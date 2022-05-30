職場比贏比輸都不開心 怎麼辦？

公司的同輩之間，彼此作為對手切磋琢磨，互有輸贏也互相幫助，不管結果如何，良性競爭的關係最理想。不過，如果同輩拋下自己，先晉升上位，或只有自己出人頭地，總覺得內心五味雜陳，高興不起來。

但另一方面，同學或同年級的學生，由於大家的行業各不相同，彼此間比較不會產生自卑感或焦慮感。因為彼此工作領域不同，可以釋懷。就好比柔道選手與書法老師，兩者無法相提並論。

因此，問題出在「身處同一個領域」。

同年齡的人，就會比較收入多少、有沒有成家、有沒有照顧父母等，什麼都可以拿來比較。這些事情一比就高下立判，如果很愛比較，不是沉浸在優越感裡，就是陷入自卑和畏縮。

公司同輩之間，由於範圍很小，升職與否很常被拿來比較。我身為僧侶，幾乎與出人頭地沾不上邊。不過，我也知道出人頭地需要具備某些條件。比方說，工作能力很好、很受歡迎，要不然就是很會討好主管，或是靠關係升遷等，這些原因我都想像得到。

如果接受不了同輩領先自己晉升上位，很可能陷入自我厭惡，或是嫉妒對方。不過，就算再怎麼無法接受，公司的人事調整都由專門人員做判斷，他們比運動場上的裁判員更有權力，你也只能接受。這時，你能做的只有調整心態，想一想同輩之誼、理想的良性競爭，並為升職後責任加重的同輩加油。如果感覺自己無法真誠祝福，就應該檢討自己的器量太狹小，這樣才能讓自己變得更好。

相反的，如果只有自己晉升上位，也要保持夥伴意識，當同輩遇到問題時，別忘了給他們好建議。成員之間相互依賴，才能成就一個組織。

( 本文摘自名取芳彥著《斷念の練習： 斷念，不是單純放棄，而是願你盡力。勉強不來的事學會不在意，生活才得以繼續積極。》，大是文化提供)

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