數據，只要根據她們的回答，演算法即可知道最佳染髮劑顏色配方，所以無論她們的內心怎麼想，最後都能符合想要的金髮顏色。eSalon 的電腦透過分析數據得知，許多和她一樣首次訂購極淺金色染髮劑的顧客，收到商品時都會感到失望，因為使用後都覺得髮色太過金黃，以美髮的專業術語來說就是太「性感」了。同時數據也顯示，大部分的顧客會在下一次訂購時，選擇稍深的色調，讓髮色看起來不會過淺。

因為有了這些資訊，eSalon 在沒有通知顧客的情況下，寄送另一個配方的染髮劑，而非直接給顧客百分之百極淺金色染髮劑，該染髮劑的成分為九八％的極淺金色，加入二％的藍色，軟化整體色調，或是讓它看起來冷酷一些。eSalon 技術長托馬斯．麥克尼爾（Thomas MacNeil）解釋道：「看到數據分析後，我們調整演算法，讓原本髮色是金色，又想保留原先色調的新顧客，自動在染髮劑裡添加一點藍色。雖然顧客一開始要求提供最淺色調的金色，但是最後都較滿意改良後的染髮劑顏色。」

對eSalon 和其他DTC品牌而言，數據就像金幣一樣有價值，因為直接蒐集每個顧客的數據，與其他更大或歷史更悠久的品牌相比，更具有顯著優勢。例如，可麗柔（Clairol）的顧客是零售商，無法蒐集真實的顧客數據，所以對可麗柔和其他大多數的大公司來說，基本上無法追蹤使用產品的人，當顧客走進一家藥妝店，從貨架上挑選一盒染髮劑，結帳後就離開了，不會留下任何資訊與紀錄。

eSalon 的貨架就是公司網站，會蒐集每個造訪網站並回答問卷問題的顧客資訊，當一位女性成為顧客的時間越長，eSalon 對她的了解就越多，而且這些數據不只是用來了解一位消費者，eSalon 還彙整所有顧客的個人行為數據，並透過機器學習演算法，加上數據預測分析，採取各種改變：從調整配方到引進新產品（如挑染的顏色），甚至是測試更動網站上那些看似無關緊要的詞彙。eSalon 共同創辦人之一的塔米姆．穆拉德（Tamim Mourad）表示：「說到底，我們就是一家販售美容產品的科技公司。」

資料探勘對消費者行為的預測分析

對品牌來說，資料探勘是面臨的最重要挑戰：降低吸引新顧客的成本，並在購買一、兩次後留住顧客。eSalon 使用蒐集的數據，將顧客最一開始低於五○％的回購率提高到七○％左右。

特別是對eSalon、一元刮鬍刀俱樂部及Hubble 等訂閱制公司而言，關鍵指標是顧客終身價值，或是他在一段時間內總共消費多少金額。只有當許多顧客成為月復一月，甚至年復一年的忠誠顧客時，才能降低獲取新顧客的成本。另一位共同創辦人弗朗西斯科．吉梅內斯（FranciscoGimenez）解釋：「這一切都和顧客留存有關，因為沒有人能在第一筆訂單中賺錢。」

過去數十年內，企業一直在使用預測分析，但是電腦的計算功能日益漸大，同時品牌對客戶和潛在顧客已經擁有蒐集大量數據的能力，讓機器學習成為品牌成功的核心。經營預測分析公司的艾瑞克．西格爾（Eric Siegel）說道：「這些公司主要的銷售都來自數位世界這件事，本身就是一件大事，而它們持續追蹤所有顧客的數位足跡，也因為累積這些資源，為公司帶來一筆龐大的意外之財。」

西格爾指出，在使用資料分析鎖定目標顧客上，直接郵件公司是領頭羊：「如果你已經有五十萬筆顧客資料，而且準備要在每位顧客身上花幾美元，寄給他們實體信件，然後剛好有極少數的關鍵顧客還真的回覆了，這個活動的重點就是可以分辨或定義哪些顧客會真正回覆。如果我可以找到比平均值高好幾倍，或是容易購買廣告信件商品中二○％的人，然後只寄信給這個圈子裡的人，就算放棄完整名單裡另外八○％的人，這個行銷活動的利潤也會以驚人倍數成長。」

近年來，消費者行為的預測分析已經越來越成熟。隨著越來越多的商業活動都轉移到網路進行，公司也從顧客端蒐集更多的資料，同時電腦運算和建立關聯的演算法能力也呈現指數型成長。無論規模大小，幾乎所有公司都會使用預測分析，從銀行決定誰有資格辦信用卡，到線上交友服務預測兩個陌生人的速配程度。

二○○六年，Netflix 舉辦一場獎金高達一百萬美元的比賽，主要是為了創造改善對內部用戶推薦電影的最佳演算法，從而讓預測分析成為眾人關注的焦點。三年後，一個參賽團隊撰寫的演算法贏得勝利，讓預測Netflix 用戶會喜歡哪方面相關電影的準確度提高一○％，並獲得更高的顧客留存率。

在電子商務平台新創企業裡，Stitch Fix 是資料分析早期的有力用戶之一，在網路提供客製化服裝造型搭配的購物方式，可以幫助顧客選擇符合時尚感和預算的服飾。該公司成立於二○一一年，鎖定那些沒有時間購物，或是需要幫忙挑選衣服的女性提供服務（後來也擴大到男性和兒童）。顧客會收到五件郵寄的商品，從中留下想要的，也可以免費退回不想要的商品，只需支付二十美元的造型設計費用，這個金額還可以折抵購買商品的費用。Stitch Fix 的成功取決

於顧客保留什麼商品，可以讓公司在不和顧客見面的情況下，精準預測對方最有可能留下哪些商品。

( 本文摘自勞倫斯．英格拉西亞著《十億美元品牌的祕密：引爆電商、新創、零售的DTC模式，從產業巨頭手中搶走市場！》，商周出版提供)

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