摒棄舊路 績效評估這樣做才有效

我在一九九六年進入電資系統法國分公司時，多數員工不曾獲得任何正式的定期意見回饋，他們從來沒有機會討論如何能改進工作績效，更別提有人對他們指導。於是，為了將「人員→業務→財務」付諸行動，我決定讓每個人都接受年度績效評估，並且以團隊成員的自我評估結果來評估經理績效。

這些年來，我深刻體會到，領導者必須避開傳統由上而下的績效評估方式，才能讓績效討論更有效果。理由如下。

首先，讓評估對象自我評估，要比主管評估更有用。我在二○○八年上任卡爾森集團執行長時，已經做過無數次傳統的三百六十度評估、評分和排名，非常清楚這些做法是多麼沒意義。主管們每年一次和下屬面談，努力在腦海重現員工這一整年的表現（而且通常不太奏效），依照既定的標準項目，逐項檢視哪些項目做得好、哪些做得不好。然後討論同事的意見和績效報告上的評分。最後，加薪與否通常取決於這類年度績效面談，並以財務結果論成敗。

我還記得，曾經為一份績效報告上的評分而陷入漫長的爭論：當時有位主管覺得他應該得到滿分五分，但我覺得三分比較適當。我們就這樣為了一個數字僵持不下，現在回想起來實在可笑。根據蓋洛普公司的調查，只有一四％的員工認為績效評估能鼓勵他們進步。事實上，傳統的績效評估往往適得其反，根據調查，約有三分之一的績效評估反而讓員工的表現更糟糕。採用這種績效評估的企業根本不可能釋放「人性魔法」。

當我來到百思買以後，就不再親自對下屬進行評估和評分。誰有權說你應該得到三分或五分？誰說你的上司就一定能夠準確的評估你的表現？相反的，我鼓勵我帶領的主管團隊根據同事提出的意見進行自我評估，然後利用評估結果自行發展出成長計畫並與我分享。結果發現，他們往往很擅於評估自己的表現，也知道如何才能讓自己變得更好。所以我的工作很簡單，只要負責確保大家對優先事項的看法一致，並詢問我該如何協助他們達成目標。這麼做不僅簡單有效，而且遠比傳統的評估方式更具激勵力量。

其次，績效管理應該著重發展，而非排名。奇異公司採行聞名業界的活力曲線，每年進行員工排名，並解雇績效墊底的一○％員工。然而，排名往往是依據過高的標準和主管的主觀判斷，這勢必造成一個大問題：讓員工互相敵視與競爭，而不是相互協助與合作。而且無論員工工作得多麼努力、表現得多麼優異，最終一定會有一○％的人吊車尾，公司往往會因而流失珍貴人才。

指揮家班哲明．山德爾（Benjamin Zander）和治療師羅莎姆．史東．山德爾（Rosamund Stone Zander）則採取和奇異公司完全相反的做法，他們選擇「全部給A」。班哲明．山德爾在新英格蘭音樂學院（New England Conservatory）教書時，親眼見到成績對許多學生的影響，他們害怕不及格而不願意冒險，阻礙他們邁向專精的境界。於是山德爾決定，每年九月在他教授的音樂表演第一堂課上，向全班宣布這門課所有人都會得到「A」。不過有一個條件：兩週內，每位學生都得寫一封信，日期註明為隔年五月學年結束時，信中必須詳細說明這一整年會發生哪些事情，讓他們得到這樣優異的成績。

換句話說，學生們必須先穿越到未來，回頭檢視自己的成就和學習，並具體描述自己這一年的改變。「全部給A」的做法，讓每位學生對於學習充滿活力和動機。他們先想像自己突破阻礙，然後真的見證自己能做到。「全部給A」並不代表無視標準、能力和成就，而是讓學生和老師（或主管和員工）擁有一致的目標：精益求精。

「你無法真正管理人們的行為，也無法真正管理他們的表現。」百思買人力資源部總監史嘉蕾說。因此，她認為領導者該做的不是管理，而是支持員工發揮潛力。二○一九年十月，百思買宣布取消每年上司對下屬打考績和敬業度問卷調查，改成每季進行員工主導的對話，談論他們的目標、進步和發展。

第三，績效發展並非改善弱點，而是琢磨獨特優勢組合。在進行傳統績效評估時，主管通常是根據既定的職務屬性表單，選出三項進行順利的事與三項發展機會。然而隨著時間的推移，我已經接受一種新的觀點：所謂「幫助個人發展」，應該是要培養每個人獨特的才能，讓他有機會成為更好的自己，也就是馬克斯．巴金漢（Marcus Buckingham）和艾希利．古德（Ashley Goodall）所說的「犀利人才」（“spiky”people）。

身為領導者的我們，並不需要成為無所不知、無所不能的超級英雄，這種期待不僅不切實際，還會鈍化我們的才能與內在動力。唯有當我們全心專注於發揮獨特才能、從事自己所真心熱愛的事情時，才能創造出最佳的績效表現。「專精」並非來自於改善與修正弱點，而是努力琢磨並發揮個人獨特優勢組合。因此，我們必須在改善弱點與發揮優勢之間有所取捨，唯有專注於發揮優勢，才可能創造出更強大的效果。

( 本文摘自修伯特．喬利、卡蘿蘭．藍柏特著《企業初心：未來企業的新領導準則》，天下文化提供)

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