賀錦麗為何被稱為女版歐巴馬？

拿賀錦麗和歐巴馬相比，結果相當單純而顯而易見：他們都是混血兒、聰明、有吸引力；兩人都是有成就的律師，反映了民主黨的新面貌，甚至可說是國家的新面貌。

2004年9月，也是賀錦麗擔任舊金山地區檢察官的第一年，她在四季酒店（Four Seasons Hotel）為一位政治同路人聯合舉辦募款活動。這個人是伊利諾州的參議員，來自芝加哥南區，任職於一家小型律師事務所，在芝加哥大學教授憲法。他的名字叫巴拉克．歐巴馬。

歐巴馬已經知道要去舊金山，而對任何正在崛起的民主黨政治人物來說，這都是很重要的一站。前一年，蘇西．湯普金斯．布爾和丈夫馬克．布爾為他舉辦了一場募款活動，他們的助手更安排他和賀錦麗見面。2004年的活動，是兩位新星第一次互相幫助，之後他們還會互相幫助好幾次。歐巴馬於2004年民主黨全黨大會發表的演說，在全國掀起波瀾：「沒有自由的美國，也沒有保守的美國，就只有美利堅合眾國。沒有黑人的美國和白人的美國，也沒有拉美裔的美國和亞裔的美國，就只有美利堅合眾國。」隔年3月，為了回禮給協助募款的賀錦麗，這位新任參議員在北灘的Bimbo’s 365俱樂部，為賀錦麗舉辦一場募款活動。當時人潮非常擁擠。

拿賀錦麗和歐巴馬相比，結果相當單純且顯而易見：他們都是混血兒、聰明、有吸引力；兩人都是有成就的律師，都反映了民主黨的新面貌，甚至可說是國家的新面貌。2006年5月版的《烏木》雜誌（Ebony），更將兩人評為「百大最具影響力的美國黑人」。

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2007年2月，賀錦麗越過舊金山，來到寒冷的伊利諾州春田市（Springfield），參加歐巴馬的總統競選活動。

「在當時，這可能不是正確的政治考量。」芭菲．威克斯（Buffy Wicks）說，她是2007年歐巴馬在加州的首席組織者，後來加入他的白宮團隊。威克斯現在是加州議會的議員，她指出，2007年和2008年的加州是希拉蕊的地盤。這位前美國第一夫人和參議員，很早就鎖定了許多重要的支持者，包括舊金山市長葛文．紐森、時任洛杉磯市長安東尼奧．維拉萊戈薩（Antonio Villaraigosa）和參議員黛安．范士丹。

歐巴馬的首次總統競選活動，就是3月在加州進行的，吸引了1.2萬人聚集在奧克蘭市政廳外。（2019年時，美國參議員賀錦麗也將在同個地方，宣布她要競選總統。）坐在前排的賀錦麗告訴當時在《舊金山紀事報》工作的政治記者卡拉．馬里努奇（Carla Marinucci）：「我非常激動，那股能量……大家都很興奮，因為這不僅關於歐巴馬，而是關於他們自己。」

那天晚上，賀錦麗是馬克霍普金斯酒店（Mark Hopkins Hotel，位在舊金山市中心）一場籌款活動的贊助者之一，那場活動籌到了100萬美元。歐巴馬當時全力籌款，並在2007年第1季，籌到了2,570萬美元，幾乎與希拉蕊持平，這明確表示其候選人資格絕非不切實際。

在加州，歐巴馬不太可能擊敗希拉蕊，不過有賀錦麗，她代表歐巴馬發表談話，在州內四處奔走。12月初，她到薩利納斯市（Salinas）待了一個週末，告訴當地進行民調的民主黨員，歐巴馬正在發起「我們一生中最不尋常的總統競選活動」。後來，歐巴馬在民調中領先了。

在舊金山，左派選民沒把吸毒者殺警案和犯罪實驗室問題的爭議，拿來指控與排斥賀錦麗，而她在2007年11月競選連任時，也沒有遭到反對。排除障礙後，這位新當選的地區檢察官在十二月前往德梅因市（Des Moines），趁著愛荷華州黨團會議之前的新年前夕，為歐巴馬拜票。2008年1月3日，愛荷華州黨團會議那晚，在德梅因海威廳（Hy-Vee Hall）會議中心，當她聽著歐巴馬承諾「一個更少分裂、更團結的國家」，我站在離她不遠處。

一個月後的加州初選中，歐巴馬在舊金山地區勝出，但希拉蕊以51.5％對43.2％的得票率，輕鬆贏下該州，讓這場競爭持續了數個月。當時希拉蕊在加州的競選幕僚長是艾斯．史密斯（Ace Smith），不久之後，他就成為賀錦麗的首席策略專家。日後，在賀錦麗爭取民主黨的黨內總統提名時，一位《政治報》（Politico）記者詢問她關於接替歐巴馬的問題。她告訴記者：「我會走出自己的路。」

( 本文摘自丹．莫藍著《賀錦麗：活出勇氣，我從不客氣 每每被人唱衰，卻一再創下先例， 美國首位女性副總統賀錦麗攻頂的故事。》，大是文化提供)

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