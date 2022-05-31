每天做同樣的事很無趣？有實力的人從不害怕重複

有些人覺得，每天都做同樣的事很無趣。工匠學藝和公司研習，或許都是重複做同樣的事，但為了將來能夠獨當一面，所以可以忍耐。

「人生毫無目標，每天都是起床、吃飯、上廁所、洗澡和睡覺。」如果只著眼在自己不喜歡的部分，當然會覺得興味索然。到頭來，簡直跟抱怨「每天只是活著，有時候也想死看看」沒兩樣。

落語中有一段小故事，講述一位輕率浮躁的老公公，覺得與老妻一起生活很厭煩，於是他說：「我聽說，死了老公的寡婦會變得很有魅力。我也想讓我老婆當寡婦看看。」

換個角度看，如果每天都變化不斷，人也會覺得疲於應付。參加三天兩夜景點走透透的套裝行程，回到家應該會覺得鬆了口氣吧！而媽媽的料理，也是因為吃得很習慣，所以才有安心的感覺。

每天持續一樣的日子，就想求改變；但要是每天變化不斷，就祈求安穩的日子。這就是人性吧。既然如此，那就從中找到平衡，讓日子過得張弛有度。

即使每天都重複同樣的事，但其實周圍時時刻刻都在變化。今天與昨天、明天與今天，都不可能一樣。我每天都照樣寫原稿，但是寫的內容都不一樣。

天氣也好，社會情勢也好，就連自己的心境，都隨時在變化。即使非常享受變化，要是每天上班和散步都走不同路線，就會覺得累。但就算路線相同，發現開了新商店、路邊的花開了，還是可以察覺到很多變化的事。

你看點心店的甜點櫃，除了固定販售的甜點之外，還會擺出一些季節性點心。花店也是一樣。只要買一些季節性的花卉裝點家裡，就可以感受到季節的變化。

渴望變化的人，感受性比較遲鈍，以至於無法察覺周圍的變化。許多有實力的人，其實都一直重複做著同樣的事，只是從中找到微小改變。明白生活處處有變化，在平凡的生活中，發現一些細微的不凡吧。

( 本文摘自名取芳彥著《斷念の練習： 斷念，不是單純放棄，而是願你盡力。勉強不來的事學會不在意，生活才得以繼續積極。》，大是文化提供)

延伸閱讀

不想被AI精準預測 離線反抗這樣做

離線練習 放下手機改變人生

命運很難脫稿演出 幸福內心戲卻可掌握