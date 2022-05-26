從高成效頂峰墜落 往往是你「沒做」什麼

「如果你發現事情進展不順，而你想採取行動修正情勢，首先你應該仔細檢視你提供的服務，特別是你用什麼樣的精神提供這些服務。」

──羅傑・巴布森（Roger Babson），美國企業家、經濟學家

就像高傲和不滿，疏忽也是你可能在不知不覺間墜入的陷阱。你當然不會對自己說：「嗯，我要拋開我的健康、我的家庭、我的團隊、我的責任、我真正的熱情與夢想」，主要的問題是你的熱情或公務蒙蔽了你，讓你看不清真正重要的事，終於導致挫敗。

因此，讓你從高成效頂峰墜落的原因，往往不是你做了什麼，而是你「沒做」什麼。你一心一意追逐某個人生領域的成就與精進，結果疏忽了其他領域。沒隔多久，這些其他領域反撲，爭取你的注意。許多高成效人士全力投入職涯，始終將另一半的需求拋在腦後，就是這一類的故事。很快，他們的婚姻出了問題，搞得他們情緒不佳，成效也不斷下挫。再將這個例子的主題，轉換成疏忽健康、孩子、友情、精神信仰或財務，結局也是一樣：對某個人生領域的過度迷戀，造成排山倒海而來的負面效應，最後使得高成效人士隕落。

當然，沒有人會故意長期疏忽人生的重要部分，至少接受我訪談的那些曾經遭逢重挫的高成效人士不是這樣。事實上，他們大多數對事情竟會變得如此一發不可收拾而驚異不已，通常會說：「我知道，我一時投入的工作太多了一點，但我沒想到事情會糟到如此地步，直到⋯⋯」，他們強調的是最後那兩個字：「直到⋯⋯。」他們悔恨交加地強調「直到⋯⋯」，這樣的話我不知道聽過多少遍。

我要你避免這個命運。好消息是，就戰術來說，想要避免疏忽不難。壞消息是，那需要有難度、而且往往大幅度的心理轉變。在與你分享如何避免這樣的命運以前，我先與你分享兩個事實，幫助你了解高成效人士為什麼會疏忽對他們這麼重要的事。

我在訪談的過程中，發現一個很有趣的現象：高成效人士在談到何以疏忽時，歸咎的理由與低成效人士不一樣。低成效人士往往將他們的疏忽，歸咎於別人或沒有時間。他們會說：「我沒有足夠支援，我不可能一切包辦，有些事情只能放棄」，或說：「一天就只有二十四個小時，時間不夠用。」毫無疑問，我們都能用這些藉口說明自己的疏忽。

但是，高成效人士很少運用這些藉口，在談到因疏忽而傷害成效時，他們大多歸咎於自己。他們認為是自己造成的，疏忽是自己犯下的錯。我發現，他們為疏忽所做的解釋，可以分成兩類：失察與過度擴張。

失察

在這兩個理由中，失察出現的頻率少一點，但毀滅性毫不遜色。所謂「失察」的意思是，你由於過於專心投入一個領域，對於出現在另一領域的問題全然無知。高成效人士在做這類解釋時會這樣說：「我太沉迷於工作中，真的不知道自己已經胖成這樣了。」或說：「她有天就突然起身走人，我對自己竟然沒有察覺，悔恨不已。」或說：「我那時才發現，我的團隊幾個月來一直都在告訴我同樣的事，但是我太忙了，沒有注意到。」

聽到高成效人士描述他們如何因失察而導致疏忽的故事，令人痛心。他們的口吻十分明確、一致：對於自己竟然沒注意到其他那些重要的事非常惱恨，特別是對因為疏忽而遭到挫敗的高成效人士而言，回顧往事總是令人痛苦非常。

他們所以這麼痛苦，部分原因在於他們深信幫助他們成功的那些因素──努力、專心、堅持下去，正是造成他們失敗的原因。研究人員已經發現，有時堅持不懈過久，實際上能夠損傷到身心福祉和健康，讓我們錯失達標的其他途徑，甚至疏忽了與人合作的機會。過度敬業會變成工作狂，造成工作與家庭衝突，傷害到工作狂本人與家人的身心福祉。

我所以這麼苦口婆心勸你，要你不要墜入失察的陷阱，原因就在這裡。不要當那個問題明明擺在那裡、卻視而不見的人。災難到來必有警兆，只須小心謹慎即可趨吉避凶。本書前文有關清晰與影響力的兩章，能夠幫助你避開失察。此外，你還可以翻閱習慣4生產力那一章，固定做人生競技場的自我評估。

觀察十個重大人生競技場的品質或進度，保持你對人生的省思。只須每週對這些重大人生競技場的活動進行一次檢視，就能夠幫助我們重新平衡，或者至少幫助我們尋求更多平衡。

我發現，將生活組織成十個類別很有幫助：健康、家人／家庭、朋友、親密關係（另一半或婚姻）、使命／工作、財務、冒險、嗜好、靈性、情緒。我在與客戶共事時，經常要他們從1到10分為他們的快樂評分，還要他們每逢週日夜晚一一寫下他們在這十類競技場的目標。

你或許有其他想要自我監控的領域，或者有其他志在完成的目標，我鼓勵你創造屬於自己的類別，為自己評分，為自己設定提示。這樣做的目標是：讓你可以持續檢討，至少每週一次。我們的客戶發現這種做法非常有幫助，不僅能夠避免在一個領域的疏忽，還有助於達到更佳的人生整體平衡。

過度擴張

現在你有了一種新工具，能讓你在不斷崛起的過程中避免失察。下一個你得面對的問題是「過度擴張」，這個問題比較難纏。

高成效人士所以有效，原因之一是他們比較自律，能為必須專心投入的工作設定優先順序。在讀完習慣4生產力那一章後，你已經了解到，他們能夠找出他們的主要興趣領域，然後全力投入高品質輸出，因此可以更上一層樓，不斷成長、增加價值。不過，一旦他們的專注因為過度擴張而削弱時，表現也變差了。

根據從成功巔峰衰落的高成效人士，「過度擴張」是因為貪得無厭，再加上不切實際，認為自己可以在短時間成就大事造成的問題。也就是說，這是一個以太快速度在太多領域追逐太多東西的問題。

他們學到的教訓很明確：當你好的時候，你會想要做得更多。但是，你得留神你的欲望和衝動。高成效的重點，不在於只因為你能，就為了多而多。高成效的重點往往在於「少」，講究專注於少數幾件最關鍵、最能保護你的時間與身心福祉的事物，讓你可以真正與身邊的人往來，享受你的生活，充滿信心地處理你的責任。一旦能夠專心投入少數幾件事與你最關心的人，你不會落入過度擴張的陷阱。你的抱負如果太廣，你的胃口很快就會超越你的能力。也因此，你必須不斷提醒自己，最主要的事就是將最主要的事放在最主要的地位。

我通常只須問一個簡單的問題，就能知道一個人是否即將跌跤：「此時此刻的你，覺得自己投入得太超過嗎？」我發現，剛取得成功的人在面對這個問題時，幾乎都會說：「是的。」他們所以能夠取得初步成功，是因為他們還在測試自己的能力、了解自己的強項、探索正確的事，他們要打鐵趁熱，所以願意投入幾乎一切，處理眼前的事物。他們生怕錯過了一些什麼，於是到了某個點後，開始高估自己處理事物的能力。還有一群人在面對這個問題時，也會表示同意，就是那些表現下滑的高成效人士。

一旦成為高成效人士，你必須面對艱難的心態轉型。就若干方面來說，它有點像是與你過去的作為背道而馳，像是一種危險的反面做法，但是非常重要，這個新心態是：

要放慢速度，要更有策略眼光，要更經常說「不」。

我知道，告訴那些走路帶風的人，要他們停下來，似乎很煞風景。但請你仔細再將這個句子讀一遍，咀嚼一下，因為它對你非常重要。高成效自然帶來風光與欣喜，你開始感覺無往不利，特別是當你成為眾所矚目的焦點、當機會為你創造新抱負和新機會時尤其如此。你為你的成功感到欣喜，你覺得你的拚搏與努力沒有白費，而且你要繼續努力拚下去。但是，這種拚搏與努力心態可能讓你心力交瘁，如果你繼續這樣毫無節制拚下去，最後有可能輸光賠盡。沒錯，你能做了不起的事。沒錯，你要征服全世界。沒錯，你是個狠角色。但是，請不要因為你擅長做你能做的，就讓自己過度擴張。扮演狠角色稍一不慎，就會讓你心力交瘁。

所以，你要緩下來，「事緩則圓」。你要有耐心，你有足夠技能與足夠時間，可以讓你不斷開創，不斷增加價值，不斷創新。你可以刻意、耐心耐煩地精進你的主要興趣領域。打持久戰，能讓人生更像是場好玩的遊戲，不像是受苦受難。

雖然「事緩則圓」看起來沒有「打鐵趁熱」那麼威猛，卻是接受我訪談、超過四分之三的「前」高成效人士的建議。當你處於巔峰狀態、一切得心應手時，加快腳步做更多的事似乎理所當然，但稍有不慎，它也能讓你跌得很慘。

所謂「緩下來」，指的又是什麼意思？首先，你應該主導你的每一天，不要只是被動回應。當你不斷取勝時，很容易把時間花在接受邀宴、慶功的瑣事上。結果，時間就這樣流逝，你行程滿檔，卻一事無成。你覺得自己很成功，但除了再開幾次會，其實什麼進展也沒有。所謂「緩下來」，就是花時間安排、檢視你的行程，做你從這本書學到的東西，每天早晚、每週檢查你的目標進度。

「緩下來」也是對那些會占用你太多時間的好事說「不」。如果有個好機會出現，但會讓你幾個晚上無法成眠，迫使你取消早已計畫好的策略性行動，或是讓你抽不出時間陪伴家人，你應該對它說「不」。把行程排得太滿，讓你沒有時間思考或休閒，最後只會讓你疲倦和煩躁，而疲倦和壞脾氣無論如何是帶不來世界級表現的。

正是基於這個道理，我鼓勵所有有志繼續攀高的高成效人士，要他們先對閃入腦海的機會說「不」，然後迫使自己找出對它說「是」的理由。「是」讓你加入競爭，投入許多事、追逐許多利益，能夠幫助你了解自己有多大的能耐。但是，你現在走得正順，更多的「是」可能會傷害你，「不」才能讓你保持專注。

想看清「是」與「不」之間的差異，你得多運用一些策略性思考。所謂「策略性思考」，指的是把事情盡量簡化，只保留最基本的要件，然後計畫可能在幾個月與幾年間達成的成就。這很難，但你現在必須採取不同的評估方式，用更長遠的眼光衡量你的機會。你不能只是想到這個月可以做什麼，你得根據你為今後幾個月訂定的計畫，展開你的五步驟行動。如果你考慮投入的新行動，就策略而言對你的最終目標沒有幫助，你必須暫時將它擱置。大多數真正值得一試、真正有意義的人生機會，就算擱置半年，也不會就此消逝。如果你覺得我這個說法難以置信，那只是因為你初嚐勝利果實。

所以，你要慢下來，要多說「不」，要更具策略眼光。不要失察真正重要的事，也不要過度擴張、費勁去忙那些不是很重要的事，請你緩下腳步來思考。

( 本文摘自布蘭登・布夏德著《高成效習慣：6 種習慣×18道練習，幫助你專注最重要的事，始終如一、長期締造卓越表現》，星出版提供)

延伸閱讀

把自己想成一項商品 將行銷概念活用在職涯發展

行銷也可以成為生存智慧 讓職場人生發光

投資可以暴富 卻不能期待暴富