爸爸的家書 改變林志玲的一生！10字家訓Leadership

林志玲在首本全文字新書中分享成長過程中面臨的考驗與改變的勇氣。圖／志玲姊姊慈善基金會提供，中時報系資料照
林志玲在首本全文字新書中分享成長過程中面臨的考驗與改變的勇氣。圖／志玲姊姊慈善基金會提供，中時報系資料照

編按：第一名模林志玲推出首本全文字新書《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》，凝視內心的真摯書寫與大眾分享，也是她送給寶貝兒子的禮物。

培養屬於自己的思考力與創造力，做自己人生的主人。

在我的記憶裡，小時候印象最深刻的就是清晨的墨香，也就是爸爸早上放在我枕頭旁邊的家書。
許多女孩小時候，打開衣櫃可能是滿滿的美麗衣裳，還有香噴噴的香水氣味，而我的衣櫃卻是貼滿了爸爸用毛筆寫下的家書，當我每一次打開衣櫃要換制服的時候，就會充滿了書卷氣。
我的父親用家書的形式，教會了我「自律、自重、自愛」。而父親所寫的家書其中一篇，更是成為我的人生座右銘，那就是「Leadership」。

在字面上的意思，大家都知道就是「領袖能力」，但其實呢～
「Leadership」的每一個英文字母，也都代表一個意義，伴隨著我長大。隨著年齡的增長，在每一個階段都會有不同的理解與體會。
也同時會在每一個階段提醒自己，
要培養屬於自己的思維能力與創造能力，才能做自己人生的主人。
要怎麼樣才能做自己人生的主人呢？
讓我們一起來看看「Leadership」是由哪些英文字母所組成的！

L＝Love愛

「愛」是一切事物的根源，從愛自己開始、愛家人、愛朋友、愛團體、愛社會，延伸到愛整個環境還有世界。以愛為核心，畫一個小小的圈再往外畫成一個大大的圈圈，愛就是一切的基礎。 

E＝Education 學習

「學習與教育」非常重要。我們都要永不停止的努力吸收知識，累積生活的體驗與生命的智慧，總有一天，你的知識圖書館一定可以為你的人生加分！

A＝Action 行動力

一旦有想法與夢想，那就要「付諸行動」去實踐，千萬不要因為害怕失敗而遲遲不敢行動。不要錯失任何可能實踐目標、改變人生的機會。

D＝Determination 決心

做事情一定要有「決心」，當然我覺得Dedication、Devotion也會是很好的註解，也就是忠誠，包括做事有堅持，也要懂得貢獻、付出還有忠誠度。這代表著做事一定要有「決心」，不論遇到多麼困難的挑戰，只要有決心與恆心才有可能迎刃而解，堅持到最後，你就是勝利的那個人，千萬不要半途而廢喔！

E＝Enthusiasm 熱情

記得要對這個世界充滿好奇心，不要當一個漠視的人，看待人事物都要保有高度「熱情」，有好奇心、有熱情才會有感受度，就能隨時保持能量去迎接所有的挑戰。

R＝Relationship 人際關係

好好珍惜自己身邊的親情、友情與愛情等等「人際關係」，這些都是維持人生和諧、有幸福感的來源喔！

S＝Sincerity 真誠

我們要做一個「真誠」的人，從內心出發，真誠的對待身邊的人，讓別人也能感受到。不要害怕去相信他人，只有先付出你的信任，真誠對待才能得到相同的回報。 

H＝Humility 謙虛

Be humble～希望我們不論什麼時候都可以保有「謙虛」的特質。不論你的成就有多大，我們一起學習把話說小，把事做好，並永遠懷抱著感恩的心。

I＝International 國際觀

隨時關注世界正在發生什麼事，好好吸收不同國家的優秀歷史文化，培養「國際觀」，並多元化的拓展自己的視野。 

P＝Preparation 準備

我們都知道機會是留給「準備好」的人。累積自己的能力與實力，當機會來臨時，你就是那個準備好抓住機會的人。

最好的Leadership不是在一群人面前做給人看的，而是當你自己一個人為了生命而努力的姿態和行動。

我們無法改變生命的長度，但是我們卻可以掌握生命的寬度，只要豐富我們的生命、堅持自己的信念，一步步去實踐，就能幫助我們在人生旅途中找到一個正確的方向。你，就是掌握自己人生的主人。

【ChiLing優雅小提醒】
．最好的leadership不是做給人看的，而是為了自己生命而努力的姿態和行動。
． 在每一個階段提醒自己，要培養屬於自己的思維能力與創造能力，才能做自己人生的主人。

剛剛好的優雅：志玲姊姊修養之道

( 本文摘自林志玲著《剛剛好的優雅：志玲姊姊修養之道》，遠流出版提供)

延伸閱讀

郭婞淳一句「家裡換我扛」 母親郭燕瓏驕傲又不捨

薇薇夫人：接受老的事實後 我放棄兩項「武功」

碰上槍擊案怎麼辦？美國特勤局專家教你打造防彈心態

主題閱讀》美元霸權 牽動全球書房陪你一起學英文
歡迎訂閱追蹤 Instagram 樂讀電子報 回工商書房首頁
工商時報 書房編輯