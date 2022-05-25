台股受到壓抑 投資市場還有機會淘金嗎？

很多投資人會問，2022年台股可能怎麼走？如何操作可能致勝？其實台股在2020年7月正式突破1990年2月的歷史高點1萬2,682點後，一路走出令所有投資人驚訝的大行情。在這波行情裡，我們看到台股單日成交量爆出7,828億元的驚人成交紀錄，也看到台股在2天內高低點價差達2,000點的大波動。投資人不免擔心，現在進場，自己會成為最後一隻老鼠嗎？

我的觀察是，2022年台股再大漲的可能性不高。行情可分為大盤行情與個股行情。這波台股從2020年新冠肺炎疫情爆發後的最低點8,523點到2021年最高的1萬8,291點，指數存在近萬點的價差，在指數拉升下，個股波動加大，本益比空間也被拉大。

在大盤行情帶動下，不但指數表現好，個股更是活蹦亂跳，所以會出現飆漲數十倍的股票，如「貨櫃三雄」的長榮（2603）從不到10元漲到233元的超級價位。大盤有大行情，幾乎人人有獎，只是這種行情可遇不可求。

這樣的大行情往往是在貨幣超級寬鬆的局面才可能產生，2020年疫情爆發後，美國為了刺激經濟，祭出大規模的購債政策，對市場放出接近4兆美元的資金；加上各國政府不斷加碼的財政政策推波助瀾，使得全球資金氾濫。由於利率接近於零，使資金流入投資市場，造成股市價格普遍上揚。

此外，台灣半導體與科技產業不但經濟成長率表現佳，上市櫃公司獲利更是屢創新高。資金面與基本面的雙重帶動，大盤與個股表現都相當亮眼。

接下來是否再有類似過去幾年的狂牛行情？我認為機率相對小很多。資金寬鬆刺激經濟奏效，美國通膨飆高，聯準會（Fed）也已經邁開升息步伐，開始從市場上回收資金，我們也都可以發現到股市漸漸受到壓抑。然而，這並不意味著我們不能再到投資市場淘金！

要知道，在大盤指數波動不大或空頭市場中，也常出現大飆股。歷史數據顯示，即使在2008年、2009年金融海嘯的空頭市場，台股都有百餘檔股票大漲超過1倍以上，只是真正能掌握到那些多頭股的投資人很少，大多數的投資人是遍體麟傷。

很多投資人問我，既然股市有多、有空，就多頭市場做多，空頭做空，多空雙向，不論行情如何都可以賺，難道不是嗎？我認為，如果投資人是以期貨市場為主，的確可以透過技術面加上合理的資金控管，多空雙向；但是對於只投資股市的投資人來說，我還是建議做多為主，盡量不要做空。

原因是，市場規則對空頭不利，例如融券的成本相當高、每年股東會有回補壓力，且有被軋空的可能，股票市場多頭表現的時間也往往比空頭時間久；而且在多頭市場，常會出現漲幅驚人的股票，所以做多賺錢的機率比做空大得多。因此，我常告誡投資人，多頭市場全力做多，但是空頭市場就盡量低調，等待多頭反轉再出手，這樣或許會更有勝算。

截至2022年3月，台股仍處於多頭架構中，未來一旦台股出現年線方向往下，日均量能明顯萎縮，或是美股出現頭部訊號後，才是多頭結束的跡象。至於操作上，多頭市場要鎖定主流股，所謂的主流股就是年度資金與題材面的焦點股，甚至具有族群性，如2021年被看好的電動車、第三代半導體、元宇宙、ABF載板等（載板為用於印刷電路板（PCB）上承載晶片的載體，ABF是英特爾（Intel）主導研發的材料）。

絕大多數投資人都希望買到飆股，賺大波段行情，如果按照我建議的選股與操作方式，只要平均1年抓住1檔～2檔飆股，獲利不愁。但是找飆股不能亂射飛鏢，要從趨勢面、基本面、產業面、技術面、籌碼面等多方觀察與篩選，才可能瞄準靶心。

另一種方式是鎖定主流股、龍頭股，或者法人看好的族群，從中找到有爆發力的個股。除此之外，我們可以靠聰明選股，找到利潤較小，但獲利可能性大的標的。

我不斷強調，投資市場的大多數人都是輸家，真正的贏家少之又少，因此，我往往會朝大多數人不贊同的方向前進。會有這樣的勇氣，是因為我經歷過幾次多空頭市場，也了解市場，加上我能貫徹「5要6不」原則，打破「7迷思」，所以至今都有穩定的投報率。

只要願意落實這套操作心法，不論未來行情如何變化，你都可以跟我一樣，靠自己的「股市印鈔機」穩健獲利。

( 本文摘自黃世聰著《抓住強勢股 打造股市印鈔機》，Smart智富提供)

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