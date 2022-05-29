一通保密到家的通話 成就美國首位女性副總統

8月11日，星期二，拜登用Zoom打給賀錦麗。

「準備好來工作了嗎？」

拜登對自己的最終決定嚴加保密，甚至在他公開選擇的前一個週六，賀錦麗本人和她最親密的顧問都不知道，他選擇的對象是她。

「噢天哪，我早就準備好了。」賀錦麗回答。

拜登的兒子博對賀錦麗的看法，形成於2011年和2012年、州檢察總長挑戰銀行時期，這對他的決定影響很大。

拜登在當選之後這麼說：「我最看重博的意見。我很自豪在這次競選中，有賀錦麗站在我身邊。」

成為副總統這個結果，並非賀錦麗在2019年開始競選總統時所預想的，她參選是為了要獲勝，無意成為任何人的副總統。不過從拜登的角度來看，這個選擇有其道理：她從嚴酷的舊金山政治圈中崛起，且受過調查記者和兩黨一些最佳競爭對手研究人員的審查。她參加過艱苦的競賽，贏過也輸過。

她的優點和缺點，拜登的團隊也都很清楚。她在與川普的副總統麥克．彭斯辯論時，表現跟對手不相上下，而且在競選過程中不會慣性犯錯。她也會帶動人們的興奮情緒，甚至可能會因為從美國史上最年長的總統當選人手中領獎，開心到做出一些舞蹈動作。正如政治人物們所說的，她很有能力。

她也有一個故事要講，一個獨特而又非常美國的故事。

被拜登選為搭檔後，賀錦麗聯絡了她在蒙特婁高中時的朋友旺達．卡根，想知道對方是否願意讓她分享她的故事。卡根毫不猶豫的答應了。在2020年9月23日的一段推特影片中，賀錦麗講述這個故事時，並沒有提到卡根的名字；她回憶說，高中時她最好的朋友「來到學校，心情非常不好，有時甚至似乎不想回家」。當這位朋友跟她說自己被虐待時，賀錦麗告訴她：「妳必須來和我們住在一起。」她在影片中說，朋友的痛苦是她想成為檢察官的原因之一。

2020年11月3日，大選前兩天，卡根回憶起她的高中時光，以及那個幫助她度過最艱難時刻的女孩後來怎麼樣了。

「美國正在看見這個人最好的一面，看見她就是這樣的人。她一直都是這樣的。」卡根如此說道。

2020年10月19日這天，民主黨副總統候選人賀錦麗在佛羅里達州傑克遜維爾（Jacksonville）參加競選集會。當時天空正下著雨，她穿著帆布鞋，擴音器播放著她的漫步音樂──瑪麗．布萊姬（Mary J. Blige）的〈活出自我〉（Work That）。

就因為妳的頭髮不夠長

他們經常批評妳的膚色

想昂首挺胸……

……

女孩，做妳自己

賀錦麗把傘向後仰，跟著節奏走著，臉上掛著大大的微笑，又時不時大笑，陶醉於找到自己的位置，也許還自豪於自己的出身。

四天後，前總統雷根的總統演講撰稿人──佩吉．努南（Peggy Noonan）在《華爾街日報》的一篇專欄文章中寫道，看到這位副總統候選人跳舞「真讓人尷尬」，她認為賀錦麗表現得很輕佻。

The Recount網站發布了一段賀錦麗在傑克遜維爾跳舞的15秒影片，觀看次數達到230萬，而且還在增加。

10月25日的早晨，貝絲．福斯特．蓋爾剛剛起床，正在華盛頓的家中沖泡咖啡，為即將到來的一天做準備。那天是她丈夫泰隆．蓋爾去世兩週年；蓋爾是賀錦麗的第一位參議院新聞祕書。

這樣的日子給他們帶來難受、快樂和悲傷的回憶。她的手機震動起來，跳出一則訊息，寄件人是民主黨副總統候選人，她正在競選活動中的某個地方。賀錦麗想把自己在傑克遜維爾集會上看到的情況告訴貝絲，那裡是泰隆的家鄉。人群中有人舉著牌子，上面寫著：「為泰隆做到這件事」（DO IT FOR TYRONE），也就是說，舉著標語的人希望賀錦麗為這個過早離世的年輕人贏得選舉。賀錦麗想讓貝絲知道，有人在懷念泰隆。

在難受的週年紀念日一開始，這個舉動為這一天帶來光采，也反映出賀錦麗很少有人能看到的一面。看在身邊的人眼裡，她可能很強硬，而且往往過於強硬。在她往上爬的過程中，她把別人甩在後頭，讓人覺得自己被利用了，而且隨著她從一項重要工作很快的轉移到另一項，總有一些未完成的工作被留下。

但她也花時間表現出關心，並展現了非常罕見的特質──同情心。在這一天，她知道有個人會感到痛苦，她想讓那個人知道有人掛念著她。

這就是賀錦麗的處世之道。

( 本文摘自丹．莫藍著《賀錦麗：活出勇氣，我從不客氣 每每被人唱衰，卻一再創下先例， 美國首位女性副總統賀錦麗攻頂的故事。》，大是文化提供)

延伸閱讀

馬克宏：法國有作為國際榜樣的義務

蕭美琴：達克沃絲 在輪椅上飛馳的黑鷹

梅克爾總理時代(一)：金融風暴下沉著的舵手