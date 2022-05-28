爸爸的家書 改變林志玲的一生！10字家訓Leadership

編按：第一名模林志玲推出首本全文字新書《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》，凝視內心的真摯書寫與大眾分享，也是她送給寶貝兒子的禮物。

培養屬於自己的思考力與創造力，做自己人生的主人。

在我的記憶裡，小時候印象最深刻的就是清晨的墨香，也就是爸爸早上放在我枕頭旁邊的家書。

許多女孩小時候，打開衣櫃可能是滿滿的美麗衣裳，還有香噴噴的香水氣味，而我的衣櫃卻是貼滿了爸爸用毛筆寫下的家書，當我每一次打開衣櫃要換制服的時候，就會充滿了書卷氣。

我的父親用家書的形式，教會了我「自律、自重、自愛」。而父親所寫的家書其中一篇，更是成為我的人生座右銘，那就是「Leadership」。

在字面上的意思，大家都知道就是「領袖能力」，但其實呢～

「Leadership」的每一個英文字母，也都代表一個意義，伴隨著我長大。隨著年齡的增長，在每一個階段都會有不同的理解與體會。

也同時會在每一個階段提醒自己，

要培養屬於自己的思維能力與創造能力，才能做自己人生的主人。

要怎麼樣才能做自己人生的主人呢？

讓我們一起來看看「Leadership」是由哪些英文字母所組成的！

L＝Love愛

「愛」是一切事物的根源，從愛自己開始、愛家人、愛朋友、愛團體、愛社會，延伸到愛整個環境還有世界。以愛為核心，畫一個小小的圈再往外畫成一個大大的圈圈，愛就是一切的基礎。

E＝Education 學習

「學習與教育」非常重要。我們都要永不停止的努力吸收知識，累積生活的體驗與生命的智慧，總有一天，你的知識圖書館一定可以為你的人生加分！

A＝Action 行動力

一旦有想法與夢想，那就要「付諸行動」去實踐，千萬不要因為害怕失敗而遲遲不敢行動。不要錯失任何可能實踐目標、改變人生的機會。

D＝Determination 決心

做事情一定要有「決心」，當然我覺得Dedication、Devotion也會是很好的註解，也就是忠誠，包括做事有堅持，也要懂得貢獻、付出還有忠誠度。這代表著做事一定要有「決心」，不論遇到多麼困難的挑戰，只要有決心與恆心才有可能迎刃而解，堅持到最後，你就是勝利的那個人，千萬不要半途而廢喔！

E＝Enthusiasm 熱情

記得要對這個世界充滿好奇心，不要當一個漠視的人，看待人事物都要保有高度「熱情」，有好奇心、有熱情才會有感受度，就能隨時保持能量去迎接所有的挑戰。

R＝Relationship 人際關係

好好珍惜自己身邊的親情、友情與愛情等等「人際關係」，這些都是維持人生和諧、有幸福感的來源喔！

S＝Sincerity 真誠

我們要做一個「真誠」的人，從內心出發，真誠的對待身邊的人，讓別人也能感受到。不要害怕去相信他人，只有先付出你的信任，真誠對待才能得到相同的回報。

H＝Humility 謙虛

Be humble～希望我們不論什麼時候都可以保有「謙虛」的特質。不論你的成就有多大，我們一起學習把話說小，把事做好，並永遠懷抱著感恩的心。

I＝International 國際觀

隨時關注世界正在發生什麼事，好好吸收不同國家的優秀歷史文化，培養「國際觀」，並多元化的拓展自己的視野。

P＝Preparation 準備

我們都知道機會是留給「準備好」的人。累積自己的能力與實力，當機會來臨時，你就是那個準備好抓住機會的人。

最好的Leadership不是在一群人面前做給人看的，而是當你自己一個人為了生命而努力的姿態和行動。

我們無法改變生命的長度，但是我們卻可以掌握生命的寬度，只要豐富我們的生命、堅持自己的信念，一步步去實踐，就能幫助我們在人生旅途中找到一個正確的方向。你，就是掌握自己人生的主人。

【ChiLing優雅小提醒】

．最好的leadership不是做給人看的，而是為了自己生命而努力的姿態和行動。

． 在每一個階段提醒自己，要培養屬於自己的思維能力與創造能力，才能做自己人生的主人。

( 本文摘自林志玲著《剛剛好的優雅：志玲姊姊修養之道》，遠流出版提供)

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